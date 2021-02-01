Oyun
Nintendo Switch satış rekoru kırıyor
Konsol savaşlarında yeni nesil, 2020 sonu itibarı ile başladı. Ancak geçen neslin gizli bir kazananı var. Nintendo Switch, satış rekoru kırarak 80 milyon adete ulaştı.
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Tarihin en büyük rekabetlerinden biri, video oyun konsollarında yaşanıyor. Özellikle konsol üreticileri, onlarca yıldır birbirleriyle rekabet ederek, mevcut jenerasyonda rakiplerinin önünde satış yapmaya çalışıyor. 2012-13 yılında sekizinci nesil, Xbox One, PlayStation 4 ve Wii U konsollarının çıkış yapmasıyla başladı. Bu konsollardan PlayStation 4 oldukça başarılı olurken, özellikle Wii U ve Xbox One pek varlık gösteremedi. Xbox daha sonra One S, One X konsolları ve Game Pass sistemiyle rekabeti yakalamayı başarsa bile Wii U adeta piyasadan silinmişti. Sadece iki büyük üretici kaldı derken Nintendo, sürpriz bir atakla oyunu adeta bambaşka bir noktaya taşıdı. Switch isimli yeni konsol, 2017 yılında çıktı ve o tarihten itibaren inanılmaz rakamlara ulaştı. Son gelen haberlere göre Nintendo Switch, satış rekoru kırarak 80 milyon sınırına dayanmayı başardı.
Nintendo Switch satış rekoru kırdı
Yaptığı bir açıklama ile satış verilerini paylaşan Nintendo, konsolun satışta olduğu 3 yıl boyunca 79 milyon 870 bin adet sattığını açıkladı. Bu sebeple Nintendo Switch, satış rekoru kırmış oldu. Rekabete oldukça geç giren şirket Sony’nin ardından, sekizinci nesil konsol savaşlarını ikinci bitirmiş oldu. Bu inanılmaz satış başarısı oyun kısmına da yansımış durumda. Açıklamaya göre özellikle birinci parti oyunlar, 75 milyon adetin üzerinde satmış durumda. Bu oyunların da üç yıllık olduğunu düşürsek, şirketi başarısı inanılmaz. En çok satılan oyun ise, 33,41 milyon adet ile Mario Kart 8 oldu. Şirket tarafından satılan birinci parti diğer oyunların satış rakamları ise şöyle;
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- Mario Kart 8 Deluxe – 33.41 milyon satış
- Animal Crossing: New Horizons – 31.18 milyon satış
- Super Smash Bros. Ultimate – 22.85 milyon satış
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 21.45 milyon satış
- Pokemon Sword / Pokemon Shield – 20.35 milyon satış
- Super Mario Odyssey – 20.23 milyon satış
- Super Mario Party – 13.82 milyon satış
- Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13.00 milyon satış
- Splatoon 2 – 11.90 milyon satış
- New Super Mario Bros. U Deluxe – 9.82 milyon satış
Genel
Nintendo yakın zamanda yeni bir Switch çıkarmayı planlamıyor!
Nintendo, Switch‘in başarısından son derece memnun. Gelen bilgilere göre firma yeni bir Switch modeli daha çıkarmayı planlamıyor.
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Yakın zamanda yeni bir Nintendo Switch düşünülmüyor!
Oyun konsolu piyasasında Nintendo‘nun varlığından bahsetmezsek olmaz. Yıllardır Sony ve Microsoft ile sıkı bir rekabet içerisinde olan firma, son zamanlarda değiştirdiği politikaların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Switch modeli ile el konsollarında rakipsiz hale gelen Nintendo, başarısının önünü kapatmayı pek düşünmüyor. Bloomberg’de yer alan habere göre, Japon devi yakın zamanda yeni bir Switch modeli çıkarmayı düşünmüyor. An itibariyle Switch‘in satış rakamlarından memnun olan firma, yeni bir maceranın gereksiz olduğunu belirtiyor.
Ancak bu bilgiler oyun medyasında da bazı kafa karışıklıklarına neden oldu. Bildiğiniz üzere oyun dünyası Switch Pro veya Super Switch adı altında yeni bir model bekliyordu. Ancak durum böyle olunca oyun dünyası da bu gelişmelere nasıl tepki vereceğini şaşırdı. Oyunlara özel konsol sürümlerinin sorunsuz bir şekilde çıkacağı öğrenilirken, yeni “güçlü” Switch modeli ile alakalı bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. Uzun bir aradan sonra başarılı olan firmanın riske girmek istememesi ise gayet normal karşılandı. Bakalım Nintendo oyun dünyasına konsol dışı nasıl yenilikler getirecek bekleyip göreceğiz.
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Haber
Steam Oyun Festivali, çarşamba günü başlıyor!
Valve tarafından gerçekleştirilmesi planlanan yeni Steam Oyun Festivali etkinliği, önümüzdeki hafta çarşamba günü başlacayak. Canlı sohbetler ve panel tartışmalarının yanı sıra bağımsız geliştiricilerin yayınlayacağı 500’den fazla oyun demosu, kullanıcılarla buluşacak. Festival, ilk olarak The Game Awards 2019’da gerçekleşmişti. Ardından geçtiğimiz sonbahar ve ilkbaharda buna benzer etkinlikler birbirini izledi. Ayrıca bu etkinlik, bağımsız geliştiricilere 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı‘nın iptalinden sonra oyunlarını gösterme şansı verdi.
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Steam Oyun Festivali, hangi oyunlar ile karşımıza çıkacak?
Steam, bugün Play What’s Next başlıklı bir fragman videosu paylaştı. Paylaşılan video, etkinlik sırasında demo için uygun görülen belirli oyunları içeriyor. Ayrıca bahsedilen oyunlar, bir süredir Steam sayfaları hazır bir şekilde çıkış yapmayı bekliyor. Bahsedilen oyunlar;
- Feral Cat Dan – Genesis Noir
- Exor Studios – The Riftbreaker
- Studio Koba – Narita Boy
- Runwild Entertaintment – Almighty: Kill Your Gods
- Splitside Games – Fling To the Finish
- Morteshka – Black Book
olarak sıralanıyor.
Bu oyunların haricinde 500’ü aşkın oyun, demolarıyla birlikte oynanmaya hazır olacak. Ayrıca kullanıcılar beğendikleri oyunu istek listesine atarak oyun çıkış yaptığında hızlı bir şekilde haberdar olacaklar. Steam Oyun Festivali, 3 Şubat tarihinden 9 Şubat tarihine kadar sürecek. Bununla birlikte, bazı sızıntılar bu etkinlikle birlikte yeni bir mini game ekleneceğini söylüyor. Özellikle indirim dönemlerinde bu tarz mini gameler görmeye alışkınız. Üstelik gelmesi muhtemel olan yan etkinlikler, ana etkinliğe ayrı bir hava katacaktır. Sonuç olarak indirimin, eğlencenin ve oyun keşfetmenin bol olacağı bir haftaya gireceğiz.
Genel
Steam, Ultimate Epic Battle Simulator oyununu ücretsiz yaptı
Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından biri olan Steam, Ultimate Epic Battle Simulator isimli oyunu ücretsiz hale getirdi. Kullanıcılar, 1 Şubat tarihine kadar Steam hesaplarına erişerek oyunu ücretsiz indirebilecek.
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Zaman zaman ücretsiz oyun kampanyası yapan şirketler, bu durumu halen sürdürüyor. Buna son olarak Steam’in ücretsiz oyunu Ultimate Epic Battle Simulator katıldı. Steam, şimdi de fiyatı 25,00 TL olan Ultimate Epic Battle Simulator adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Ultimate Epic Battle Simulator oyununda çok sayıda orduyu birbiri ile savaştırıyoruz. Askerleri, zombileri, tavukları, penguenleri vb. karşılıklı savaşa sokabiliyoruz. Oyunda sahaya dizişini ayarladıktan sonra savaşı başlatıyor ve kapışmayı izliyoruz. Kendi kendilerine savaşıyorlar. Kaç kişi eklediğinize, nasıl bir dizilişle sahaya yerleştirdiğinize göre savaşın sonucu değişiyor.
Steam tarafından ücretsiz verilen Ultimate Epic Battle Simulator oyunu için sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista veya daha yeni bir Windows sürümü
- İşlemci: Intel Core i5 4590, AMD FX 8320 ya da daha yeni bir işlemci modeli
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Sonuç olarak Steam’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Steam hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Steam oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Ultimate Epic Battle Simulator oyununu henüz indirmediyseniz 01.02.2021 saat 21:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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