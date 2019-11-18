Mobil
Spotify, şarkı sözlerini gerçek zamanlı olarak gösterebilecek!
Spotify, şarkı sözlerini gerçek zamanlı olarak gösterebilecek yeni bir sistem üzerinde çalışmalara başladı. Böylece karaoke deneyimini uygulama üzerinden herhangi ek bir yazılıma ihtiyaç duymadan gerçekleştirebiliyorsunuz.
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Abonelik sistemine dayalı şarkı dinleme uygulaması Spotify’da uzun süredir beklediğimiz gerçek zamanlı şarkı sözlerine erişebileceğiz. Daha önceden üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla bunu gerçekleştirebiliyorduk.
Şimdi ise buna hiç gerek kalmadan şarkıların alt kısmında yer alan bir panel vasıtasıyla bu bilgilere erişebileceksiniz. Sadece seçili ülkelerde kullanıma sunulan özellik yakın zamanda tüm ülkelerde aktif olacak.
Apple Music, bildiğiniz üzere iOS 13 ile bu özelliğe çoktan kavuşmuştu ve Spotify’da bundan geri kalmayarak hemen bu güncelleme için çalışmalara başladı. Amerika dışındaki kullanıcılar, Spotify mobil uygulamasından şarkı dinledikleri zaman karşılarında yukarıda paylaştığım görselle karşılaştılar. Ekran görüntüsü, özelliği açıklar nitelikteydi ve MusixMatch uygulamasından gücünü aldığını gördük.
Şarkı sözleri kısmı, oynatma butonlarının tam altına konumlandırılmış. Ayrıca, karaokede kullanmak isterseniz tam ekran olarakta kullanabiliyorsunuz.
TechCrunch’ın ulaştırdığı rapora göre, Spotify testleri gerçekleştirdiğini onayladı. Şu an küçük pazarlarda bu özelliği test ettiklerini belirtti. Umarım yakın zamanda global pazarda da bu geliştirmeyi kullanabiliriz.
Akıllı Telefonlar
TikTok akıllı telefonu Jianguo Pro 3’ü duyurdu!
Çinli popüler video paylaşım sitesi TikTok uygulamasının sahibi ByteDance, Android’li ilk akıllı telefonu Smartisan Jianguo Pro 3’ü tanıttı.
TikTok akıllı telefonu Jianguo Pro 3 ya da diğer adıyla Smartisan Nut Pro 3’ü sonunda duyurdu. Böylece daha önce TikTok’un halihazırda sahibi olan ByteDance markasının Android’li bir akıllı telefon üreteceği hakkındaki iddialar gerçeğe dönüşmüş oldu. Smartisan markası altında pazarlanacak olan cihazın adı ise “Jianguo Pro 3” olacak.
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Telefonun bazı özelliklerine kısa bir bakış attığımızda, bazı amiral gemisi modellerle yarışabileceğini görüyoruz. Telefonun asıl odaklandığı kısım ise elbette TikTok. Şirket, telefonun TikTok yıldızlarını hedeflediğini ve bunu başarabilecek özelliklere sahip olduğunu belirtti.
Smartisan Jianguo Pro 3 özellikleri arasında Qualcomm üretimi Snapdragon 855+ işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye model seçeneğine göre 8 GB RAM veya 12 GB RAM eşlik ediyor. Jianguio Pro 3, 6,39 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip.
Smartisan Jianguo Pro 3, %100 NTSC renk gamı ile birlikte, parlaklığı azaltmak için arka ışıktaki akımı veya gerilimi azaltmaya yarayan DC karartma desteğine de sahip. Ayrıca Quick Charge 4+ 18 W hızlı şarj desteği ile 4.000mAh bataryaya sahip olan Jianguo Pro 3, Android 9.0 Pie ile çalışıyor.
Smartisan Jianguo Pro 3, 8 GB RAM ve 128 GB depolama sürümü için yaklaşık 412 dolardan satışa çıkacak. En üst düzey 12 GB RAM ve 256 GB depolama olan model ise yaklaşık 511 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi CC9 Pro, Snapdragon 730G ile geliyor
Xiaomi, önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeyi planladığı CC9 Pro modelinin işlemcisini belirledi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görselde, cihazın Snapdragon 730G yonga setini kullanacağı açıklandı.
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Bu yonga seti Qualcomm’un, Snapdragon 730G yonga setini özellikle oyuncular için geliştirdiği biliniyor. Çinli kaynaklar daha önce bu telefon için Snapdragon 855+ kullanılacağını yazmışlardı. Ancak bu doğru çıkmadı ve bir noktada telefon hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Ancak yine de bu işlemci “oyun” odaklı yapısıyla kesinlikle pişman edecek bir noktada bulunmuyor. Mevcut oyunlar için fazlasıyla yeterli olacak işlemci olduğunu söylemek gerekiyor.
Dünyanın ilk 108 MP kameralı akıllı telefonu Xiaomi CC9 Pro ve Mi Mix Alpha ile tüm akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini üzerine çekmişti. Beşli arka kamera kurulumuna sahip olan CC9 Pro, bunun yanı sıra 10x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP portre sensörü bulunan kamera, 50x dijital zoom yapabiliyor.
Snapdragon 730G, son model amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 855 ile aynı olan 7 nm mimari yapıya sahip. Xiaomi, paylaştığı posterde CPU performansının %35, GPU performansının %25 ve son olarak Yapay Zekâ performansının %100 gelişim gösterdiğini vurguladı.
Henüz kesin olmayan detaylara göre telefon 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere üç farklı versiyona sahip. Son olarak Xiaomi Mi CC9 Pro 5 Kasım’da Mi Box 5 ve Xiaomi Mi Watch ile birlikte tanıtılması bekleniyor.
Haber
Çin 5G teknolojisine geçiyor
Çin 5G’ye geçmeye hazırlanıyor. Çinli telekom şirketleri, birçok büyükşehirde yarından itibaren 5G teknolojisi kullanılmaya başlanacağını açıkladı.
Çin’in kamu telekom şirketleri China Telecom, China Unicom ve China Mobile‘den 5G hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Pekin, Şanghay, Hangcou ve Guangcou gibi birçok büyükşehirde yarından itibaren 5G hizmeti sağlanacağını bildirdi.
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5G hizmet ve ücret tarifelerini yayımlayan şirketler, ülke genelinde 5G teknolojisine sahip 80 bin baz istasyonu kurulduğunu, yıl sonuna kadar bu sayının 130 bine ulaşacağını ifade etti.
Çin için yıl sonuna kadar 50’ye yakın şehirde 5G’nin kullanılacağı kaydedilirken, 5G’nin gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaşacağı aktarıldı. Çin’in kamu telekom şirketleri 5G paket fiyatlarının da 128 Yuan yani 18 dolar seviyelerinde olacağını bildirdi.
Yüksek hızdaki 5G, otonom sürüş kabiliyetine sahip araçların kullanılmasına, yüksek hızda video konferans bağlantıları kurulmasına imkan tanıyacak. Ayrıca mobil oyunların daha akıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak.
Öte yandan dünyada 5G’ye en fazla yatırım yapan ve yaygın 5G ağıyla başı çeken Çin’de hükumetin yurt dışına veri transferine kontrol uygulaması nedeniyle Çin dışındaki birçok siteye giriş yapabilmek için sanal ağ (VPN) programları gerekiyor.
Ön siparişle daha önce 5G’ye geçiş yapmış olan 10 milyon Çinli’nin böylece yarından itibaren fiilen çok daha hızlı bir network üzerinde görüntü ve ses transferi deneyimi yaşayacağı belirtiliyor.
Çinli akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi gelecek yıldan itibaren 5G teknolojisine sahip 10 yeni model çıkaracağını açıklamıştı. Huawei ise 5G’ye uyumlu bazı akıllı telefon modellerini tanıtmıştı.