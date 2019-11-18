Spotify, şarkı sözlerini gerçek zamanlı olarak gösterebilecek yeni bir sistem üzerinde çalışmalara başladı. Böylece karaoke deneyimini uygulama üzerinden herhangi ek bir yazılıma ihtiyaç duymadan gerçekleştirebiliyorsunuz.

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Abonelik sistemine dayalı şarkı dinleme uygulaması Spotify’da uzun süredir beklediğimiz gerçek zamanlı şarkı sözlerine erişebileceğiz. Daha önceden üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla bunu gerçekleştirebiliyorduk.

Şimdi ise buna hiç gerek kalmadan şarkıların alt kısmında yer alan bir panel vasıtasıyla bu bilgilere erişebileceksiniz. Sadece seçili ülkelerde kullanıma sunulan özellik yakın zamanda tüm ülkelerde aktif olacak.

Apple Music, bildiğiniz üzere iOS 13 ile bu özelliğe çoktan kavuşmuştu ve Spotify’da bundan geri kalmayarak hemen bu güncelleme için çalışmalara başladı. Amerika dışındaki kullanıcılar, Spotify mobil uygulamasından şarkı dinledikleri zaman karşılarında yukarıda paylaştığım görselle karşılaştılar. Ekran görüntüsü, özelliği açıklar nitelikteydi ve MusixMatch uygulamasından gücünü aldığını gördük.

Şarkı sözleri kısmı, oynatma butonlarının tam altına konumlandırılmış. Ayrıca, karaokede kullanmak isterseniz tam ekran olarakta kullanabiliyorsunuz.

TechCrunch’ın ulaştırdığı rapora göre, Spotify testleri gerçekleştirdiğini onayladı. Şu an küçük pazarlarda bu özelliği test ettiklerini belirtti. Umarım yakın zamanda global pazarda da bu geliştirmeyi kullanabiliriz.