Vaio, Yeni Laptop Modelleri E15 ve SE14’yi Satışa Sundu!

Vaio’nun yeni laptop modelleri Vaio E15 ve Vaio SE14 tanıtıldı. İşte yeni Vaio laptop modellerinin tüm detayları.

Yıllar önce Sony bünyesinde varlığını sürdüren Vaio, kendi başına bir şirket olduktan sonra ilk kez laptop üretti. Eskinin efsane modellerinden olan Vaio, kendisi bir marka olarak laptop modelerini tanıttı. İşte karşınızda Vaio E15 ve Vaio SE14.

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Vaio‘nun tedarikçisi Nexstgo Company, Vaio’nun yeni iki laptop modelini Hindistan’da satışa sundu. Satışa sunulan Vaio E15 ve Vaio SE14, firmanın geri dönüşünün ilk işaretçileri. Nexstgo Vaio’nun bu iki laptop modelini 24 Ocak‘a kadar ön sipariş ile satacak ve bu süre içerisinde satın alanlara 3000 INR (41 Dolar) indirim yapacak. Şimdi gelin iki modelin de özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

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Vaio E15’in özellikleri ve fiyatı!

Vaio laptop modellerinin ilki olan E15, diğerine göre daha uygun fiyat ile satışa sunuluyor. Gücünü AMD Ryzen 5 3500U işlemcisinden alan cihaz, aynı zamanda AMD Ryzen 7 3700U seçeneği de sunuyor. Aynı zamanda Ryzen 5 sürümü için Radeon Vega 8 grafik kartı, Ryzen 7 sürümü ise Radeon RX Vega 10 grafik kartı ile görüntü sunuyor.

Üzerinde 16:9 en boy oranına sahip Full HD çözünürlükte 15,6 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile gelen Vaio E15, 358,7 × 239,2 × 19,9 mm boyutlarında ve 1.77kg ağırlığında. Arkadan aydınlatmalı bir klavye ile gelen E15, 8GB DDR4 2400MHz Ram ve 512GB SSD taşıyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında ise çift bantlı WiFi 5, Bluetooth 4.2, 1 x LAN, 1 x USB Type-C, 2 x USB Type-A 3.1, 1 x HDMI ve 1 x 3.5mm jak ve 1 x SD kart okuyucu mevcut. Öte yandan çift mikrofon, çift hoparlör ve 1MP kamera da cihaz üzerinde mevcut.

Windows 10 Home ile gelen E15 grafit siyah ve kalay gümüş renk seçeneklerine sahip. Cihazın fiyatı ise Ryzen 5‘li model için 49.900 INR (5.100 TL), Ryzen 7‘li model için ise 56.990 INR (5.825 TL).

Vaio SE14’ün özellikleri ve fiyatı!

Vaio‘nun iki modeli arasındaki üst versiyon olan Vaio SE14 ise gücünü 8. Nesil Intel Core i5-8265U‘dan alıyor. Grafiksel anlamda gücünü Intel UHD Graphics 620‘den alan SE14, 8GB DDR4 2400MHz Ram belleği ile gücünü destekliyor. Depolama tarafında ise 512GB PCIe SSD cihazın içerisinde yer alıyor.

14 inç büyüklüğünde 16:9 en boy ornaına sahip FHD IPS LCD ekran ile gelen Vaio SE14, toplamda 1.35kg ağırlığında. Aynı zamanda SE14 üzerinde çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, 2 x USB Type-C 3.1 Gen 1, 2 x USB Type-A 3.1, 1 x HDMI 1.4, 1 x 3.5mm jak ve 1 x MicroSD kart okuyucu ile birlikte geliyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında 1 MP web kamerası, dört hoparlör, çift mikrofon, parmak izi sensörü, kilit yuvası, tam boyutlu arkadan aydınlatmalı klavye, Microsoft Windows 10 Home işletim sistemi ve 13 saate kadar pil ömrü yer alıyor.

Kırmızı ve koyu gri renk seçenekleri ile gelen Vaio SE14‘ün fiyatı ise tam 62.990 INR (6.438TL).

Vaio laptop modellerinin özellikleri bu şekildeydi. Bu iki model arasında ekran olarak baktığınızda E15 daha mantıklı gözüküyor. Ancak performans arıyorsanız SE14 işinizi daha iyi çözecektir. Bakalım Vaio modelleri satış rakamlarında beklentiyi karşılayacak mı. Sizce Vaio laptop modelleri ülkemize gelecek mi? Sizce Vaio yeni laptop modeleri ile ne kadar ilgi çekecek?

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