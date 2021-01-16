Genel
Vaio, Yeni Laptop Modelleri E15 ve SE14’yi Satışa Sundu!
Vaio’nun yeni laptop modelleri Vaio E15 ve Vaio SE14 tanıtıldı. İşte yeni Vaio laptop modellerinin tüm detayları.
Yıllar önce Sony bünyesinde varlığını sürdüren Vaio, kendi başına bir şirket olduktan sonra ilk kez laptop üretti. Eskinin efsane modellerinden olan Vaio, kendisi bir marka olarak laptop modelerini tanıttı. İşte karşınızda Vaio E15 ve Vaio SE14.
Vaio‘nun tedarikçisi Nexstgo Company, Vaio’nun yeni iki laptop modelini Hindistan’da satışa sundu. Satışa sunulan Vaio E15 ve Vaio SE14, firmanın geri dönüşünün ilk işaretçileri. Nexstgo Vaio’nun bu iki laptop modelini 24 Ocak‘a kadar ön sipariş ile satacak ve bu süre içerisinde satın alanlara 3000 INR (41 Dolar) indirim yapacak. Şimdi gelin iki modelin de özelliklerine ve fiyatına göz atalım.
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Vaio E15’in özellikleri ve fiyatı!
Vaio laptop modellerinin ilki olan E15, diğerine göre daha uygun fiyat ile satışa sunuluyor. Gücünü AMD Ryzen 5 3500U işlemcisinden alan cihaz, aynı zamanda AMD Ryzen 7 3700U seçeneği de sunuyor. Aynı zamanda Ryzen 5 sürümü için Radeon Vega 8 grafik kartı, Ryzen 7 sürümü ise Radeon RX Vega 10 grafik kartı ile görüntü sunuyor.
Üzerinde 16:9 en boy oranına sahip Full HD çözünürlükte 15,6 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile gelen Vaio E15, 358,7 × 239,2 × 19,9 mm boyutlarında ve 1.77kg ağırlığında. Arkadan aydınlatmalı bir klavye ile gelen E15, 8GB DDR4 2400MHz Ram ve 512GB SSD taşıyor.
Cihazın diğer özellikleri arasında ise çift bantlı WiFi 5, Bluetooth 4.2, 1 x LAN, 1 x USB Type-C, 2 x USB Type-A 3.1, 1 x HDMI ve 1 x 3.5mm jak ve 1 x SD kart okuyucu mevcut. Öte yandan çift mikrofon, çift hoparlör ve 1MP kamera da cihaz üzerinde mevcut.
Windows 10 Home ile gelen E15 grafit siyah ve kalay gümüş renk seçeneklerine sahip. Cihazın fiyatı ise Ryzen 5‘li model için 49.900 INR (5.100 TL), Ryzen 7‘li model için ise 56.990 INR (5.825 TL).
Vaio SE14’ün özellikleri ve fiyatı!
Vaio‘nun iki modeli arasındaki üst versiyon olan Vaio SE14 ise gücünü 8. Nesil Intel Core i5-8265U‘dan alıyor. Grafiksel anlamda gücünü Intel UHD Graphics 620‘den alan SE14, 8GB DDR4 2400MHz Ram belleği ile gücünü destekliyor. Depolama tarafında ise 512GB PCIe SSD cihazın içerisinde yer alıyor.
14 inç büyüklüğünde 16:9 en boy ornaına sahip FHD IPS LCD ekran ile gelen Vaio SE14, toplamda 1.35kg ağırlığında. Aynı zamanda SE14 üzerinde çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, 2 x USB Type-C 3.1 Gen 1, 2 x USB Type-A 3.1, 1 x HDMI 1.4, 1 x 3.5mm jak ve 1 x MicroSD kart okuyucu ile birlikte geliyor.
Cihazın diğer özellikleri arasında 1 MP web kamerası, dört hoparlör, çift mikrofon, parmak izi sensörü, kilit yuvası, tam boyutlu arkadan aydınlatmalı klavye, Microsoft Windows 10 Home işletim sistemi ve 13 saate kadar pil ömrü yer alıyor.
Kırmızı ve koyu gri renk seçenekleri ile gelen Vaio SE14‘ün fiyatı ise tam 62.990 INR (6.438TL).
Vaio laptop modellerinin özellikleri bu şekildeydi. Bu iki model arasında ekran olarak baktığınızda E15 daha mantıklı gözüküyor. Ancak performans arıyorsanız SE14 işinizi daha iyi çözecektir. Bakalım Vaio modelleri satış rakamlarında beklentiyi karşılayacak mı. Sizce Vaio laptop modelleri ülkemize gelecek mi? Sizce Vaio yeni laptop modeleri ile ne kadar ilgi çekecek?
Genel
Medium, e-kitap şirketi Glose’u satın aldı
Medium, e-kitap şirketi olan Glose‘u satın aldığını duyurdu. Şirket Glose’u satın alarak, kullanıcıların, kitap satın alıp okuyabilecekleri, notları ve önemli noktaları arkdadaşlarıyla paylaşabilecekleri platformu kendi bünyesine katmak istedi.
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Medium, bünyesine Glose’u dahil etti
Medium’un CEO’su olan Evan Williams, satın almayı duyuran basın bültenine, “Yazarların daha fazla okuyucuya ulaşmasına yardımcı olmak için, yayıncılarla ortaklık kurmak için Glose ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini” söyledi. Kullanıcılar, bu iki şirket arasındaki entegrasyonun nasıl bir şey olacağını merakla bekliyor. CNN Buisness‘ın bir röportajında, Glose’un CEO’su Nicolas Princen, bir kitap halinden, makale formatına geçiş yapmak mümkün. Bununla birlikte vizyon, birinden diğerine gidebileceğimiz farklı deneyimleri bize sunmaktadır. Ayrıca, bir makale okuyabilir ve daha ayrıntılı bir şeyler okumak istiyorsanız bir kitap satın alabilirsiniz, şeklinde bir açıklama yaptı.
- Medium, Twitter kurucuları Evan Williams ve Biz Stone tarafından, 140 karakterle yetinemeyen kullanıcıları için Ağustos 2012‘de oluşturulmuş mikro blog platformudur. 140 karakterden fazla yazmak isteyen ve aynı zamanda görsel içeriklerin ön plana çıktığı bir platform arayan kullanıcılar için geliştirilen serviste, kullanıcılar beğendikleri içerikleri “Love It” butonuyla oylayabiliyor. Paylaşmak istedikleri içerikleri tek butonla kendi profillerinde yayınlayabiliyor
Sizin için hazırladığımız Hepsiburada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Kullanıcıların birçoğu bu iki entegrasyon için heyecanlı ve okunan makalenin, yazarının yazdığı bir kitaba ulaşmak kullanıcılar için büyük bir istek. Bununla birlikte hayal ettikleri bir özellik de, uygulamanın okudukları makalenin konusuyla ilgili kitapları onlara sunması ve bununla ilgilenen kullanıcıları göstermesi şeklinde. Ev Williams, Glose’dan ilham verici bir kitap pasajından blog gönderisini yayınlamayı kolaylaştırmak için şunları söyledi: Bir kitap okuyorsam ve bir pasaj bu durumda benimle etkileşim içindeyse, bunu bloguma, sorunsuz bir şekilde, götürürüm hatta bu konuyla ilgili tartışma bile yapabilirim.
Medium’un satın alma maliyeti ne kadar kamuya açık olmasa da, şirket için abonelik hizmetinin dışında bir gelir akışı sağlıyor. Kullanıcıların çoğu kitap okumak için para vermeye alışmış durumda. Bununla birlikte, kısa makaleleri okumaya pek istekli değiller. Fakat şirketin Glose ile entegre olmaya karar vermesi, bu gibi sorunları ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Aynı zamanda şirket, çevrimiçi okumada büyüyüp güçlenmek istiyor. Bununla birlikte kütüphanesine, 1,5 milyon kitap eklemesi yaptı.
Genel
Intel CEO’su koltuğa oturmadan Apple hakkında konuştu
Son zamanlarda rakiplerinin gerisinde kalan Intel, CEO değişikliğine gidiyor. Yeni CEO, daha göreve gelmeden dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya başladı.
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Mobil, masaüstü ve sunucular için işlemci çözümleri geliştiren Intel yıllardır elinde bulundurduğu pazar liderliğini son dönemde kaybetti. Hal böyle olunca şirket CES 2021 etkinliği devam ederken yönetici pozisyonunda değişikliğe gitti.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi, yaptığı bir açıklamada, mevcut CEO Bob Swan’ın yerine, eski Intel CTO’su ve şimdilerde VMWare’in CEO’su olan Pat Gelsinger getirileceğini açıkladı. Yeni CEO, 15 Şubat‘ta göreve başlayacak.
ABD’nin Oregon eyaletinde yayınlanan bir yerel gazeteye göre Intel Oregon’da genel şirket toplantısı düzenledi. Pat Gelsinger’in de katıldığı toplantıda gerçekleştirdiği konuşması Intel’in önümüzdeki döneme dair planlarına ışık tuttu.
Pat Gelsinger toplantıda, ‘Özellikle PC ekosisteminde Cupertino’daki bir yaşam tarzı markasından çok daha iyi ürünler geliştirebilmeliyiz. Gelecekte işte o kadar iyi olmalıyız ‘ ifadesini kullandı. Konuşmasında Apple’ı kasteden Gelsinger, firmanın PC ekosistemindeki hedefleri açısından önem taşıyor.
Yeni Intel CEO ‘su Pat Gelsinger, pek çok sorunla baş etmek zorunda kalacak gibi duruyor. Geçtiğimiz yıl Apple gibi önemli bir müşterisini kaybeden Intel bununla kalmayıp müşterisinin ürettiği işlemciler karşısında da geride kaldı. Şirketin masaüstü pazarında liderliği kaybetmesiyle başlayan düşüş, bu yıl AMD işlemcilerle çıkan Premium laptoplarla devam ediyor.
Intel’in kalan müşterilerini elinde tutmak adına büyük adımlar atması gerekiyor. Özellikle AMD’nin yeni işlemcileri birçok kişiyi Intel’den uzaklaştırmış durumda. Bakalım Pat Gelsinger, yeni görevinde selefine oranla ne kadar başarılı olacak.
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Akıllı Telefonlar
Oppo A94, IMDA Sertifikasından Sonra Tanıtılacak!
Oppo’nun yeni akıllı telefon modeli Oppo A94, IMDA sertifikasını aldıktan sonra tanıtılacak. İşte Oppo A94’ün bilinen tüm özellikleri.
Oppo’nun yeni modeli Oppo A94 ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Infocomm Media Development Authority (IMDA) listesinde görüntülenen A94, özellikleri ve tasarımı ile ortaya çıktı.
Listede CPH2203 ve CPH2205 model numarası ile görünen Oppo A94 muhtemelen ülkelere göre farklılık gösteren model numaraları taşıyor. Söylenilenlere göre CPH2203 ve CPH2205 aynı cihazın farklı varyasyonları. Ancak CPH2203 hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor.
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Oppo A94’ün bilinen tüm özellikleri!
Oppo’nun CPH2205 model numaralı yeni akıllı telefonu Oppo A94 özellikleri ile ortaya çıktı diyebiliriz. 6.2 inç büyüklüğünde LCD bir ekran ile gelmesi beklenilen Oppo A94, Full HD+ veya HD+ çözünürlük sunacak. Arka kısmında üçlü arka kameraya ve bir adet Led flaş’a yer veren A94, 48MP‘lik ana kamera ile gelecek.
Yan kısmında güç düğmesi üzerinde parmak izi sensörü taşıyacak olan Oppo A94, elektriksel anlamda gücünü 4310mAh‘lik bataryasından alacak. Bu bataryanın hızlı şarj destekli olup olmadığı bilinmiyor. İşletim sistemi olarak ise Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 kullanılması bekleniliyor.
Cihazın tasarımına baktığımızda ise arka kısımda büyük bir kamera grubu görüyoruz. Dört adet yuvarlak boşluk içeren kamera grubu, bu boşlukların üç kamera ile dolduracak. Birisi ise Led flaş olarak görev yapacak. Öte yandan sağ alt yarafa yerleştirilen Oppo logosu gayet şık duruyor.
Oppo‘nun yeni modeli A94 hakkında başka bir bilgi mevcut değil. Cihazın fiyatı da şimdilik bilinmiyor. Bakalım Oppo, yeni modeli A94’ü ne zaman tanıtacak. Sizce Oppo A94‘ün fiyatı ne kadar olacak?
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 22 saat önce
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Yazan: mehmett, 1 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 2 gün önce
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