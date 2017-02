Star Wars’un Yeni Filminde R2D2’yu Canlandıracak Yeni Aktörün Adı Açıklandı

Star Wars filmleriyle hayatımıza giren ve dünyanın en çok sevilen robotu olan R2D2’yu canlandıran Kenny Baker geçen yıl hayatını kaybetmişti.

Kenny Baker’ın vefatının ardından Disney R2D2’yu Star Wars: Episode VIII The Last Jedi filminde canlandıracak olan ismi açıkladı. Sevilen robotun Jimmy Vee canlandıracak. Vee, Harry Potter ve Doctor Who gibi dünyaca ünlü yapımlarda da yer almıştı.

R2’nun sahnelerinin büyük bir kısmı aslında özel efektler ile ve uzaktan kumanda ile halledilebiliyor ancak hala bazı sahnelerde aktörlere ihtiyaç duyuluyor. Özellikle robotun seslerini çıkarabilmesi için bir aktöre ihtiyacı var. Bu filmle beraber Artoo’yu ilk defa başka bir karakterde göreceğiz. Bugüne kadar yayınlanan 7 filmde de Kenny Baker yer almıştı.

Ancak Vee, Artoo’ya çok yabancı bir isim değil. Kendisi The Force Awakens filminde Kenny Baker ile birlikte çalışmıştı. Vee yaptığı açıklamada bundan dolayı çok memnun olduğunu ve efsanevi aktör Kenny Baker’ın fantastik bir aktör olduğunu ve bu rolün kendisi için bir onur olduğunu dile getirdi.