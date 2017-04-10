Spotify’da 5 yıldır çalışan ve Global Partnerships and Business Development bölümü yöneticisi Chris Benvington hayatını kaybetti.

Spotify’ın CEO’su Daniel Ek bu bilgiyi doğruladı. Cuma günü Stockholm’de düzenlenen terör saldırısında bir kamyon şehrin alışveriş bölgesinde yayaların üzerine kamyonu sürmüş ve oradaki insanları ezmeye çalışmıştı.

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Saldırıda Benvington ile beraber 4 kişi hayatını kaybetti. Polis saldırganın 39 yaşında Özbek asıllı birisi olduğunu açıkladı. 20.000 kişi saldırı kınamak için Stockholm caddelerinde bir araya geldi. Aralında politikacıların, ünlülerin ve müzisyenlerinde bulunduğu toplantıda barış dileklerinde bulunuldu.