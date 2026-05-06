iPhone için Apple’ın hazırladığı yeni tasarım, şirketin 20. yıl planlarının merkezinde yer alıyor. Raporlara göre bu değişim, iOS 26’daki Liquid Glass arayüzüyle uyumlu olacak şekilde kurgulanmış durumda; yani donanım ve yazılım daha fazla birbirine karışacak gibi görünüyor. Peki bu tasarım değişikliği iPhone ailesinde ne kadar büyük bir fark yaratacak?

iPhone için planlanan yeni tasarım neler getiriyor?

iPhone tarafında konuşulan tasarım, şirket içinde bazı kaynaklarda “Glasswing” olarak anılıyor. İsim, saydam kanatlarıyla bilinen glasswing kelebeğine gönderme yapıyor; anlatılan tasarım da cam kenarların dört tarafta da ekrana doğru akıp kaybolduğu, neredeyse çerçevesiz bir görünüme dayanıyor.

Burada dikkat çeken nokta, bu değişimin sadece dış görünüşle sınırlı olmaması. Apple’ın Liquid Glass arayüzü de tam bu donanım yaklaşımına göre hazırlanmış; amaç, ekrandaki yazılım ile telefonun fiziksel yapısını tek bir bütün gibi hissettirmek. Apple’ın yıllardır savunduğu donanım-yazılım entegrasyonu düşünülürse, şirket bu yaklaşımı bir adım daha ileri taşıyor diyebiliriz.

Geçen hafta analist Jeff Pu, 20. yıl iPhone tasarımının ayrı bir model olarak gelmeyeceğini; 2027 iPhone Pro ve iPhone Pro Max modellerine geleceğini söyledi. Bu ayrıntı önemli, çünkü yeni tasarımın önce üst segmentte yer alması bekleniyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa, tasarımın zamanla diğer iPhone modellerine de yayılması sürpriz olmayacak.

Mark Gurman’a göre bu görünüm, baştan beri Liquid Glass ile birlikte düşünülmüş. Yani söz konusu olan sadece yeni bir kasa değil; Apple’ın iPhone’u bir telefon gibi değil, tek parça cam hissi veren bir cihaz gibi konumlandırma isteği. Şimdilik resmi bir tanıtım yok, o yüzden takvim açısından kesin konuşmak için erken.

iPhone tasarımında öne çıkanlar

Glasswing kod adıyla anılan yeni iPhone tasarımında, cam kenarların ekranın dört tarafına doğru akması hedefleniyor.

Raporlara göre cihaz neredeyse çerçevesiz bir görünüm sunacak.

Apple’ın Liquid Glass arayüzü, bu donanım tasarımını tamamlayacak şekilde hazırlanmış.

İlk aşamada 2027 iPhone Pro ve iPhone Pro Max modellerinde görülmesi bekleniyor.

Türkiye cephesinde ise henüz resmi bir tarih ya da model duyurusu yok. Yine de Apple’ın tasarım değişikliğini önce Pro serisine taşıması, yeni görünümü en erken yüksek fiyatlı modellerde görebileceğimiz anlamına geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone'un cam etkili yeni tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.