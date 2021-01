Star Wars: Battlefront 2 bedava olunca sunucular çöktü!

Star Wars: Battlefront 2 Epic Games tarafından bedava olunca sunucularından oldu. EA konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Epic Games, bedava oyunlar ile oyuncuları memnun etmeye devam ediyor. Zaman zaman verdiği AAA oyunlar ile adından sıkça söz ettiren firma, geçtiğimiz günlerde Star Wars: Battlefront 2 oyununu ücretsiz dağıtmaya başladı. 21 Ocak 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak dağıtılacak olan aksiyon oyunu, ortaya çıkan ilgi nedeniyle EA‘in başını derde soktu. Oyuncu sayısının arttığı oyunda sunucular resmen çöktü. Konuyla ilgili açıklama yapan EA ise, olası çözümler üzerine çalışıldığını ve yakın zamanda oyuncuların hata ile karşılaşmayacağını duyurdu. Öte yandan bir diğer özür açıklaması EA Topluluk Merkezi yetkilisi Adam Freeman‘dan geldi. Freeman yaptığı açıklama ile yakında sunucu sayısının arttırılacağını takipçileri ile paylaştı.

Seeing Error Message 623 or 918 in #StarWarsBattlefrontII?

Sit tight, we're on it! An incredible number of players have joined us during our @EpicGames Store free week and we're scaling up new servers to welcome you all to the Battlefront.

— EA Help (@EAHelp) January 15, 2021