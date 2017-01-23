Sprint yaptığı basın açıklamasıyla ünlü rapçi Jay Z’nin sahibi olduğu müzik yayını servisi Tidal’ın %33’ünü bünyesine kattığını açıkladı.

Amerikalı GSM devi Sprint yaptığı açıklamada bunun beklenmeyen bir partnerlik olduğunu ve kendi kullanıcılarına başka hiçbir yerde olmayan özel albümler sunacağını açıkladı. Şirket 2015 yılının Nisan ayında Tidal ile görüştüklerini açıklamıştı ancak sonunda herhangi bir ekonomik yatırım gerçekleşmedi.

Bu birlikteliğin anlaşmasına neler dahil bilinmiyor. Ayrıca bu satın alım için GSM devinin ne kadar ödediği bilinmiyor. Tek bilinen Tidal’ın ve bağlı sanatçıların GSM devinin müşterileri için özel içerik oluşturacağı. Bu hareketiyle beraber Tidal rakiplerinden farklı bir hamle yapmış oldu. Ancak özel içerik konusunda hala en iyisi Apple Music.

Bu satın alım bir Tidal tarafında bir hareketlenmeye neden olur mu bilinmiyor çünkü servis hızla kullanıcı kaybediyor. 2016 yılının Mart ayında servisin 1.2 milyon ücretli kullanıcısı varken bu sayı Ekim ayında 1.1 milyona geriledi. Rakiplerine bakıldığında ise bu çok çok küçük bir miktar. Apple Music’in 20 milyon kullanıcısı bulunurken marketin lideri Spotfiy’ın 40 milyon kullanıcısı yer alıyor.