Katlanabilir telefon Samsung Galaxy Fold kutusundan çıkıyor! (VIDEO)

Samsung Galaxy Fold modeli ofisimize geldi! Biz de bu videoda hem cihazın kutu içeriğine hem de ilk izlenimine yakından bakıyoruz. Bu cihazı satın alan ve bize incelememiz için getiren sevgili Egemen Çelen‘e çok teşekkür ederiz.

Samsung Galaxy Fold kutusundan neler çıkıyor?

Cihazın kutu içeriğinden karbon Aramid Fiber kılıf, hızlı şarj adaptörü, USB Type-C kablosu, USB Type-C dönüştürücü ve Samsung Galaxy Buds tam kablosuz kulaklık çıkıyor.

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Cihazın özellikleri neler?

Dünyanın katlanabilir yapıdaki ilk örneklerinden olan Galaxy Fold, içerisinde 7.3 inç boyutlu Dynamic AMOLED yapısında katlanabilir bir ekranla geliyor. Telefonun dış tarafında ise “ön ekran” olarak adlandırılan ve 4.6 inç boyutlu bir ekran daha yer alıyor. Cihazın mavi, gri, yeşil ve siyah olmak üzere farklı renk seçenekleri bulunuyor. Bizim ofisimize ulaşan örnek ise siyah renkli ve haliyle daha sade görünüyor.

Samsung Galaxy Fold modelinin ekranını açtığınızda karşınıza çıkan bu katlanabilir ekran sayesinde, geniş ekranda birden fazla uygulama kullanabiliyorsunuz. Açılır sol menü yardımıyla tek ekranda üç uygulamaya kadar aynı anda kullanım imkanı sunuluyor. Ayrıca tabii ki cihazın oldukça geniş bir ekranı olduğundan bu ekranda oyun oynamak veya film izlemek de bir hayli keyifli olacaktır. Donanım tarafında Snapdragon 855 işlemciyle birlikte 12 GB RAM ve 512 GB depolama gibi oldukça üst düzey özellikler karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy Fold toplamda 6 kamera ile geliyor. İlk olarak üçlü arka kamera sisteminden bahsedecek olursak burada 12 MP çözünürlüğünde F/1.5 ila F/2.4 diyafram değeri arasında geçiş yapabilen ana kamera bulunuyor. Ayrıca 2x optik zoom yapabilen 12 MP telephoto kamera ve 16 MP’lik ultrageniş açı sensör de arka bölümde yer alıyor. Cihazın 7.3 inç ekranının hemen üstünde 10 MP ana selfie kamerası ve hemen yanında 8 MP’lik derinlik algıyacısı bulunuyor. Son olarak bir de “ön ekran” bölümünde 10 MP‘lik bir başka selfie kamerası daha konumlandırılmış.

Telefonda son olarak 4380 mAh kapasiteli bir pilin olduğunu ve 15W hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj desteğinin yer aldığını belirtelim.