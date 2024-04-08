Yapay zeka alanına adım atan son şirket müzik ve podcast dinleme servisi Spotify oldu. Spotify yapay zeka ile çalma listeleri oluşturma özelliğini kullanıma sundu. Spotify zam haberleriyle gündemde olsa da, görünen o ki şirket sessiz sedasız yapay zeka özelliklerini iyice geliştirmiş. İşte Spotify yapay zeka çalma listeleri oluşturma özelliği.

İçindekiler Spotify Yapay Zeka ile Çalma Listesi Oluşturma Özelliği Çok Beğenildi

Spotify Yapay Zeka ile Çalma Listesi Oluşturma Özelliği Çok Beğenildi

Spotify, popüler AI DJ özelliği ile zaten başarı elde etti ve şimdi müzik akışı hizmeti yapay zekanın gücünü çalma listesi oluşturmaya getiriyor. Şirket Pazartesi günü, kullanıcıların yazılı komutlara göre bir çalma listesi oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir seçenek olan AI çalma listelerini beta olarak tanıttı.

Bu yeni özellik, Spotify kullanıcılarına, standart türe veya zaman dilimine dayalı olmayan, daha kişisel ve eğlenceli çalma listeleri oluşturma fırsatı sunuyor. Kullanıcılar artık “kedime serenat yapmak için şarkılar” veya “zombi kıyametiyle savaşmak için şarkılar” gibi daha geniş bir yelpazede özel çalma listeleri isteyebilirler. Spotify yapay zeka teknolojisini kullanarak bu istemlere uygun çalma listeleri oluşturuyor ve dinleyicilere özelleştirilmiş bir müzik deneyimi sunuyor.

Spotify, kullanıcıların isteklerini anlamak için büyük dil modelleri (LLM’ler) kullanıyor ve ardından kişiselleştirme teknolojisiyle istemleri yerine getiriyor. Bu özellik, Spotify’ın AI ve makine öğrenimi deneyimlerini geliştirdiği bir dizi üçüncü taraf araç kullanarak hayata geçiriliyor. Kullanıcılar, çalma listelerini oluşturduktan sonra yapay zeka ile etkileşime geçerek çalma listesini revize edebilir ve iyileştirebilirler.

Spotify yapay zeka teknolojisine yapılan yatırımları artırıyor ve gelecekte yapay zekadan daha fazla yararlanmayı hedefliyor. Özellikle, yapay zeka ve büyük dil modellerindeki en son gelişmeleri daha iyi anlamak için şirket içi araştırmalara yatırım yapıyorlar.

Spotify CEO’su Daniel Ek, yapay zeka teknolojisinin daha fazla alanını keşfetmeyi ve kullanıcı deneyimini geliştirmeyi planlıyor. Spotify ayrıca, AI teknolojisiyle podcast’leri özetlemek ve kullanıcılar için kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturmak gibi yeni uygulamalar üzerinde çalışıyor.

Spotify AI çalma listesi özelliği, kullanıcıların isteklerine dayalı daha özelleştirilmiş ve eğlenceli bir müzik deneyimi sunuyor. Bu özellik, Spotify’ın teknolojiye olan yatırımlarının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor ve müzik akışı platformunun gelecekteki yeniliklerine bir örnek teşkil ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Spotify’ın yeni özelliği nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!