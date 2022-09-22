SSD diskler oldukça dayanıklı depolama ürünleridir ancak yine de bakıma ihtiyaçları vardır. Günümüzde insanlar artık yavaş yavaş geleneksel harddisklerden (Sabit Sürücüler) SSD’lere (Katı Hâl Sürücüleri) geçiyorlar. SSD’ler mekanik sabit sürücülerden daha pahalı olsalar da daha hızlı ve güç açısından daha verimlidirler. Her ikisi de benzer şekilde çalıştığı için SSD’leri bir SD kartın daha büyük versiyonu olarak da düşünebiliriz.

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SSD’lerin bilgisayar sahnesindeki geçmişleri ise çok geriye dayanmıyor. Bu yüzden birçok kullanıcı bu sürücülere nasıl bakım yapılması gerektiğini bilmiyor. SSD’lerin hareketli parçalarının olmaması onların sorunsuz oldukları anlamına gelmiyor. Elbette her bilgisayar parçası gibi onlar da bozulabilirler. SSD disklerin daha uzun süre dayanmalarını sağlamak için bazı önlemlerden bahsedeceğiz.

Katı Hâl Sürücüsü Nasıl Korunur ve Ömrü Nasıl Uzatılır?

SSD’lerinizi korumak çaba gerektirecektir, bunların hepsi de kendi başınıza halledebileceğiniz yöntemlerdir. Konuyu tam olarak anlamak isteyenler için buradaki bilgiler çok yardımcı olacaktır.

SSD ve HDD Arasındaki Fark Nedir?

Sabit sürücüler, veri okumak ve yazmak için dönen disklere dayanan eski depolama teknolojisine dayanmaktadır. Katı hâl sürücüleri ise sabit sürücülere kıyasla daha hızlı ve daha verimlidirler. Verileri kalıcı olarak depolamak için entegre devre düzenekleri kullanırlar, dolayısıyla SSD’lerde hareketli parçalar yoktur.

SSD’ler Ne Kadar Dayanıklıdır?

SSD’ler birçok yönden bir flash tabanlı depolama biçimi olarak tanımlanabilirler. Bu nedenle tüm veri okuma, yazma ve silme işlemleri elektronik olarak yapılır. Bu sürücüler mekanik olmadığından, kullanıcıların birkaç şeye dikkat etmeleri gerekiyor.

Örneğin, bozulmadan önce yalnızca belirli bir miktarda okuma ve yazma döngüsünü işleyebilirler. Ancak endişelenmeyin, tipik bir SSD bozulma belirtileri göstermeden önce yaklaşık iki petabaytlık veriyi işleyebilir (Petabayt, 1024 terabayt anlamına gelen bir veri büyüklüğü birimidir). Bu da bir SSD diskin yaklaşık olarak 2.000.000 gigabayt veriyi işleyebileceği anlamına gelir.

Elektrik Kesintileri SSD’lere Zarar Verebilir

Elektrik kesintileri bilgisayarlar ve sürücüler için her zaman sorun olmuştur ve bu durum SSD’ler için de farklı değildir. Bir elektrik kesintisi SSD’nizi işe yaramaz hâle getirebilir veya sürücüye veri yazarken elektrik kesilirse verinizi kaybedebilirsiniz.

Böyle bir sorunu önlemenin en iyi yolu, bilgisayarınıza bir kesintisiz güç kaynağı bağlamaktır. Kesintisiz güç kaynakları voltaj koruyuculara benzerler. Elektrik kesilmesi gibi durumlarda ise bilgisayarınızı belirli sürelerde çalıştırmaya yetecek kadar bir pil içerirler.

Voltaj dalgalanması da sürücünüze zarar verebilir. Bu nedenle bir voltaj koruyucu priz veya daha da iyi bir çözüm olan regülatöre yatırım yapmak isteyebilirsiniz.

Yüksek Sıcaklıklar SSD’lere Zarar Verebilir

SSD’ler yüksek ve düşük sıcaklıklar söz konusu olduğunda bir HDD’den daha dayanıklıdırlar, ancak daha iyi olmaları bu sürücülerin zarar görmeyecekleri anlamına gelmez. SSD’ler uzun süreler boyunca aşırı sıcaklıklara maruz kalırlarsa sorunlara neden olabilirler.

Bu durum çoğu ev kullanıcısı için bir sorun teşkil etmeyecektir, ancak iş bilgisayarları birçok durumda saatlerce veya 7/24 çalıştığından etkilenme olasılıkları daha yüksektir.

Dizüstü bilgisayarda oyun oynayan veya sistemi ısıtacak bir program çalıştıran ev kullanıcıları ise sıcaklıkları olabildiğince düşük tutmak için bir laptop soğutucu satın almayı düşünebilirler.

SSD’nizi Doldurmaktan Kaçının

Aşınma Dengelemesi diye bir şey duydunuz mu? Bilgisayarınızın sürücünüzdeki tüm kullanılabilir alanlara eşit olarak yazmasına izin veren oldukça ilginç bir özelliktir. Bunu, SSD’nin içindeki depolama hücrelerinin diğerlerine kıyasla daha hızlı yıpranmasını önleyecek bir teknik olarak açıklayabiliriz.

Ancak bunu aktif hâle getirmek isteyenler için bir uyarımız var. Aşınma Dengelemesi yalnızca açılan hücreler üzerinde çalışabilir. Bu nedenle, bir hücre uzun vadede depolama için zaten kullanılıyorsa, sürücü ek alana ihtiyaç duyduğunda diğer hücreleri yeniden kullanmaya zorlanacak ve bu da muhtemelen okuma-yazma döngülerinin çok daha hızlı yükselmesine sebep olacaktır.

Peki ne yapmalı? En iyi seçenek, kullanılmayan dosyaları silmek veya harici bir sabit sürücüye taşımaktır.

SSD’de Hazırda Bekletme Modunu (Hibernation) Devre Dışı Bırakın

Hazırda bekletme harika bir işlevdir, ancak çalışma şekli, sürekli okuma ve yazma nedeniyle SSD’nizi strese sokabilir. Peki hazırda bekletme modunu kullanıyorsanız bunu nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?

Bunu yapmak için Başlat Menüsü düğmesine sağ tıklayarak Windows Terminali’ni açmalı ve ardından Windows Terminali (Yönetici) seçmelisiniz. Açılan pencereye aşağıdakileri kopyalayıp yapıştırın.

powercfg.exe /hibernate off

Enter tuşuna basın, artık hazırda bekletme modu kapalı. Açmak istiyorsanız, aynı komutu kullanabilirsiniz. Ama buradaki “off” yerine “on” kullanın.

SSD için Sanal Belleği Devre Dışı Bırakma

Sanal Bellek özelliğini etkinleştirmek SSD’nizde birçok soruna neden olabilir. SSD’nizde Sanal Bellek özelliğini devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin.

Başlat Menüsü düğmesine tıklayın, ardından Gelişmiş Sistem Ayarları yazın. Oradan, Gelişmiş sistem ayarlarını görüntüle yazan seçeneği seçin. Bu, Sistem Özellikleri menüsünü ortaya çıkarmalıdır. Gelişmiş > Ayarlar‘ı ve ardından tekrar Gelişmiş‘i tıklayın.

Son olarak, Değiştir düğmesine tıklayın ve Tüm sürücülerde disk belleği dosyası boyutunu otomatik olarak yönet seçimini kaldırdığınızdan emin olun. Disk belleği Dosyası Yok > Tamam‘ı seçin.

SSD’nizi yukarıdaki başlıklarda anlatıldığı gibi korursanız, optimum performansı daha uzun süre boyunca elde edebilirsiniz. Uzun vadeli verilerinizi depolamak için ise SSD yerine bir HDD kullanmanız önerilir.

SSD’nin Ömrü Nedir?

Bir SSD’nin ömrü birçok değişkene bağlıdır çünkü çoğu durumda her şey sürücünün nasıl kullanıldığına bağlıdır. Yakın tarihli bir çalışmada SSD’lerin ömrünün yaklaşık 10 yıl olduğu belirlendi ki bu fena bir süre değil. Aynı çalışma, SSD’lerin ortalama ömürlerinin daha kısa olduğunu ve bunun da muhtemelen bakım eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor.

Katı Hâl Sürücüsü Sabit Disk Sürücüsünden Daha mı İyidir?

SSD’ler birçok yönden daha hızlı, daha dayanıklı, daha kompakt, daha sessizdir ve daha az enerji tüketirler. Bununla birlikte, HDD’ler ise daha ucuzdur ve sürücünün hasar görmesi ve veri kurtarma söz konusu olduğunda HDD‘ler genellikle daha iyidirler.

Eski Bilgisayara SSD Takılabilir Mi?

Evet. Birçok kullanıcı eski bilgisayarında bunu denedi ve oldukça iyi açılış süreleri yakaladı. Sonuç olarak, bir SSD disk eski bilgisayarınız için oldukça iyi bir yükseltme olabilir.