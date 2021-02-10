Twitter Trump yasağını kaldırmayacağını açıkladı

Twitter, Trump için koyduğu yasağı kaldırmayacağını açıkladı. Şirketin CFO’su yaptığı açıklamada, başkanlık adayı olsa bile yasağın kalıcı olduğunu duyurdu.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce yapılan başkanlık seçimlerini kaybetti. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump, kişisel Twitter üzerinden seçimin çalındığını ve gerçek başkanın kendisi olduğunu belirten açıklamalar yaptı. Trump’ın yaptığı bu açıklamalar, destekçileri tarafından oldukça ciddi karşılandı. Sosyal medya üzerinden kalabalık gruplar halinde toplanma kararı alan Trump destekçileri, büyük bir miting ile bir araya geldi. Ancak ne yazık ki amaçları barışçıl olmayan protestocular, Senato binasını bastı ve bir isyan başlatmaya çalıştı. Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen eylemciler, kontrol altına alındı ancak Başkan Trump, yine de açıklamalar yapmaya devam etti. Bunun üzerine Twitter, Trump ile ilgili bir yaptırım kararı alarak, kendisine ait Twitter hesabını kapattı. Konuyla ilgili yeni açıklamalar ise şirketin CFO görevini yürüten kişiden geldi. Haberler özellikle Trump için kötü.

Twitter Trump için uyguladığı yasağı kaldırmayacak

Twitter CFO’su Ned Segal, CNBC’s kanalında katıldığı bir programda ilginç açıklamalar yaptı. 6 Ocak’ta gerçekleşen başkent saldırısından Trump’ı sorumlu tutan Segal, gelen sorular üzerine Donald Trump’ın yasağının kaldırılmadığını açıkladı. Segal, yasağın kalıcı olduğunu, ve Trump yeniden başkanlığa aday olsa bile açılmayacağını ekledi. “ Platformdan yasaklandıysan, platformdan yasaklanmışsındır. İster sıradan bir vatandaş ol, ister CFO, istersen de eski ABD Başkanı ol fark etmiyor. Dedi. Twitter, Trump için oldukça önemli bir iletişim aracıydı. Eski ABD Başkanı, platformu oldukça aktif bir şekilde kullanıyor, özellikle buradan önemli açıklamalarda yapıyordu. Ancak o günler geride kalmış oldu. Böylece milyonlarca takipçiye sahip hesabın kapandığı, kesinleşmiş oldu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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