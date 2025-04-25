Türkiye’de de oldukça popüler olan Tesla Model Y, yeni uygun fiyatlı modeliyle de elektrikli araç almak isteyenler tarafından merak ediliyordu. 2025 uygun fiyatlı Tesla Model Y Türkiye fiyatı sızdırıldı. Peki yeni uygun fiyatlı Tesla Model Y Juniper Türkiye fiyatı ne kadar?

Uygun fiyatlı Tesla Model Y Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte sızdırılan Tesla Model Y Juniper fiyatı

Tesla Owners Türkiye sayfasının haberine göre; sosyal medyada kısa süreliğine görünen ve ardından kaldırılan bir ilanda, arkadan çekişli giriş seviyesi 2025 Tesla Model Y’nin fiyatının yaklaşık 2 milyon 776 bin 896 TL olduğu belirtilmiş.

Envantere girmeye hazırlanan uygun fiyatlı Tesla Model Y, bu fiyatıyla yüzde 60’lık bir ÖTV dilimine sahip olacak. Bu durum, yüksek fiyatın oluşmasında büyük bir etken diyebiliriz. Dolayısıyla, 2025 Tesla Model Y‘ye sahip olmak isteyenlerin, başlangıçta düşünülenin üzerinde bir bütçe ayırması gerekebilir.

Hatırlatmak gerekirse, belli bir fiyatın altındaki araçlar yüzde 10’luk ÖTV dilimine giriyordu. Ancak uygun fiyatlı Tesla Model Y bile ne yazık ki yüzde 60’lık ÖTV dilimine girecek gibi. Şimdiden uygun fiyatlı Model Y almak isteyenler aracı eleştiri yağmuruna tutmuş durumda. Togg T10F ile Tesla Model Y arasında kalanlar, hem yerli ve milli olması hem de fiyat avantajı nedeniyle Togg’a yönelecek gibi.

2025 Model Y ne zaman satışa sunulacak?

Tesla’nın Türkiye satışlarından sorumlu üst düzey yöneticilerinden birisi olan Berk Tezveren, yeni Tesla Model Y modelinin bugün saat 17.00’da Tesla Türkiye envanterine gireceğini açıkladı. X’ten açıklama yapan Tezveren, “Uzun zamandır sabırla beklenen an geldi! Yeni Model Y SR RWD, bugün saat 17:00 itibariyle envanter sayfamızda satışta olacak!” ifadelerini kullandı.

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Siz 2025 Tesla Model Y hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.