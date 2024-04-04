Spotify, planlarını ve fiyatlarını yenileme yolunda ilerliyor. Bloomberg’in raporuna göre, müzik ve podcast platformu, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yeni planlar sunmayı ve fiyatlarını artırmayı planlıyor. Spotify zam yaptı haberlerini görmemiz yakın olabilir.

Spotify Zam Yapabilir, İşte Beklenen Abonelik Fiyatı Zamları

Rapora göre, İngiltere, Avustralya, Pakistan ve diğer bazı pazarlarda, bireysel planlar için aylık ortalama 1 dolarlık bir fiyat artışı olacak. Aile planları ve ikili planlar için ise aylık ortalama 2 dolarlık bir artış bekleniyor. Ayrıca, ABD gibi büyük pazarlarda da bu yılın sonlarına doğru bir fiyat artışı olması bekleniyor.

Bu fiyat artışlarının, Spotify’ın sesli kitaplar gibi yeni içerikler sunmasını finanse etmeye yardımcı olacağı öne sürülüyor. Şirket, abonelere 15 saate kadar sesli kitap dinleme imkanı sunuyor. Ancak, sesli kitaplar için yapılan ödemelerin şu anda yalnızca belirli bir dinleme süresini aşan kullanıcılar tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Spotify, sesli kitapları içermeyen yeni bir plan sunarak değişiklik yapmayı planlıyor. Bu yeni plan, mevcut bireysel premium planla aynı fiyata sahip olacak ve kullanıcıların sesli kitaplar için ayrıca ödeme yapmasını gerektirecek. Zira şu anda kullanıcıları sesli kitap için ayrı bir abonelik almaya itecek bir neden yok.

Ayrıca, yüksek kaliteli ses deneyimi sunan bir “Spotify Hi-Fi” planın da geliştirildiği belirtiliyor. Bu plan, kullanıcılara yüksek kaliteli ses kalitesine erişim sağlayacak ve diğer özelliklerle birlikte sunulacak.

Şirket, son yıllarda sadece müzikten daha fazlasını sunarak genişlemeye çalışıyor. Ancak, bu genişleme plak şirketlerini ve sanatçıları endişelendiriyor, çünkü şirket gelirinin büyük bir kısmını müzik yayıncılarına ödüyor. Bu nedenle, fiyat artışlarının arkasında, platformun gelirlerini artırma ve içerik sunma çabalarını finanse etme isteği olduğu düşünülüyor.

Geçen yıl yapılan fiyat artışının platformun kullanıcı tabanında herhangi bir zararlı etki oluşturmadığı ve hatta büyümesini artırdığı belirtiliyor. Bu başarı, şirketi yeni fiyat artışları konusunda daha cesaretlendirdi ve müşteri sayısını artırma hedeflerine daha fazla odaklanmasını sağladı.

Bizler de gelecekte neler olacağını merak ediyoruz. Ülkemizde oynak döviz kurları nedeniyle zamlara alışmış durumdayız, bu nedenle her zam haberi bizleri endişelendiriyor. Bakalım bir zam gelecek mi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Abonelikleriniz için aylık ne kadar ödeme yapıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!