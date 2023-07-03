AMD ve Nvidia, grafik kartı pazarında rekabet halinde olan iki büyük şirket konumunda. Nvidia şu anda pazarda lider konumda bulunsa da AMD, rekabette yakalamak için çeşitli çabalar sarf ediyor. Bu çabalardan biri de grafik kartları için yapay zeka özelliklerini geliştiriyor. Firma AMD HYPR-RX adını verdiği bir performans arttırıcı teknolojiyi duyurarak bu hedef doğrultusunda adım atmıştı.

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Bilmeyenleriniz için HYPR-RX, tek bir tıklamayla bilgisayarların kare hızı sorunlarını gidermeyi planlayan bir optimizasyon çözümüdür. AMD, bu teknolojiyi ilk olarak Kasım 2022’de duyurmuş ve 2023’ün ilk yarısında piyasaya sürmeyi hedeflemişti. Ancak, 2023’ün ikinci yarısının başlamasına rağmen HYPR-RX henüz kullanıma sunulmadı.

AMD HYPR-RX Nedir?

HYPR-RX, AMD’nin Anti-Lag, Radeon Boost ve Radeon Super Resolution (RSR) adlı üç teknolojisini bir araya getiren bir bileşimdir. Bu teknolojiler, giriş gecikmesini azaltmak, performansı artırmak ve oyunları daha yüksek çözünürlükte oynatmak için tasarlanmıştı. HYPR-RX, bu üç özelliği tek bir tıklamayla otomatik olarak etkinleştirerek kullanıcıların performanslarını manuel olarak yapılandırmak zorunda kalmadan oyun deneyimini geliştirmesine olanak sağlıyor.

Ancak, HYPR-RX’in henüz piyasaya sürülmemiş olması, AMD oyuncuları arasında hayal kırıklığı yarattı. Yine de, bu teknolojileri bireysel olarak etkinleştirebilme seçeneği sayesinde büyük bir dezavantaj oluşmuyor. Ayrıca Nvidia da benzer özelliklere sahip GeForce Experience yazılımıyla rekabetçi bir çözüm sunuyor.

AMD’nin HYPR-RX’i henüz piyasaya sürmemesinin nedeni bilinmiyor. AMD, gecikmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte, AMD’nin teknoloji üzerinde hala çalışmakta olması veya öncelik verdiği diğer projelerle ilgileniyor olması mümkün. Gecikmeye rağmen HYPR-RX, AMD oyuncuları için değerli bir araç olarak potansiyelini koruyor. Performansı basit ve kullanıcı dostu bir şekilde artırmaya yönelik bu teknolojinin yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.