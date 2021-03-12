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Genel

Steam, Metro 2033 oyununu ücretsiz yaptı

Steam

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları mutlu edecek ücretsiz bir oyun ile karşımızda. Buna göre şirket, kısa süreliğine Metro 2033 oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

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Steam

Dijital oyun mağazalarının popülerliği günden güne artarken, yaşanan rekabet oyun severlere yarıyor. Bilindiği üzere Epic Games uzun bir süredir, oyun severlere ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Rekabetin diğer tarafındaki Steam ise, bu duruma karşılık olarak hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak Steam, Metro 2033 isimli FPS oyununu ücretsiz verme kararı aldı.

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Yayıncılığını Deep Silver’ın yaptığı, geliştiriciliğini ise 4A Games’in üstlendiği Metro 2033, ilk çıkışını 2010 yılında gerçekleştirmişti. Dmitry Glukhovsky’nin romanlarına dayanan ikonik seri, yaşanan bir nükleer savaştan kurtulanların Moskova Metrosu altında kurdukları yeraltı topluluklarını konu alıyor. Tünellerde Stalinistler ve neo-Naziler arasında bir savaş sürerken, Dark Ones adı verilen gizemli bir yaratık türü arta kalan insanlar avlamaya başlıyor.

Steam

Steam tarafından ücretsiz verilen Metro 2033 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows XP, Vista, veya 7
  • İşlemci: Dört çekirdekli işlemci
  • RAM: 2GB RAM
  • Ekran kartı: GeForce GTX 260 veya daha iyisi

Steam

Metro 2033’ü ücretsiz bir şekilde edinmek isteyen oyun severler, Steam’den oyunun mağazasına girerek kütüphanelerine ekleyebiliyor. Ayrıca Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux ve Metro Exodus da indirimli olarak satılıyor.

Son olarak Metro 2033 oyununu henüz indirmediyseniz 15.03.2021 saat 20:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu Steam kütüphanenize eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

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Genel

Friends dizisi, 1 Nisan’da Netflix Türkiye’ye geliyor

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Friends

Dünyanın en popüler komedi dizilerinden birisi olan Friends, Netflix’in Türkiye kütüphanesine geliyor. Söz konusu dizi tüm bölümleriyle 1 Nisan 2021’den itibaren bizlerle.

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Friends

Belirli zaman aralıklarıyla platform değiştiren ama her seferinde, ait olduğu platformun en çok izlenen içeriği olan Friends, 1 Nisan’dan itibaren Netflix Türkiye’de yer alacak.

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Ünlü dizinin son bölümünün üzerinden 15 yılı aşkın zaman geçmişken, Netflix Türkiye; “Friends 1 Nisan’da geliyor diye “Şaka mı bu?” diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur” şeklinde duyuru yaptı.

Friends, ilk bölümünün yayınlandığı 22 Eylül 1994 tarihinden bugüne sürekli büyüyen kitlesiyle yıllar boyu adından en çok söz ettiren yapımlar arasında yer aldı. Dizide; Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer başrolleri paylaşıyor.

Her biri ikonikleşmiş, yakın arkadaş olan altı karakterin hikayesini izlediğimiz Friends; 10 sezon boyunca ekranlarda kaldı. Ayrıca dizi her biri birbirinden eğlenceli toplamda 235 bölüm ile izleyicileriyle buluştu. Ülkemizde de sıkı bir fan kitlesine sahip olan dizi Manhattan’da yaşayan bir grup arkadaşın hayatını anlatıyor.

Friends

Son olarak Friends dizisinin haklarını yakın zamanda satın alan HBO Max; özel bir bölüm planladığını ve bütün oyuncuların tam kadro bu bölümde yer alacağını açıkladı. Dizide Ross Geller karakterine hayat veren David Schwimmer, Nisan’da Los Angeles’ta toplanıp yeni bölümü çekeceklerini açıkladı. Özel bölümün, bu yılın ilerleyen aylarında yayınlanması bekleniyor.

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Genel

Epic Games, Surviving Mars oyununu ücretsiz yaptı

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Epic Games

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Surviving Mars oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

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Epic Games

Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 50,00 TL olan Surviving Mars adlı oyunu ücretsiz yaptı.

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Şehir kurma türünün son yıllardaki popüler yapımlarından olan Surviving Mars oyununda, Güneş Sistemi’mizin kızıl gezegeni Mars’ta bir koloni kuruyor ve kolononizi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz. Koloni simülatörlerinin en iyi örneklerinden olan Surviving Mars şu anda Steam’de 10 binin üzerinde incelemeden ‘Çok Olumlu’ yorum ortalamasına sahip.

Epic Games

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Surviving Mars oyunu için önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit veya daha yenisi
  • İşlemci: 5. Nesil Intel i5 CPU veya dengi
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Geforce 750 Ti veya dengi 4 GB video RAM’li GPU
  • Depolama: 6 GB boş alan

Epic Games

Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Surviving Mars oyununu henüz indirmediyseniz 18.03.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefonteknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!

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Genel

Mark Zuckerberg ışınlanma için tarih verdi

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mark zuckerberg

Işınlanma hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunan Mark Zuckerberg, “10 sene içinde toplantılara ışınlanarak gideceksiniz” dedi. Facebook CEO’su, sanal gerçekliğe geçişin dünya için de iyi olacağını belirtti.

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mark zuckerberg

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, ışınlanma teknolojisinin hayatımıza gireceği tarihe ilişkin açıklamalar yaptı. Mark Zuckerberg, The Information’a verdiği röportajda; “Sosyal deneyimlerin kutsal kasesi, bir başkasıyla birlikte bulunduğunuz hissini verebilmesinde yatıyor” dedi.

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Zuckerberg, geleceğin enformasyon platformunun sanal gerçeklik olacağını ve bu kapsamda artırılmış ve sanal gerçekliğe yatırım yapmanın mantıklı olduğuna inandığını söyledi.

mark zuckerberg

İklim değişikliğiyle mücadele için seyahat sayısını azaltmanın önemine değinen Mark Zuckerberg; “Gelecekte tabii arabalar ve uçaklar olmaya devam edecek. Ancak daha fazla ışınlanmamız sadece toplu taşımada geçirdiğimiz vakti azaltmayacak, toplum ve dünya için de yararlı olacak” dedi.

Günümüzde Google, Apple, Micrsoft gibi devlerin hepsi artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu dijital bir görüntüyü gerçek dünyaya yerleştirmeye izin veriyor.

mark zuckerberg

Mark Zuckerberg bu teknolojinin gelişmesiyle insanların birini aramak veya video konferans yapmak zorunda kalmayacağını belirterek; “Parmağınızı şıklatıp ışınlanacaksınız ve konuşmak istediğiniz kişinin kanepesinde oturuyor olacaksınız” dedi.

Işınlanmanın gerçekleşebilmesi için sanal gerçekliğin gelişmesi gerektiğini, bu yatırımın geliştiricileri cezbetmesi için ise 10 milyon aktif kullanıcıya sahip büyük bir pazar haline gelmesi gerektiğini belirten Mark Zuckerberg, konuyla ilgili olarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bugün sanal gerçeklikte nerede olduğumuzu düşündüğümde, deneyime girebiliyoruz. Çok iyi oyunlar ve farklı deneyimler mevcut. Ama kendi gerçekçi avatarınıza sahip olduğunuz, biriyle gerçek göz teması kurabildiğiniz, avatarınıza yansıtılan gerçek ifadelerin yer aldığı aşamaya varmayı çok istiyorum” dedi.

Son olarak Mark Zuckerberg şu anda şirketinin artırılmış gerçeklikle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında detay vermedi. Ayrıca Facebook 2014 yılında sanal gerçeklik gözlüğü geliştiricisi Oculus’u 2 milyar dolara satın almıştı.

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