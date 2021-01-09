Genel
Stardew Valley güncelleme sonrası kendi rekorunu kırdı!
Stardew Valley, 1.5 güncellemesinden sonra eş zamanlı oyuncu sayısında kendi rekorunu kırdı. Oyuna geçtiğimiz günlerde eş zamanlı olarak 94 bin oyuncu giriş yaptı.
İlginizi çekebilir; Trump, sosyal medya devlerinden kötü haber almaya devam ediyor!
Stardew Valley oyununa olan ilgi büyümeye devam ediyor!
Oyun dünyasında bağımsız oyunlara olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle AAA olarak adlandırılan oyunların fiyatına göre sunduklarından memnun olmayan oyuncuların çokça tercih sebebi olan bu yapımların sektördeki payı da büyümeye devam ediyor. Bağımsız oyun denilince akla ilk gelen yapımlardan olan Stardew Valley, çıkışından bu yana en büyük güncelleme olan 1.5 sürümü ile birlikte tekrardan oyuncuların gözdesi olmuşa benziyor. Oyuna birçok yeni eklemenin yapıldığı güncellemenin ardından oyunun geliştiricisi Eric Barone, yeni bir rekorun kırıldığını hayranlarına duyurdu.
Covid-19 ile mücadele ederken hayatınızı kolaylaştıracak hijyen seti listemize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Steam üzerinden hesaplanan değerlere göre, Stardew Valley, eş zamanlı oyuncu sayısında 2016’da kırdığı rekorunu geliştirmeyi başardı. 94,879 oyuncunun aynı anda oyuna giriş yaptığının öğrenildiği platformda geliştiriciler, bu durumu memnuniyetle karşıladı. Oyuncuların ilgisi nedeniyle oyuna eklenecek geliştirmeler konusunda desteklerini sürdüreceklerini belirten geliştiriciler, hayranlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Steam üzerinde 24 TL‘ye satılan oyun, henüz Epic Games Store‘da yer almıyor. Ancak oyuna App Store, Google Play Store ve Nintendo Store üzerinden ulaşabilirsiniz.
Donanım
Acer, Üç Yeni Oyun Monitörü Modelini Tanıttı!
Acer‘ın yeni oyun odaklı monitörleri tanıtıldı. 275Hz‘e kadar yenileme hızı sunan yeni Acer oyuncu monitörleri tanıtıldı.
CES 2021 etkinliği öncesinde Chromebook Spin 514 modeli ile karşımıza gelen Acer, yine bugün üç yeni oyuncu monitörünü daha tanıttı. Nitro ve Predator Serisi olmak üzere toplamda üç adet oyuncu monitörü tanıtan Acer, bu monitörlerde 275Hz‘e kadar yenileme hızı vaat ediyor.
İlginizi Çekebilir: Vivo FunTouch OS 11 Güncelleme Programını Açıkladı!
Acer Nitro XV282K KV Oyun Monitörü!
Acer oyuncu monitörleri arasındaki en uygun fiyatlı model olan Nitro XV282K KV, 3840 x 2160 piksel (4K) görüntü kalitesine, 144Hz yenileme hızına ve 1ms yanıt süresine sahip. 28 inç büyüklüğünde IPS LCD panel ile gelen Nitro XV282K KV, 100.000.00: 1 kontrast oranına, %90 DCI-P3 renk gamına ve AMD FreeSync Premium teknolojisine sahip.
İlk olarak Çin’de satışa sunulacak olan Acer Nitro XV282K KV, daha sonra Mayıs ayında ABD‘de ve Avrupa‘da satışa sunulacak. Tüm bu özellikler ile Acer Nitro XV282K KV oyun monitörünün fiyatı ise 899,99 Dolar olarak belirlenmiş.
Acer Predator XB273U NX Oyun Monitörü!
Listedeki iki Predator modelinden biri olan Predator XB273U NX oyun monitörü 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğe ve 275Hz‘e kadar yenileme hızına sahip. 0,5ms tepkime süresinde sahip olan Predator XB273U NX, 27 inç büyüklüğünde IPS LCD panel ile birlikte geliyor.
%95 DCI-P3 renk gamına sahip olan ve NVIDIA Reflex Latency, NVDIA G-SYNC destekleyen Predator XB273U NX, Mart ayında Çin’de satışa sunulacak. Devamında Mayıs ayında ABD ve Avrupa’da satışa sunulacak olan Acer Predator XB273U NX‘in fiyatı ise 1099.99 Dolar olarak belirlenmiş.
Acer Predator XB323QK NV Oyun Monitörü!
Listemizin son ve en pahalı modeli olan Acer Predator XB323QK NV oyun monitörü 3840 x 2160 piksel (4K) görüntü kalitesine ve 144Hz yenileme hızına sahip. 31.5 inç büyüklüğünde IPS LCD panel ile gelen Predator XB323QK NV, NVIDIA G-SYNC destekli ve VESA DisplayHDR 400 sertifikalı.
%90 DCI-P3 renk gamına sahip olan bu monitör, çok yönlü ayar desteği ve TÜV Rheinland Eyesafe sertifikasına sahip. İlk olarak Çin’de satışa sunulacak olan bu monitör, yine Mayıs ayında ABD ve Avrupa’da raflarda yerini alacak. Acer Predator XB323QK NV oyuncu monitörünün fiyatı ise 1199.99 Dolar olacak.
Yeni Acer oyuncu monitörleri gerçekten yüksek özellikler sunuyor. Cihazlara baktığımızda Nitro modeli uygun fiyatlı olmasına rağmen yüksek görüntü kalitesi ve performans sunuyor. Bu listedeki her oyuncu monitörü çok değerli olsa da, bize göre buradaki fiyat/performans ürünü Acer Nitro XV282K KV oyuncu monitörü. Sizce listedeki en mantıklı cihaz hangisi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
Seçtiğimiz Oyun Monitörlerine Hepsiburada’dan göz atmak için tıklayınız!
Genel
Sony, 360 derecelik hoparlörlerini tanıttı
Sony, yaklaşan SRS-RA5000 ve SRA-RA3000 hoparlörlerini tanıttı. Çeşitli birçok özelliği olan hoparlörler, kullanıcıları oldukça heyecanlandırmayı başardı.
İlginizi çekebilir: Sony, sanal set ekranlarını satmaya başlıyor.
Sony, tanıttığı hoparlörlerle canlı müzik hissini arttırıyor
Geçtiğimiz hafta içerisinde şirket, kullanılan hoparlörlerin daha fazla canlı müzik hissi vermek için iki farklı hoparlörünü tanıttı. Bu hoparlörleri, sanal bir alna farklı sesler ve vokaller yerleştirerek uzmansal ses teknolojisi 360 Reality Audio ile uyumlu olacak şekilde geliştirdi. Şirket hoparlörleri bu bahar piyasaya sürmek istediğini de açıkladı. Bununla birlikte, Sony’nin Birleşik Krallık web sitesinde yakında çıkacak bu hoparlörler (SRS-RA5000 ve SRS-RA3000) için ürün sayfaları bulunduğu için hoparlörler hakkında fazla bilgi edinmek için farklı bir açıklama ve bilgi beklemek zorunda kalınmadı.
Sizin için hazırladığımız hepsi burada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Başlığın altında bulunan görselde üst düzey SRS-RA5000, üç üst ateşleme hoparlörü, üç yan hoparlör ve bir de woofer‘a sahip. Bunun yanında hoparlör, yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına da sahip. SRS-RA3000 ise, iki pasif ve tam kapsamlı bir sürücüye sahip. Her iki hoparlör de dahili bir mikrofon ve benzersiz algoritmasıyla kendilerini bulundukları odaya göre kalibre edebiliyorlar. Kalibre işlemi için, sadece bir düğmeye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Bu iki hoparlör, her parçanın ses düzeyini tutarlı seviyede çalmak için otomatik olarak ayarlanan otomatik ses özelliğini de sunar. Ayrıca, Amazon’un Alexa ve Google Assistant‘ını da destekliyor.
- Woofer: Woofer ve subwoofer, davul sesi gibi bas seslerini bize ulaştırıyorlar. Etkileyici ses efektleri de woofer ve subwooferlar aracılığıyla meydana geliyor. Subwooferların kapalı kutu, portlu kutu, bandpass kutu olmak üzere farklı çeşitleri bulunuyor.
Bazı açıklamalar sonrasında, hoparlörlerin Şubat 2021‘de geleceği konuşuluyor. Fakat kesin bir tarih verilmedi. Sony’nin web sitesinde yer alan bu hoparlörlerin fiyatlandırılması şu şekilde: SRS-RA5000 yaklaşık 500 £ / 599 €, SRS-RA3000 ise yaklaşık 280 £ / 359 €. Hoparlörlerin Türkiye için belirlediği fiyatlar ise henüz bilinmiyor.
Geçtiğimiz Cuma günü şirket, 360 Reality Audio platformunu, sesten videoya genişlettiğini ve şirketin bu yılın sonlarında codec ile video içeriğini yayınlamaya başlamak için büyük müzik şirketleri ve servis sağlayıcılarıyla birlikte çalıştığını söyledi. Sony’ye göre şu anda yaklaşık 4.000 şarkı formatı destekliyor.
Piyasaya sürülecek bu hoparlörler, özellikle müzik sektörüyle yakından ilgilenen kullanıcılar için büyük bir heyecan. Şubat ayında çıkması beklenen hoparlörlerin, kullanıcılara ve müzik severlere büyük bir haz sunacağı düşünülüyor. Hoparlörleri deneyimleyen kullanıcıların ve üreticilerin tepkileri ise merak konusu.
Genel
Lenovo IdeaPad laptoplarını duyurdu ARM mimarili laptop yolda
CES fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Lenovo’nun yeni laptopları da bu fuarda tanıtıldı. Yeni Lenovo IdeaPad laptoplar Snapdragon 8cx işlemci ve 5G özelliği ile geliyor.
İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Chromebook 2 tanıtıldı QLED ekranlı Chromebook
CES 2021, bu yıl Covid-19 nedeniyle tarihi boyunca ilk defa dijital ortamda yapılıyor. Ancak, bu durum şirketlerin yeni ürünlerini tanıtmasına engel değil. Çin merkezli uluslararası bilgisayar ve akıllı telefon üreticisi Lenovo’nun yeni laptopları da bu fuarda tanıtıldı. Birkaç yeni Lenovo IdeaPad laptop modeli tanıtan şirket, bir sürpriz yaparak ARM mimarili Qualcomm Snapdragon 8cx işlemcili laptop duyurdu. Fuarda 4 yeni model duyuruldu.
Lenovo IdeaPad 5G
1080P çözünürlüğünde 14 inç IPS LCD ekrana sahip olan bu modelin en dikkat çekici özelliği, Qualcomm Snapdragon 8cx işlemcisi. 7 nanometre olan bu işlemci Windows 10 ile uyumlu çalışması için özel olarak geliştirildi. ARM mimarili işlemciler şu sıralar oldukça popüler. Özellikle soğutucuya ihtiyaç duyulmaması, düşük güç tüketimine sahip olması ve buna rağmen oldukça güçlü olması bu işlemcilere olan rağbeti arttırıyor. 1.2 kg olan laptop, 51WHr bataryaya sahip. 65W hızlı şarj desteğine sahip bu batarya 20 saate yakın şarj ömrü sunuyor. 5G özelliği de bulunan Lenovo IdeaPad 5G, yakında satışa sunulacak.
Lenovo IdeaPad 4G
Lenovo’nun bu modeli, aslında 5G olan laptop ile benzer özellikler taşıyor. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 8cx’den 8c’ye küçük bir düşüş yaşarken, 5G özelliği de yerini 4G’ye bırakıyor. 8 GB LPDDR4X RAM ile gelecek olan model, 512 GB depolamaya sahip olacak.
Lenovo IdeaPad 5i Pro Intel
Eğer ARM ile çalışan Windows laptoplara tam olarak hazır değilseniz, Çinli üreticinin size özel çözümleri de hala mevcut. Bu modelde 11. nesil Intel işlemciler yer bulurken, 14 ve 16 inç olarak iki farklı boyuta sahip olacaklar. Ağırlığı boyutuna göre 1.45 kg ya da 2 kg olacak olan bilgisayar, 2.5 K çözünürlüğe sahip olacak ve 120Hz’e kadar yüksek tazeleme hızı sunacak. GPU desteği de bulunan laptop, Nvidia MX450 grafik kartını içinde barındıracak. 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneği bulunan laptopun fiyatı, konfigürasyona göre 700 dolardan başlayıp, 900 dolara kadar çıkacak.
Lenovo IdeaPad 5 Pro AMD
Daha çok oyunculara yönelik olan bu laptop, 32 GB DDR4 RAM seçeneğine ve Nvidia RTX serisi ekran kartlarına sahip olacak. 120Hz ekrana sahip olacak olan model 14 ve 16 inç olmak üzere iki farklı boyuta sahip olacak. Konfigürasyona göre 800 $ ila 1150 $ arası değişen fiyata sahip olacak.
İlginizi çekebilir: Nispeten uygun fiyatlı ve oldukça güçlü bilgisayar ve telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: levent_orgun, 1 saat önce
-
Gpon ve Router/Modem arasındaki mesafe
Yazan: b.alanyali, 5 saat önce
-
Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 2 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Kojiro H., 2 gün önce
iQOO 7 Antutu Skoru ve görselleri sızdı
Stardew Valley güncelleme sonrası kendi rekorunu kırdı!
Acer, Üç Yeni Oyun Monitörü Modelini Tanıttı!
JLab, JBuds Frames isimli ve gözlük sapına takılabilen kulaklığını tanıttı
Sony, 360 derecelik hoparlörlerini tanıttı
Yeni kanalımız: Adventure İstanbul | Motosiklete dair her şey burada!
Gelmiş geçmiş en başarısız telefon modeli? | Sorun Söyleyelim #6
Cuma Raporu #136: Türksat 5A, İYS, WhatsApp verileri ve dahası
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note20 Ultra ve Find X2 video karşılaştırma
Yeni kanalımız: Adventure İstanbul | Motosiklete dair her şey burada!
Gelmiş geçmiş en başarısız telefon modeli? | Sorun Söyleyelim #6
Cuma Raporu #136: Türksat 5A, İYS, WhatsApp verileri ve dahası
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note20 Ultra ve Find X2 video karşılaştırma
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.