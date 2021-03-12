Steam, Metro 2033 oyununu ücretsiz yaptı

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları mutlu edecek ücretsiz bir oyun ile karşımızda. Buna göre şirket, kısa süreliğine Metro 2033 oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

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Dijital oyun mağazalarının popülerliği günden güne artarken, yaşanan rekabet oyun severlere yarıyor. Bilindiği üzere Epic Games uzun bir süredir, oyun severlere ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Rekabetin diğer tarafındaki Steam ise, bu duruma karşılık olarak hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak Steam, Metro 2033 isimli FPS oyununu ücretsiz verme kararı aldı.

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Yayıncılığını Deep Silver’ın yaptığı, geliştiriciliğini ise 4A Games’in üstlendiği Metro 2033, ilk çıkışını 2010 yılında gerçekleştirmişti. Dmitry Glukhovsky’nin romanlarına dayanan ikonik seri, yaşanan bir nükleer savaştan kurtulanların Moskova Metrosu altında kurdukları yeraltı topluluklarını konu alıyor. Tünellerde Stalinistler ve neo-Naziler arasında bir savaş sürerken, Dark Ones adı verilen gizemli bir yaratık türü arta kalan insanlar avlamaya başlıyor.

Steam tarafından ücretsiz verilen Metro 2033 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows XP, Vista, veya 7

İşlemci: Dört çekirdekli işlemci

RAM: 2GB RAM

Ekran kartı: GeForce GTX 260 veya daha iyisi

Metro 2033’ü ücretsiz bir şekilde edinmek isteyen oyun severler, Steam’den oyunun mağazasına girerek kütüphanelerine ekleyebiliyor. Ayrıca Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux ve Metro Exodus da indirimli olarak satılıyor.

Son olarak Metro 2033 oyununu henüz indirmediyseniz 15.03.2021 saat 20:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu Steam kütüphanenize eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

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