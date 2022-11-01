Statcounter, dünya genelinde her türlü cihazda çalışan işletim sistemleriyle ilgili en son ayrıntıları ortaya koyan aylık raporunu yayınladı. Statcounter’a göre, Microsoft’un en son Windows sürümü Windows müşterileri arasında çok popüler değil; Windows bilgisayarların yalnızca %15’i Microsoft’un en son işletim sistemini çalıştırıyor.

Windows 11, Ekim 2022’de 1,83 puan kazanarak %13,61’den %15,44’e yükseldi. Şu an itibariyle Windows 11, %9,61 pazar payı ile artık kullanılmayan Windows 7’nin 5,83 puan üzerinde yer alarak en popüler ikinci sürüm konumunda. Windows 10 ise %71,29’luk payıyla ulaşılamaz (şimdilik) bölgede kalmaya devam ediyor.

Windows 8.1, 8 ve XP pastanın kalan kırıntılarını paylaşıyor. Statcounter, Windows 8.1’in şu anda %2,51, Windows 8’in %0,69 ve Windows XP’nin hala tüm bilgisayarların %0,39’unda çalıştığını söylüyor. Genel olarak, Windows küresel masaüstü işletim sistemi pazarının %75,93’üne, Apple’ın macOS’u %15,74’üne, Linux %2,6’sına ve ChromeOS %2,38’ine sahip.

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Statcounter’ın verilerinin Eylül 2022 başında yayınlanan en son AdDuplex bulgularından önemli ölçüde farklı olduğunu belirtmek gerekir. İkincisi, Windows 11’in Statcounter’ın en yeni bilgilerinden 12 puan daha yüksek olan% 23’ten daha fazlasına sahip olduğunu iddia ediyor. İki bulgu arasındaki fark, farklı veri toplama yöntemlerinden kaynaklanmaktadır. AdDuplex istatistiklerini AdDuplex SDK içeren Microsoft Store uygulamalarından (yaklaşık 5.000 başlık) alırken, Statcounter’ın raporları 1,5 milyondan fazla web sitesinden toplanan bilgilere dayanmaktadır. Microsoft, ne yazık ki, işletim sistemi hakkında resmi rakamlar vermiyor, bu nedenle kesin değerler ve pazar payları herkesin tahmini olarak kalıyor.

Microsoft, Windows 11 için bir buçuk özellik güncellemesi yayınlamış olsa da, işletim sisteminin büyümesinin yakın zamanda rekor kırması pek olası görünmüyor. Üstelik bu sadece kişisel bir tercih de değil; bir başka ankete göre iş istasyonlarının yaklaşık yarısı Windows 11’in donanım gereksinimlerini karşılayamıyor ve bu nedenle Windows 10’dan 11’e geçemiyor. Tartışmalı özellik değişiklikleri, yüksek donanım gereksinimleri ve sıkça karşılaşılan hatalar Windows 11’e musallat olmaya devam ediyor ve muhtemelen Windows 10’un piyasadaki ilk yılında elde ettiğinden daha yavaş bir pazar payı büyümesine neden oluyor.