Genel
Star Wars: Battlefront 2 bedava olunca sunucular çöktü!
Star Wars: Battlefront 2 Epic Games tarafından bedava olunca sunucularından oldu. EA konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
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Star Wars: Battlefront 2 oyununun sunucuları çöktü!
Epic Games, bedava oyunlar ile oyuncuları memnun etmeye devam ediyor. Zaman zaman verdiği AAA oyunlar ile adından sıkça söz ettiren firma, geçtiğimiz günlerde Star Wars: Battlefront 2 oyununu ücretsiz dağıtmaya başladı. 21 Ocak 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak dağıtılacak olan aksiyon oyunu, ortaya çıkan ilgi nedeniyle EA‘in başını derde soktu. Oyuncu sayısının arttığı oyunda sunucular resmen çöktü. Konuyla ilgili açıklama yapan EA ise, olası çözümler üzerine çalışıldığını ve yakın zamanda oyuncuların hata ile karşılaşmayacağını duyurdu. Öte yandan bir diğer özür açıklaması EA Topluluk Merkezi yetkilisi Adam Freeman‘dan geldi. Freeman yaptığı açıklama ile yakında sunucu sayısının arttırılacağını takipçileri ile paylaştı.
Seeing Error Message 623 or 918 in #StarWarsBattlefrontII?
Sit tight, we're on it! An incredible number of players have joined us during our @EpicGames Store free week and we're scaling up new servers to welcome you all to the Battlefront.
— EA Help (@EAHelp) January 15, 2021
Oluşan ilgi karşısında hazırlıksız yakalanan EA durumu çözmek için uğraşırken, her iki firma da elde edilen yoğun trafikten oldukça memnun. 14 Ocak tarihinden itibaren bir hafta süreyle bedava olan oyun, daha çok çevrim içi modlarıyla dikkat çekiyor. Star Wars evreninde yer alan savaşları tekrardan yaşatan yapım 90 GB‘lık bir boyuta sahip.
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Akıllı Telefonlar
Vivo X60 Pro+, Snapdragon 875’li Bir Versiyonla Daha Gelebilir!
Vivo X60 Serisi’nin yeni üyesi Vivo X60 Pro+, Snapdragon 875‘e sahip ikinci bir versiyon ile birlikte gelebilir. İşte X60 Pro+ hakkındaki yeni bilgiler.
X60 ve X60 Pro piyasaya sürüldükten sonra X60 Pro+ modeline yönelen Vivo, yeni modeli hakkında özellikleri günden güne ortaya çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan cihazın, daha önce Snapdragon 888 ile birlikte geleceğini öğrenmiştik. Şimdi farklı bir versiyonun varlığı ortaya çıktı diyebiliriz.
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Snapdragon 875’li X60 Pro Plus!
Twitter‘da bir gönderi paylaşan RODENT950 adlı kullanıcı, Vivo X60 Pro+ modelinin Snapdragon 875 işlemcili farklı bir versiyonu daha olabileceğini ortaya attı. Yaptığı paylaşımda Snapdragon 888’li bir model olacağını ve yanına ek olarak Snapdragon 875’li bir model daha geleceğini açıklayan RODENT950, daha önce yaptığı doğru sızıntılarla iddialarını güçlendiriyor.
Öte yandan cihazın bilinen diğer özelliklerine bakarsak 8GB ve 12GB Ram seçenekleri bulunuyor. Aynı zamanda 128GB ve 256GB depolama seçenekleri de mevcut. Belkide Vivo, düşük Ram’li modellerde Snapdragon 875 yonga setini kullanacaktır. Ya da her iki model için ayrı ayrı Ram seçenekleri sunacaktır. Şimdilik bu konuda detay verilmiyor. Ancak Snapdragon 875’li bir Vivo X60 Pro+ görebilmemiz imkansız değil.
Bir hatırlatma yapmak gerekirse X60 Pro+ 6.5 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip ve ekran içi parmak izi sensörünü taşıyan AMOLED bir ekran ile gelecek. Arka kısmında ise Zeiss imzalı 50MP+12MP+8MP+2MP şeklinde dörtlü kamera grubu olduğunu biliyoruz. Ancak Snapdragon 875’li modelde bu özellikler kullanılır mı, yoksa başka kameralar ve ekranlar mı kullanılır bilinmiyor.
Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Geekbench testlerinde görüntülenen X60 Pro Plus, tekli çekirdek testinde 1135 puan alırken, çoklu çekirdek testinde 3681 puan almayı başarmıştı. Tabi bu puan Snapdragon 888 yonga seti ile birlikte yakalanmıştı.
21 Ocak‘ta tanıtılacak olan Vivo X60 Pro+ şimdiden çok merak edilen bir model oldu. Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilerin doğruluğu 21 Ocak’ta yapılacak olan tanıtımda ortaya çıkacak. Bakalım bu gelen sızıntıların ne kadarı doğru. Sizce X60 Pro+ ne kadar fiyat etiketine sahip olacak?
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Genel
LinkedIn Türkiye’ye temsilci atayacak
Profesyonel sosyal ağ LinkedIn reklam yasağına kısa bir süre kala Türkiye’ye temsilci atayacağını açıkladı. Söz konusu duyuruyu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya üzerinden yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde günlük 1 milyon ve daha fazla erişime sahip olan yurt dışı kaynaklı sosyal platformların temsilcilik bulundurması zorunlu kılınmıştı. Belirtilen sürede temsilci bulundurmayan platformlara da kademeli olarak artan para cezası verilmişti.
Türkiye’nin sosyal medya mecralarına yönelik düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından YouTube, TikTok, Dailymotion gibi platformların ardından LinkedIn da ülkemizde temsilcilik açma kararı aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren LinkedIn’ın Türkiye’ye temsilci atayacağını kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
Reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazetede yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı.
Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor.
Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.#LinkedinHoşGeldin pic.twitter.com/0JiZ5Tyy22
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 16, 2021
Açıklamayı kişisel Twitter hesabında yapan Sayan, “Reklam yasağı uygulamasının Resmi Gazete’de yayımlanmasına günler kala LinkedIn de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.” dedi.
Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda “sosyal medya yasası” olarak bilinen 7253 sayılı Kanun’un 1 Ekim 2020‘de yürürlüğe girdiğini, bu kapsamda Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu geçen sosyal ağların ülkeye temsilci ataması gerektiğini ifade etti.
Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde YouTube, TikTok, Dailymotion ve LinkedIn gibi temsilci belirlenmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılabilecek. Kısmi daraltmadan sonra 30 gün içinde yine temsilci belirlenmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 90‘a kadar daraltılabilecek. Bu durumda aslında söz konusu şirketin faaliyetleri büyük ölçüde engellenmiş olacak. Bu şirketler, büyük ticari kayıplar yaşayacaklar.
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Akıllı Telefonlar
ASUS Rog Phone 4, 65W Hızlı Şarj Desteği ile Gelecek!
ASUS‘un yeni oyuncu telefonu ASUS Rog Phone 4, 65W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek. İşte Rog Phone 4 hakkında tüm bilinenler.
Geçtiğimiz ay Geekbench 5‘te görüntülenen ASUS Rog Phone 4, orada birkaç özelliğini açıklamıştı. Cihaz hakkında kabaca bilgiler elde etmişken, şimdi de cihaz 3C sertifikasyon sitesinde görüntülendi. İşte Rog Phone 4 hakkında bilinenler.
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ASUS Rog Phone 4’ün özellikleri!
3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıkan Rog Phone 4 ilginç özelliklerini ortaya döküyor. İlk olarak başlıkta da bahsettiğimiz gibi bu cihazın 65W hızlı şarj desteği ile birlikte geleceğini görüyoruz. Bu cihazın oyun odaklı olduğunu düşündüğümüzde, bataryanın çabuk dolması oyuncuların yararına olacaktır.
Öte yandan paylaşılan fotoğrafa baktığımızda modelin 5G destekli olduğunu görüyoruz. Bu sayede önceki modellerden de yola çıkarak cihazın Snapdragon 888 kullanmasının muhtemel olduğunu görüyoruz. Tabi söylentiler de bu düşünceyi destekliyor. Yine söylentilere göre 8GB Ram bellek ile gelecek olan ASUS Rog Phone 4, Android 11 işletim sistemine sahip olacak.
Hatırlarsanız Rog Phone 3, 6.6 inç büyüklüğünde 144Hz ekran, 16GB Ram, 6000mAh batarya gibi özellikler sunuyordu. Rog Phone 4’ün daha yüksek bir model olduğunu düşündüğümüzde 8GB Ram ile gelmesi pek mantıklı olmasa da, Snapdragon 888 kullanacak olması muhtemelen doğru. Öte yandan bu cihazın da 144Hz ekran ile gelmesi muhtemel. Zaten alt modelden daha düşük özellikler sunması saçma olur.
ASUS Rog Phone 4‘e genel olarak baktığımızda, gerçekten performans odaklı bir telefon geliyor gibi görünüyor. Özellikle 65W hızlı şarj desteği artık birçok üst segment modelde gelmeye başlamışken, Rog Phone 4 gibi oyun odaklı bir modelde olmazsa olmazdı. Bakalım Rog Phone 4 hakkında daha ne gibi bilgiler edineceğiz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 24 saat önce
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Yazan: mehmett, 1 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 2 gün önce
Vivo X60 Pro+, Snapdragon 875’li Bir Versiyonla Daha Gelebilir!
LinkedIn Türkiye’ye temsilci atayacak
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