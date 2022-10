Starlink, çarşamba günü (18) şirket tarafından açıklandığı üzere, uydu internetini uçak yolcularının kullanımına sunacak. Yenilikle birlikte, yolcuların çeşitli görevler için yüksek hızlı bağlantıdan yararlanabileceği vaat ediliyor.

Elon Musk’ın şirketi tarafından sunulan ve “Starlink Aviation” olarak adlandırılan yeni hizmetin, Aero Terminal ile donatılmış uçaklarda 350 Mbps’ye kadar indirme hızı sağlaması bekleniyor. Ayrıca Sadece 20 ms olan düşük gecikme süresi, duyuruda vurgulanan bir diğer özellikti.

Ayrıca bkz: Samsung, 200 Megapiksellik Yeni Sensörünü Tanıttı

Bu rakamlar, mevcut uçak içi internet hizmetlerine göre büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor. The Verge’ün belirttiği gibi, yer istasyonlarını kullanan sisteme sahip uçaklarda ortalama hız 10 Mbps iken, uydu seçeneğine sahip olanlarda 30 Mbps ile 100 Mbps arasında değişiyor.

With Starlink, passengers will be able to access high-speed, low-latency internet from the moment they walk on their plane → https://t.co/bcn8jvpKgi pic.twitter.com/mDDQou1ZA3

— SpaceX (@SpaceX) October 19, 2022