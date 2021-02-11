Steam, Çin pazarına giriş yaptı. Dünyanın en popüler oyun marketinin sahibi olan Valve, kısıtlı bir kütüphaneyle hizmet vermeye başladı.

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Steam, dünyanın en büyük oyun mağazası. İçerisinde binlerce oyun bulunduran platform, Dünya’nın dört bir yanındaki kullanıcılarına internet üzerinde, dijital bir kütüphane sunmakta. Ülkemizde de popüler olan Steam, özellikle yerel fiyatlandırma ve indirim dönemleri sayesinde kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Platform, korsan oyunculuğu adeta tek başına bitirdi dersek, yanlış bir şey söylemiş olmayız. Neredeyse Dünya’daki her ülkede kullanılan Steam, Çin pazarında bir türlü giriş sağlayamamıştı. Bu durum sonunda değişti. Mağaza’nın Çin için özel geliştirilmiş kısıtlı bir versiyonu, geldi.

Steam Çin pazarında

Çin, Dünya’daki en kalabalık nüfusa sahip ülke. Bu kalabalık nüfus, ülkeyi her türlü sektör için vazgeçilmez bir Pazar haline getirdi Apple bile, Çin pazarını önemsiyor ve buraya uygun ürünler piyasaya çıkarttı. Ancak oldukça katı kurallara sahip ülkede iş yapmak, neredeyse imkânsız. Sansür politikalarının oldukça yaygın olduğu ülkede, sinemadan oyunlara kadar pek çok alanda sansür uygulamakta. Oyun alanındaki bu sansür Steam’in, Çin pazarına girmesini engelliyordu. Yıllardır bu pazarın dışında kalan Steam, Çin için geliştirilmiş özel bir versiyon piyasaya sürdü. Ancak çok önemli birkaç eksikle. Normalde kütüphanesinde binlerce oyun bulunan Steam’in, Çin versiyonunda sadece 48 oyun var. Bunlardan en popüleri ise şirkete ait Dota 2 ve CS:GO. Bu sayı oldukça yetersiz. Ancak kullanıcıların yapabileceği bir şe yok.

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Tüm oyunlar hükümet onayından geçecek

Steam, Çin pazarına girmek için bazı şartları kabul etti. Bu şartlardan biri de platforma girecek tüm oyunların, hükümet onayı almış olması. Bu sebeple platform, şu an için birkaç bin eksik oyunla çıkış yaptı. Aynı zamanda Forum ve Topluluk Merkezi gibi alanlar, mağazanın Çin versiyonunda yok. Ne yazık ki Çinli kullanıcılar kurallara uymak zorunda. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.