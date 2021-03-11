Epic Games, Surviving Mars oyununu ücretsiz yaptı

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Surviving Mars oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Mars keşif görevindeki Perseverance aracına yakından bakalım

reklam

Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 50,00 TL olan Surviving Mars adlı oyunu ücretsiz yaptı.

reklam

Şehir kurma türünün son yıllardaki popüler yapımlarından olan Surviving Mars oyununda, Güneş Sistemi’mizin kızıl gezegeni Mars’ta bir koloni kuruyor ve kolononizi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz. Koloni simülatörlerinin en iyi örneklerinden olan Surviving Mars şu anda Steam’de 10 binin üzerinde incelemeden ‘Çok Olumlu’ yorum ortalamasına sahip.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Surviving Mars oyunu için önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit veya daha yenisi

İşlemci: 5. Nesil Intel i5 CPU veya dengi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Geforce 750 Ti veya dengi 4 GB video RAM’li GPU

Depolama: 6 GB boş alan

Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Surviving Mars oyununu henüz indirmediyseniz 18.03.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!