Starlink, çarşamba günü (18) şirket tarafından açıklandığı üzere, uydu internetini uçak yolcularının kullanımına sunacak. Yenilikle birlikte, yolcuların çeşitli görevler için yüksek hızlı bağlantıdan yararlanabileceği vaat ediliyor.

Elon Musk’ın şirketi tarafından sunulan ve “Starlink Aviation” olarak adlandırılan yeni hizmetin, Aero Terminal ile donatılmış uçaklarda 350 Mbps’ye kadar indirme hızı sağlaması bekleniyor. Ayrıca Sadece 20 ms olan düşük gecikme süresi, duyuruda vurgulanan bir diğer özellikti.

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Bu rakamlar, mevcut uçak içi internet hizmetlerine göre büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor. The Verge’ün belirttiği gibi, yer istasyonlarını kullanan sisteme sahip uçaklarda ortalama hız 10 Mbps iken, uydu seçeneğine sahip olanlarda 30 Mbps ile 100 Mbps arasında değişiyor.

With Starlink, passengers will be able to access high-speed, low-latency internet from the moment they walk on their plane → https://t.co/bcn8jvpKgi pic.twitter.com/mDDQou1ZA3 — SpaceX (@SpaceX) October 19, 2022

SpaceX iştirakine göre, yolcular uçakta Starlink’i kullanarak “her irtifada yayın, görüntülü görüşme, oyun ve daha fazlasına” erişebilecekler. Starlink havacılık kiti, Aero Terminal’e ek olarak iki kablosuz erişim noktası, kablolar ve bir güç kaynağı içeriyor.

İçindekiler Küresel kapsam

Küresel kapsam

Kapsama alanı, uçaklarda sunulan internetle ilgili sorunlardan biridir ve bazı durumlarda yalnızca uçak belirli bölgelerin üzerinden uçarken çalışır. Ancak Starlink’e göre, sistemi taksi, kalkış, kara ve okyanuslar üzerinde uçuş veya iniş sırasında her yerde sinyale sahip olacak.

Marka, “Uydular alçak dünya yörüngesinde hareket ettiklerinden, yer sabit uyduların aksine, yüksek enlemlerde ve kutup bölgelerinde güçlü bir sinyal sağlamak için her zaman yukarıda veya yakındadırlar” açıklamasında bulundu.

ABD’de faaliyet gösteren ve kısa süre önce yapılan bir testte 100 Mpbs’ye ulaşan JSX havayolu şirketi, 2022 yılında Starlink’in uydu internetini uçaklar için ilk kullanan şirket olmak istiyor. Anlaşmaya varılan bir diğer şirket ise 2023’te faaliyete geçmesi planlanan Hawaiian Airlines bulunuyor.

Kaynak: Starlink, The Verge