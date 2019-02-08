Spotify reklam engelleyici kullanan hesapları askıya alacak!

Spotify reklam engelleyici kullananlar için yeni bir hizmet şartları politikası yayınladı. Yayınlanan bu politika ile birlikte reklam engelleyici kullanan hesaplar askıya alınacak.

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2 milyon ücretsiz kullanıcı var!

Hizmet şartlarını güncelleyen şirket, Premium hesaba sahip olmayan 2 milyon abonesi için yeni bir hizmet şartı getirdi. Kullanıcıların reklam engelleyici kullanıp kullanmayacağını izleyecek uygulama, 1 Mart itibari ile reklam engelleyici kullanan hesapları askıya alacak.

Aynı zamanda paylaşılan bilgiye göre bu 2 milyon ücretsiz kullanıcının yüzde 2’sinin geçtiğimiz ay reklam engelleyici yazılımlar kullandığı ortaya çıktı. Eğer sizde ücretsiz bir Spotify kullanıcısı iseniz ve reklam engelleyici kullanıyorsanız hesabınız gelecek ay askıya alınabilir.