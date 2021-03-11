Genel
Epic Games, Surviving Mars oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Surviving Mars oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 50,00 TL olan Surviving Mars adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Şehir kurma türünün son yıllardaki popüler yapımlarından olan Surviving Mars oyununda, Güneş Sistemi’mizin kızıl gezegeni Mars’ta bir koloni kuruyor ve kolononizi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz. Koloni simülatörlerinin en iyi örneklerinden olan Surviving Mars şu anda Steam’de 10 binin üzerinde incelemeden ‘Çok Olumlu’ yorum ortalamasına sahip.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Surviving Mars oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit veya daha yenisi
- İşlemci: 5. Nesil Intel i5 CPU veya dengi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Geforce 750 Ti veya dengi 4 GB video RAM’li GPU
- Depolama: 6 GB boş alan
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Surviving Mars oyununu henüz indirmediyseniz 18.03.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
Mark Zuckerberg ışınlanma için tarih verdi
Işınlanma hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunan Mark Zuckerberg, “10 sene içinde toplantılara ışınlanarak gideceksiniz” dedi. Facebook CEO’su, sanal gerçekliğe geçişin dünya için de iyi olacağını belirtti.
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Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, ışınlanma teknolojisinin hayatımıza gireceği tarihe ilişkin açıklamalar yaptı. Mark Zuckerberg, The Information’a verdiği röportajda; “Sosyal deneyimlerin kutsal kasesi, bir başkasıyla birlikte bulunduğunuz hissini verebilmesinde yatıyor” dedi.
Zuckerberg, geleceğin enformasyon platformunun sanal gerçeklik olacağını ve bu kapsamda artırılmış ve sanal gerçekliğe yatırım yapmanın mantıklı olduğuna inandığını söyledi.
İklim değişikliğiyle mücadele için seyahat sayısını azaltmanın önemine değinen Mark Zuckerberg; “Gelecekte tabii arabalar ve uçaklar olmaya devam edecek. Ancak daha fazla ışınlanmamız sadece toplu taşımada geçirdiğimiz vakti azaltmayacak, toplum ve dünya için de yararlı olacak” dedi.
Günümüzde Google, Apple, Micrsoft gibi devlerin hepsi artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu dijital bir görüntüyü gerçek dünyaya yerleştirmeye izin veriyor.
Mark Zuckerberg bu teknolojinin gelişmesiyle insanların birini aramak veya video konferans yapmak zorunda kalmayacağını belirterek; “Parmağınızı şıklatıp ışınlanacaksınız ve konuşmak istediğiniz kişinin kanepesinde oturuyor olacaksınız” dedi.
Işınlanmanın gerçekleşebilmesi için sanal gerçekliğin gelişmesi gerektiğini, bu yatırımın geliştiricileri cezbetmesi için ise 10 milyon aktif kullanıcıya sahip büyük bir pazar haline gelmesi gerektiğini belirten Mark Zuckerberg, konuyla ilgili olarak sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Bugün sanal gerçeklikte nerede olduğumuzu düşündüğümde, deneyime girebiliyoruz. Çok iyi oyunlar ve farklı deneyimler mevcut. Ama kendi gerçekçi avatarınıza sahip olduğunuz, biriyle gerçek göz teması kurabildiğiniz, avatarınıza yansıtılan gerçek ifadelerin yer aldığı aşamaya varmayı çok istiyorum” dedi.
Son olarak Mark Zuckerberg şu anda şirketinin artırılmış gerçeklikle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında detay vermedi. Ayrıca Facebook 2014 yılında sanal gerçeklik gözlüğü geliştiricisi Oculus’u 2 milyar dolara satın almıştı.
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Genel
Yeni M1 MacBook Pro cihazları senenin ikinci yarısına ertelenebilir
Görünüşe göre Apple firmasının yeni M1 işlemcili MacBook Pro model bilgisayarları 2021 yılının ikinci yarısında gelecekler. Bu da daha önceden planlanan takvimden biraz daha gecikmiş olacakları anlamına geliyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 890-4.049TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Nikkel Asia tarafından gelen raporlara göre; Apple firması yeni M1 MacBook Pro laptoplarının dağıtım takviminde düzenlemeye gitti. Normalde yılın ikinci çeyreğinde geleceği tahmin edilen cihazlar; bu düzenlemeye göre yılın ikinci yarısına ertelendiler. Aynı zamanda her ne kadar bu bilgiler bir ertelemeye işaret etseler de, daha önceden Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından gelen bu yıl içerisinde iki bilgisayarı da göreceğimiz duyumlarını pekiştiriyor.
Belirttiğimiz üzere firma yeni cihazlarında daha çok estetik ve port kısımlarında düzenlemeye gitmeyi planlıyor. Örneğin 2015’ten beri yerlerini USB-C ve Thunderbolt 3 girişlerine bırakan HDMI ve SD kart girişlerini yeni cihazlarda görmemiz olası. Bununla beraber firmanın yeni çiplerde düzenlemeye gitmesi de oldukça muhtemel. Hatta söylentilere göre M1X isimli yeni işlemci sekiz yüksek performans “Firestorm” çekirdeğinin yanında; dört tane de “Ice Storm” verim odaklı çekirdek barındıracak.
Ekran kartı alanında da önemli gelişmelere uğrayacak işlemcinin sızan test sonuçları; 16 çekirdekli ve 256 işlem üniteli ekran kartını ortaya çıkartıyor. Son olarak bu cihazların daha hızlı şarj imkanı verecek bağımsız MagSafe şarj istasyonunun dönüşü anlamına da geleceğinin konuşulduğunu not olarak düşelim.
Tabii ki bunların büyük çoğunluğu dedikodudan ibaret. Dolayısıyla göz önünde bulundurmakla beraber kesin olarak almamakta fayda var.
Genel
Amazon, on birinci Fresh mağazasını açıyor!
Amazon, on birinci Fresh mağazasını açıyor. İlk mağazasını Ağustos ayında açan şirket, yüksek teknolojili bir mağaza olmasını planlıyor. Fresh mağazalarından 28 tane daha açmayı planlayan şirket, kısa sürede genişlemeyi de planlıyor. Açtığı Fresh mağazalarda , yüksek teknoloji ürünü Dash alışveriş arabaları yer alacak.
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Amazon, Fresh marketleriyle genişliyor!
Geçtiğimiz Perşembe günü Amazon, on birinci Fresh marketini açtı. Şirket bu tarz bir alışveriş mağazasını Ağustos ayında, Los Angeles‘ta açmıştı. Amazon, bu tür mağazaları için en az 28 lokasyon daha planlıyor. Amazon’un planında henüz beş mağazayı onaylamak olsa da, ilerleme hızı bunun tam tersini gösteriyor.
Amazon’un Fresh mağazaları, şirketin büyüyen perakende mağaza koleksiyonunun yalnızca bir parçası. Şirket’in Whole Foods lokasyonlarından daha az lüks ve şirketin Go and Go Market lokasyonlarından daha büyük olmaları gerekiyor. ABD’de, Amazon’un kasiyersiz “Just Walk Out” teknolojisini kullanmıyorlar. Ancak şirket, bunu bir Fresh mağazasında test ettiğini söylüyor. Aynı zamanda Fresh mağazaları Dash isimli akıllı alışveriş arabalarına hala sahip.
- Amazon, müşterilerin raflardan ne aldığını takip eden ve kasiyere gerek kalmadan otomatik olarak ödeme yapılabilen, “Dash Carts” isimli akıllı bir alışveriş arabası tasarladı. Şirket tarafından geliştirilen mekanizmada, alışveriş arabası sahip olduğu kamera ve sensörler sayesinde müşterilerin sepete ne attığını otomatik olarak kaydediyor ve alışveriş tutarını kullanıcının Amazon hesabına yansıtıyor. Amazon hesabına ve akıllı telefona sahip olan tüm müşteriler bu arabaları kullanabiliyor. Alışveriş arabasını kullanmaya başlamak için ise, cihazın üzerinde bulunan QR kodunu Amazon uygulamasında taratarak sepeti açmak gerekiyor. Ardından, market arabası Alexa ile senkronize ediliyor. Kullanıcı isterse daha önceden hazırladığı alışveriş listesini sepetine yükleyerek, daha fazla ürün almaktan kaçınabiliyor.
Hızlı genişlemeye rağmen, Amazon’un planları hala geleneksel perakendecilerin izini sürüyor. Aldi‘nin ABD’de sahip olduğu 2.000‘den fazla mağazaya ek olarak bu yıl ABD’de 100 mağaza daha açmayı planladığını belirtiyo.
- Aldi dünya çapında faaliyet gösteren Alman ucuz gıda marketleri zinciridir. Aldii Süd ve Aldi Nord olarak iki ayrı merkezden yönetilir. Adındaki Albrecht kurucu ailenin soyadı, Diskont ise indirim anlamındadır.
Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 4 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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