Steam’in el konsolu Steam Deck için bu zamana kadar farkı aksesuarlar üretildi. Bu aksesuarlar konsolu daha kullanışlı hale getirmesi ile ön plana çıktı. Ancak Jsaux firmasının geliştirdiği aksesuarlar olayı bir adım öteye taşıyor. Jsaux’un aksesuarları konsolu resmen bir Transformers’a dönüştürüyor desek yalan olmaz.

İçindekiler Steam Deck Jsaux İnceleme

Steam Deck Jsaux İnceleme

ModCase Ultimate Kit, ihtiyacınız olabilecek her aksesuarla birlikte hareket halindeyken Steam Deck’inizi korumanın mükemmel bir yolunu sunar. Ultimate kit, bir seyahat kılıfı, metal braket, esnek kayış, M.2 SSD kart muhafazası, bir soğutma fanı ve 11’i 1 arada bağlantı istasyonu içeriyor.

JSAUX ModCase ve kitleri yaklaşık bir ay önce piyasaya sürüldü ve piyasadaki en iyi koruyucu kılıflardan biri. Birden fazla aksesuar ve birinci sınıf bir ön koruyucu kapak ile çok yönlüdür. JSAUX sayesinde Steam Deck’iniz için ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi içeren en iyi kiti alacak kadar şanslıydık. İncelemek için acele etmek yerine, 30 gün boyunca ne kadar dayandığını görmek istedim.

M.2 SSD kart muhafazasına sahip JSAUX ModCase, Steam Deck’inize ekstra depolama alanı eklemenin harika bir yoludur. Kurulumu ve kullanımı kolay. Ayrıca Steam Deck’inizi korumak için ihtiyacınız olan her şeyle birlikte geliyor. Ancak, bir tane satın almadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var. İlk olarak, M.2 SSD kart muhafazasının doğrudan şarj etme özelliği yok. Bu nedenle M.2 kart muhafazasını kullanırken Steam Deck’inizi şarj edemezsiniz. Bu önemli bir konu değil ama dikkat edilmesi gereken bir konu.

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3 bağlantı noktalı bir USB C güç ayırıcı Y kablosu kullanarak bu küçük kusuru çözmek için bir USB C Bağlantı Bağlantı Noktası Hub Şarj Ayırıcı Güç Bölücü Adaptörü satın alabilirsiniz veya belki JSAUX, M.2 kitini bu güç ayırıcıyı içerecek şekilde güncelleyecektir. M.2 muhafazası, sabit tutmak için herhangi bir 3M bant veya mıknatıs kullanılmadan yerinde tutmak için esnek bir kayış kullanıyor.

M.2 muhafazasının ModCase’e nasıl bağlandığı konusunda biraz hayal kırıklığına uğradım. Bununla birlikte, Steam Deck’inize fazladan depolama alanı ekleyebilecek, piyasadaki en iyi koruyucu kılıflardan birini arıyorsanız, yine de çok iyi bir seçenektir.

JSAUX ModCase soğutma fanı kiti, Steam Deck’i olan herkes için olmazsa olmazdır. Soğutma fanı, ModCase’in arkasında bulunur ve tüm bu sıcak havanın hızla dışarı çekilmesine yardımcı olur. Soğutma fanının kendi yerleşik pil takımı vardır, bu nedenle kullanım sırasında Steam Deck’ten herhangi bir güç çekmez. Ayarlanabilir hızlara sahiptir ve yaklaşık 6.000 ila 6.500 RPM yapar. Fan pil ömrü, fanın hızına bağlı olarak yaklaşık 4-6 saat sürüyor.

Şeffaf arka kasa ise Steam Deck’in içini görmek isteyenlere hitap ediyor. Kasanın termal pedi sayesinde ısı yalıtımı yapılıyor ve sıcaklık 2-3 derece daha düşük oluyor. Kasanın montesi ise oldukça kolay. Kutu içeriğinden çıkan vidalar sayesinde kolayca monte edebiliyorsunuz.