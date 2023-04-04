Mart ayının son gününde ASUS sosyal medya üzerinden Steam Deck’e rakip oyun konsolunun duyurusunu yapmııştı. Duyurunun zamanlaması göz önüne alındığında, bunun erken bir 1 Nisan şakası olduğu düşünülüyordu. Görünen o ki, ASUS bu konuda ciddiymiş. ASUS ROG ALLY rakiplerini yerle bir etmeye geliyor!

Taşınabilir Oyun Bilgisayarı Pazarına Yeni Oyuncu Geliyor!

ASUS bugün Twitter’dan yaptığı paylaşımla Valve’ın Steam Deck’ine rakip olacak ürününün 1 Nisan şakası olmadığını doğruladı. Şirket sadece kendi taşınabilir oyun bilgisayarını yapmakla kalmıyor, aynı zamanda ön siparişlerin de yakında başlaması bekleniyor. Öyle ki, ABD’nin popüler marketi Best Buy’da ürünü görebiliyorsunuz.

ROG ALLY olarak adlandırılan ASUS’un el bilgisayarının özel bir AMD çipi barındırması bekleniyor. Kendisine bir mühendislik örneği verilen YouTube yayıncısı Dave2D’ye göre, ROG ALLY Zen 4 ve RDNA 3 APU kullanıyor. Ayrıca Steam Deck gibi 7 inçlik bir ekrana sahip olduğu, ancak Steam Deck’ten daha yüksek çözünürülüğe sahip 1080p çözünürlüklü bir ekran kullandığı bildiriliyor. Hatırlatmak gerekirse, Steam Deck’in ekranı 1280 x 800 çözünürlük sunuyordu.

ASUS, daha iyi bir ekrana ek olarak, el bilgisayarının Steam Deck’in iki katı performans sunduğunu iddia ediyor. Sistemin ayrıca ASUS’un harici grafik birimi olan ROG XG Mobile eGPU’ya da bağlanabildiği bildiriliyor. ROG XG Mobile eGPU’ya takılıyken, el bilgisayarı TV’nize oyun akışı sağlayabiliyor ve aynı zamanda şarj olabiliyor.

Son olarak, ROG ALLY’nin Windows 11 ve Xbox Game Pass dahil olmak üzere birden fazla platformla uyumlu olduğu görülüyor. Bu cihazın yalnızca ABD’de değil, küresel pazarda da piyasaya sürülmesinin beklendiğini söyleyelim. Steam Deck resmi olarak ülkemize gelmemişti, ASUS ise bu ürünü Türkiye’ye getirecek gibi görünüyor.

Steam Deck ilk kez rekabetle karşı karşıya kalmıyor. Lenovo’nun Legion Play’i ve yakın zamanda tanıtılan Logitech’in G Cloud’u da buna bir örnek olarak sayılabilir. Ancak bunların her ikisi de elde taşınabilir bulut oyun sistemleriydi. ASUS ROG ALLY ise bir elde taşınabilir oyun bilgisayarı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ASUS ROG ALLY taşınabilir oyun bilgisayarı yarışında başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!