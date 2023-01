PC oyuncularının vazgeçilmezlerinden olan Steam bugün merakla beklenen 2022 Steam Ödülleri ile karşımıza çıktı. En iyileri farklı kategoriler altında sıralayan Steam, en iyi oyun ödülünü Elden Ring’e verdi. Oyuncuların oyları ile belirlenen kazananın sadece Steam üzerinde yer alan oyunlardan oluştuğunu belirtelim.

The Game Awards 2022 etkinliğinde de yılın oyunu olan Elden Ring, bugün itibariyle aldığı ödül sayısı ile tüm zamanların en çok ödül alan oyunu The Last of Us Part II‘yi geride bırakmış oldu. Çıktığında tam bir fiyasko olan Cyberpunk 2077 ise aşk ile devam ettirilen kategorisinde ödül aldı. Güncellemeler ile oyunu toplayan ve şu an oynanabilir seviyede olan Cyberpunk 2077’nin bu ödülü alacağı kesindi diyebiliriz.

PlayStation cephesinin PC sevdası bu yıl meyvesini verdi. Üstün Görsel Stil ödülünü geçtiğimiz aylarda PC için de çıkan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales almayı başardı. Bir diğer PlayStation’dan PC’ye gelen oyun olan Death Stranding Director’s Cut ise Yoldayken Oynanacak En İyi Oyun ödülünü aldı. Aşağıdan bu yıl ödül alan tüm oyunlara ulaşabilirsiniz.

Yılın Oyunu : Elden Ring

Elden Ring Yılın VR Oyunu: Hitman 3

Hitman 3 Aşk ile Devam Ettirilen: Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Arkadaşlarla Daha Zevkli: Raft

Raft Üstün Görsel Stil: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales En Yenilikçi Oynanış: Stray

Stray Kötü Olduğunuz En İyi Oyun: Elden Ring

Elden Ring En İyi Oyun Müziği: Final Fantasy VII Remake Integrade

Final Fantasy VII Remake Integrade Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun: God of War

God of War Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın: Lego Star War: The Skywalker Saga

Lego Star War: The Skywalker Saga Yoldayken Oynanacak En İyi Oyun: Death Stranding Director’s Cut