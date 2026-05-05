Motorola, Hindistan operasyonları kapsamında cihazlarına yönelik paylaşılan olumsuz içeriklere karşı oldukça sert bir hukuki hamle başlattı. Google, Meta ve X gibi teknoloji devlerinin de dahil edildiği bu dava süreci, dijital platformların kullanıcı içeriklerinden ne derece sorumlu tutulabileceği konusunu yeniden tartışmaya açtı. Şirket, sosyal medya mecralarında paylaşılan ve “karalayıcı” olarak nitelendirdiği her kötü yorum için platformların doğrudan müdahale etmesini talep ediyor. Peki, teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatan bu davanın sonu nereye varacak?

Motorola, Hindistan ve Kötü Yorum Davası Hakkında Bilinmeyenler

Motorola’nın Hindistan pazarında attığı bu adım, alışılagelmiş içerik kaldırma taleplerinden çok daha farklı bir boyutta ilerliyor. Şirket, sadece belirli gönderilerin kaldırılmasını istemekle yetinmeyip, sosyal medya devlerini de davanın doğrudan sanıkları olarak dosyaya ekledi. Motorola tarafından sunulan şikayet dilekçesinde, markaya yönelik negatif kampanyalar, boykot çağrıları ve taciz edici ifadelerin ticari itibara zarar verdiği savunuluyor. Bu kapsamda açılan kötü yorum davası, Hindistan’daki dijital hak savunucuları arasında ciddi bir endişe dalgası yarattı.

Human Rights Watch Asya Direktör Yardımcısı Jayshree Bajoria, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Motorola’nın izlediği yöntemi eleştirdi. Bajoria, “Motorola, platformlara basit bir içerik kaldırma talebinde bulunmak yerine onları doğrudan sanık koltuğuna oturtmayı seçti. Bu durum, platformların yasal risklerden kaçınmak için meşru ifade özgürlüğünü aşırı derecede sansürlemesine yol açabilir” ifadelerini kullandı. Bu tür davaların, ifade özgürlüğü üzerinde baskılayıcı bir etki yarattığı vurgulanıyor.

Mahkemeden İçerikler İçin Geçici İhtiyati Tedbir Kararı

Hindistan’daki bir mahkeme, 17 Nisan tarihinde aldığı kararla Motorola lehine geçici bir ihtiyati tedbir kararı yayınladı. Bu karar doğrultusunda, markaya yönelik karalayıcı olduğu iddia edilen tüm mevcut içeriklerin Haziran ayındaki bir sonraki duruşmaya kadar platformlardan temizlenmesi emredildi. Motorola’nın bu hamlesi, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde benzer bir karşılık bulamazdı; zira ABD’deki İletişim Ahlak Yasası’nın 230. Bölümü, platformları kullanıcıların paylaştığı içeriklerin yasal sorumluluğundan büyük ölçüde muaf tutuyor.

Hukukçuları endişelendiren bir diğer önemli nokta ise davanın içeriğinde yer alan “John Doe” hükmü. Bu özel hüküm, henüz kimliği tespit edilememiş olan veya gelecekte içerik üretecek kişilere karşı da yasal işlem yapılabilmesine imkan tanıyor.

Dijital haklar grubu Internet Freedom Foundation’ın kurucu direktörü Apar Gupta, bu durumun içerik üreticileri için büyük bir risk oluşturduğunu belirtti. Gupta’ya göre, platform sorumluluğu çerçevesinde hareket eden mecralar, davanın karmaşıklığıyla uğraşmak yerine gelen her kaldırma talebini sorgusuz sualsiz uygulama yoluna gidebilir.

Teknoloji Dünyası İkiye Bölündü

Akıllı telefon dünyasının önemli isimleri de bu tartışmaya dahil oldu. Yerli akıllı telefon üreticisi Lava’nın Genel Müdürü Sunil Raina, eleştirilere karşı iki yol olduğunu savundu: Birincisi eleştiriyi susturmak, ikincisi ise eleştiriye duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak şekilde iyileştirme yapmak.

Diğer taraftan, Honor markasının Hindistan operasyonlarını yürüten Madhav Sheth ise sahte haber yayan veya doğrulanmamış iddialarda bulunanlara karşı derhal yasal işlem başlatılması gerektiğini savunarak Motorola’ya destek verdi.

Hindistan hükümeti, 2021 yılından bu yana BT kurallarında yaptığı değişikliklerle sosyal medya platformları üzerindeki baskıyı artırıyor. Şirketlerin yerel ofis açması ve yasa dışı içerikleri 3 gün yerine 3 saatten kısa sürede kaldırması gibi katı kurallar gündemde.

Prateek Waghre gibi uzmanlar, bu yasal düzenlemelerin platformların direnme gücünü kırdığını ve onları her türlü kötü yorum için daha hızlı sansür uygulamaya ittiğini savunuyor. Bu davanın sonucu, dijital dünyada eleştirinin sınırlarını yeniden belirleyebilir.

John Doe emri nedir?

Hukuki süreçlerde kimliği henüz belirlenmemiş olan kişi veya gruplara karşı mahkemeden alınan özel bir tedbir kararıdır. Bu emir sayesinde, isimleri bilinmese dahi ihlali gerçekleştiren anonim taraflara karşı yasal işlem başlatılabilir ve içeriklerin yayılması engellenebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Markaların kendilerine yönelik sert eleştirilere karşı doğrudan dava yoluna gitmesi tüketici haklarını zedeler mi?