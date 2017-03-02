Spotify Yakında Yüksek Kaliteli Müzik Servisini Başlatacak

Spotify verdiği müzik servisinin yanına bir de kayıpsız ses özelliği veren bir servis ekleyecek ve yüksek kaliteli müzik yayını yapacak.

Servisin adı Spotify Hi-Fi olacak. Kullanıcılara kayıpsız CD kalitesinde ses sunulacak. Bu servis günümüzdeki Tidal’ın servisi gibi olacak. Tidal’da yüksek kaliteli müzik servisi yapıyor. Servis dünden itibaren küçük bir kullanıcı grubuna sunuldu. Yüksek kaliteli ses servisi de ücretli olacak. Fiyatlar Premium sevisin 5 ya da 10 dolar daha pahalısı olacak. Ancak henüz her bölgeye açık değil.

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Bu servisin gelmesi sürpriz olmadı. Apple son iPhone modeli ile kullanıcılarına Lightning girişli kulaklık veriyor diğer taraftan Android üreticileri ise kullanıcılara USB-C kulaklıklar vermeye başladı. Yani kısacası milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı kayıpsız müzik dinlemeye hazır. Spotify’ın 40 milyondan fazla ücretli kullanıcısı olduğunu düşünürsek şirket bu servis için geç bile kaldı diyebiliriz. Hi-Fi müzik servisi için kesin bir çıkış tarihi verilmedi ancak yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.