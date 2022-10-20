Günümüzde Samsung ve Sony mobil kamera sensörlerinin ana tedarikçileri. Bu iki şirket arasında geçen rekabet her gün gittikçe büyüyor. Bugün Samsung, 200 megapiksellik yeni sensörü ISOCELL HPX’i duyurdu. Yeni ürün piksel boyutu ve çözünürlüğü ile büyük ses getirecek gibi gözüküyor. Hatırlatmak gerekirse Sony birkaç ay önce IMX989 isimli lensini piyasaya sürmüştü. Çoğu yazar yeni kameranın bu ürün ile yarışacağını söylüyor. Bununla beraber Sony’nin yeni canavarının ilk terminallerden biri Xiaomi Mi 13 olacak. Dev şirketin yeni kamera sensörünü hangi telefonun kullanacağına dair bir haber olmasa da sizin için ISOCELL HPX cihazının tüm ayrıntılarını haberimizde derledik.

200 MP Çözünürlüklü Dev Sensör: ISOCELL HPX

İlk olarak yeni sensör Samsung’un en küçük 0.56μm piksel boyutunu kullanmaya devam ediyor. Cihaz ayrıca 4x zoom modunda bile normal görüntüden ödün vermiyor. Aynı modda 12MP çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor. Samsung, üründe kullandığı DTI teknolojisinin net ve canlı görüntüler yakalamak için hassasiyeti artırırken her bir pikseli ayrı ayrı ayırdığını açıkladı. Firmanın önceki nesil ürününün 0.64μm pikseli ile karşılaştırıldığında, ISOCELL HPX’in piksel boyutu %12 daha küçük. Öte yandan yeni sensör kamera modülünün alanını da %20 oranında azaltıyor. Bu da akıllı telefonları daha ince hale getirecek ve kamera kısmındaki zorunlu çıkıntıların azalmasına yol açacak.

Şirket, ISOCELL HPX, 16 pikselli entegrasyon teknolojisi sayesinde ışık koşullarına göre otomatik olarak 3 aydınlatma moduna sahip. Bunlar:

İyi aydınlatılmış bir ortamda piksel boyutu 0,56μm (200 MP) olarak kalır;

Düşük ışıklı bir ortamda ürün, piksel 1,12μm’ye (50 MP) değerinde çalışır;

Karanlık bir ortamda, on altı piksel bir araya getirilerek 2,24μm piksel boyutu elde edilir bu da 12,5 MP çözünürlüğe tekabül eder.

Bu teknoloji ISOCELL HPX’in düşük ışık koşullarında iyi bir çekim deneyimi sunmasını sağlar. Bu şekilde sensör gece çekimlerinde yaşanan sıkıntıları çözecek gibi duruyor.

Ayrıca ISOCELL HPX, kullanıcıların 30 fps’de 8K videolar, 4K’da çift HDR ve FHD modları kaydetmesine olanak sağlıyor. Son olarak, sensör görüntüleri 4 trilyondan fazla renkte (14 bit renk derinliği) oluşturabilir. Bu da Samsung’un önceki lensindeki 68 milyar rengin (12 bit renk derinliği) 64 katıdır.

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