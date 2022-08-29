Tom Henderson, kendi kaynaklarına atıfta bulunarak, Sony’nin “önümüzdeki aylarda” PlayStation 5’e Discord sesli konuşmaları için destek ekleyeceği söyledi. Sony daha önce Discord ile bir ortaklık kurmuştu.

Tom Henderson Sony sohbet platformunu ‘bu yılın sonundan önce’ konsoluna eklemesi bekleniyor. Ek olarak kesin bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Discord sesli sohbet, PS5 işletim sisteminin 7.00 sürümüne eklenecektir. Entegrasyon ile PlayStation kullanıcıları hangi platformda olursa olsun Discord kullanıcılarıyla sohbet edebilecek. Discord, PC‘lerde ve akıllı telefonlarda kullanılabilir ve ayrıca Xbox konsollarına da geliyor.

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Sony geçen yıl Discord ile ortak olacağını açıklamıştı. Şirket daha sonra bu yılın başlarında “Discord ve PlayStation deneyimlerini” entegre etmek istediğini söyledi. PlayStation CEO’su Jim Ryan, ortaklığın arkadaşlar, gruplar ve topluluklarla iletişim kurmayı kolaylaştırması gerektiğini söyledi. Şubat ayında PSN hesaplarını Discord’a bağlamak mümkün oldu, ancak hizmetin kendisi henüz PlayStation konsollarında mevcut değildi.

Henderson, geçmişte Sony hakkında da doğru bilgiler paylaşan tanınmış bir oyun endüstrisi uzmanıdır. Sızıntı yapan kişi daha önce Sony’nin PC’ler ve PS5 için oyun monitörleri ve kulaklıkları hakkında bilgi paylaşmıştı. Henderson ayrıca Haziran ayında Sony’nin özelleştirilebilir bir PS5 denetleyicisi ile çıkacağını ve bunun geçen hafta doğru olduğunu bildirmişti.