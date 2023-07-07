PC donanımı kaçakçılığı olayları, özellikle Çin’de, son zamanlarda artış gösteriyor. Gümrük yetkilileri, bir kişinin Çin’de 32.000 dolar değerinde M.2 SSD’ler ve bellek ürünleri kaçırmaya çalıştığını tespit etti.

Çin’de kaçakçılık iddiasıyla gözaltına alınan grup, CPU’lar ve bellek ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli donanım ürünlerini kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Son olaylar, insanların kişisel bilgisayar donanımını yasa dışı yollarla taşımanın yeni ve ilginç yöntemlerini denediğini gösteriyor. Örneğin, bir kadının protez göbek aracılığıyla Alder Lake CPU’larını kaçırmaya çalışması gibi olaylar rapor edilmişti.

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Bu son vakada, bir adamın taşradayken M.2 SSD’leri kaçırmaya çalıştığı bildirilmiştir. Adamın kıyafetlerinin altında garip bir çıkıntı olduğu ve gümrük yetkililerinin şüpheli davrandığı belirtiliyor. Yapılan soruşturmada, adamın beline ve karnına sarılmış plastik filmle birlikte çok sayıda bellek ürünü ve yaklaşık 450 M.2 SSD’nin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Toplam değerinin yaklaşık 32.984,94 Dolar olduğu söyleniyor.

Bu tür olaylar, PC donanım ürünlerini yasa dışı yollardan taşımanın birkaç nedeni olduğunu gösteriyor. Bunlardan biri, yerel vergi kanunlarından kaçınarak kaçak malları satarak daha yüksek kar elde etme girişimidir. Ayrıca, kaçırılan ürünlerin uluslararası bir kaynaktan gelip gelmediği belirsizdir. Bu tür kaçakçılık olaylarının, Çin’e uygulanan yaptırımlarla ilişkili olarak yüksek kaliteli PC donanımının kıtlığını tetikleyebileceği düşünülüyor.

Çin Gümrük yetkililerine göre, son iki yıl içinde çeşitli donanım ürünlerinin kaçakçılığı girişimlerinin toplam değeri 4 milyon dolara ulaştı. Bu grup, faaliyetlerine devam etmekte ve Raptor Lake CPU’ların da Çin’de kaçırıldığı son vakaların ortaya çıkması bekleniyor.