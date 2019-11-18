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Katlanabilir telefon Samsung Galaxy Fold kutusundan çıkıyor! (VIDEO)
Samsung Galaxy Fold modeli ofisimize geldi! Biz de bu videoda hem cihazın kutu içeriğine hem de ilk izlenimine yakından bakıyoruz. Bu cihazı satın alan ve bize incelememiz için getiren sevgili Egemen Çelen‘e çok teşekkür ederiz.
Samsung Galaxy Fold kutusundan neler çıkıyor?
Cihazın kutu içeriğinden karbon Aramid Fiber kılıf, hızlı şarj adaptörü, USB Type-C kablosu, USB Type-C dönüştürücü ve Samsung Galaxy Buds tam kablosuz kulaklık çıkıyor.
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Cihazın özellikleri neler?
Dünyanın katlanabilir yapıdaki ilk örneklerinden olan Galaxy Fold, içerisinde 7.3 inç boyutlu Dynamic AMOLED yapısında katlanabilir bir ekranla geliyor. Telefonun dış tarafında ise “ön ekran” olarak adlandırılan ve 4.6 inç boyutlu bir ekran daha yer alıyor. Cihazın mavi, gri, yeşil ve siyah olmak üzere farklı renk seçenekleri bulunuyor. Bizim ofisimize ulaşan örnek ise siyah renkli ve haliyle daha sade görünüyor.
Samsung Galaxy Fold modelinin ekranını açtığınızda karşınıza çıkan bu katlanabilir ekran sayesinde, geniş ekranda birden fazla uygulama kullanabiliyorsunuz. Açılır sol menü yardımıyla tek ekranda üç uygulamaya kadar aynı anda kullanım imkanı sunuluyor. Ayrıca tabii ki cihazın oldukça geniş bir ekranı olduğundan bu ekranda oyun oynamak veya film izlemek de bir hayli keyifli olacaktır. Donanım tarafında Snapdragon 855 işlemciyle birlikte 12 GB RAM ve 512 GB depolama gibi oldukça üst düzey özellikler karşımıza çıkıyor.
Samsung Galaxy Fold toplamda 6 kamera ile geliyor. İlk olarak üçlü arka kamera sisteminden bahsedecek olursak burada 12 MP çözünürlüğünde F/1.5 ila F/2.4 diyafram değeri arasında geçiş yapabilen ana kamera bulunuyor. Ayrıca 2x optik zoom yapabilen 12 MP telephoto kamera ve 16 MP’lik ultrageniş açı sensör de arka bölümde yer alıyor. Cihazın 7.3 inç ekranının hemen üstünde 10 MP ana selfie kamerası ve hemen yanında 8 MP’lik derinlik algıyacısı bulunuyor. Son olarak bir de “ön ekran” bölümünde 10 MP‘lik bir başka selfie kamerası daha konumlandırılmış.
Telefonda son olarak 4380 mAh kapasiteli bir pilin olduğunu ve 15W hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj desteğinin yer aldığını belirtelim.
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Sigara izmariti atana 200 Euro ceza!
Sigara izmariti atana 200 euro ceza! Brüksel sokaklarında yere sigara izmariti atmanın bedeli 200 euro oluyor.
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Belçika’da faaliyet gösteren “Plan Filters” isimli kuruluşun üyesi Zoubida Jellab, sokaklarda çok fazla sigara izmariti olduğunu ve bu izmaritleri temizleyen işçilerin tüm izmaritleri temizlemekte zorlandığını dile getirdi. Sokaklara sigara izmariti atılmasının önüne geçmek için faaliyet gösteren bu kuruluş, farkındalığı artırmak için sokakları da afişlerle süslemiş durumda.
Brüksel sokaklarında 2020 Ocak ayından itibaren yere sigara izmariti atanların yakalanması durumunda ödeyecekleri ceza 200 Euro oluyor. Sigara izmaritleri için şehre ekstra çöp tenekelerinin yerleştirileceği açıklandı. Özellikle tramvay yakınlarına, otobüs duraklarına ve okullara yakın bölgelere yakın yerlere yaklaşık 100 adet çöp tenekesi 2019 sonunda yerleştirilmiş olacak.
2020 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek bu ceza ile birlikte, polisler de sigara izmariti atılmasını engellemek için ekstra dikkat gösterecekler. 50 Euro olan ceza da 200 Euro olarak güncellenecek. Buna ek olarak WeCircular isimli geri dönüşüm projesi ile ortaklaşma çalışma kararı alındığını söyleyen Zoubida Jellab, sigara izmaritlerinin 2000 ile 4000 arası kimyasal içerdiğini ve bunun geri dönüşümde değerlendirilebileceğini belirtti.
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Telpa Konkordato İlan Etti
Geçen hafta gazetelere yansıyan “Telpa Konkordato İlan Etti” haberi, sosyal medyada çok farklı karşılıklar buldu. Geçmişte Telpa’dan alışveriş yapmış son kullanıcılar ve şu an sahip oldukları cep telefonunu için Telpa’dan servis hizmeti alması gerekenler doğal olarak büyük bir panik yaşadılar.
Konuyla ilgili ne Telpa ne de General Mobile tarafından 12 Kasım 2019 tarihine kadar herhangi bir resmi açıklama da yapılmadı. Sadece Telpa Telekom CEO’su Sebahattin Yaman, kişisel olarak Habertürk’ün sorularını yanıtladı (bu habere aşağıdaki link’lerden ulaşabilirsiniz).
Geldiğimiz noktada Telpa ile ticari ilişkili olan son kullanıcıları ve özellikle de General Mobile cep telefonu sahiplerini bilgilendirmek için yaşanan süreci özetledik.
Bu videoda bugüne kadar olayın nedeni, tarafları, adı anılan şirket ve markaların web sitelerinde herkese açık sundukları bilgiler ve yapılan açıklamalar dışında basına yansıyan hiçbir bilgi BULUNMAMAKTADIR.
Ersin’in de videoda üzerine basa basa söylediği gibi HWP olarak ülkemizdeki teknoloji üretimine destek vermeye devam edeceğiz. Telpa’nın konkordato başvurusunun da bir an önce sulh yoluyla çözülmesini umuyoruz.
KONUYLA İLGİLİ LİNK’LER
- Konkordato geçici mühlet kararının ilanen tebliği – https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-708199.html?searchText=
- Habertürk’teki Haber – https://www.haberturk.com/telpa-dan-konkordato-basvurusu-2537350-teknoloji
- Hürriyetteki Haber – https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/promosyondan-konkordato-cikti-41367634
- TELPA Tarihçe – http://www.telpa.com.tr/hakkimizda/tarihce/
- TELPA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. 2017 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu – https://assets.generalmobile.com/download/Telpa_Teknoloji_Faaliyet_Raporu_31.12.2017.pdf?v=1
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Samsung yeni bir ekran patenti aldı!
Samsung Galaxy S11 serisinde kullanılması beklenen SAMOLED isimli yeni ekran teknolojisinin patentini Kore Fikri Mülkiyet Ofisinden aldı.
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Samsung yeni ekran teknolojisi
Güney Koreli teknoloji devinin birkaç ay içinde tanıtacağı yeni üst seviye akıllı telefon serisi Galaxy S11 hakkında her gün yeni haberler çıkmaya devam ediyor. Gelen son habere göre şirket, S11 modellerinde kullanılması beklenen SAMOLED isimli yeni ekran teknolojisinin patentini Kore Fikri Mülkiyet Ofisinden aldı.
Şirketin geliştirdiği yeni ekran teknolojisi SAMOLED‘in Galaxy S10 ve Note 10 serilerinde kullanılan Dinamik AMOLED‘den ne kadar farklı olduğu henüz bilinmiyor. Ayrıca doğrulanan sızıntılarıyla tanınan bir hesabın paylaşımına göre Galaxy S11; siyah, gri ve mavi renkleriyle satışa çıkacak. Telefonun kırpılmış özelliklerle gelecek versiyonu Galaxy S11e ise mavi, gri ve pembe renkleriyle gelecek.