iOS 12.1.4 güncellemesi yayınladı!

iOS 12.1.4 güncellemesi yayınlandı. Yayınlanan güncelleme ile birlikte söz konusu FaceTime hatası da giderilirken, performans konusunda da iyileştirmeler yapıldı.

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FaceTime hatası giderildi!

Geçtiğimiz günlerde gündemi oldukça sarsan ve çok önemli bir güvenlik açığı olan FaceTime’daki hata, grup özelliği ile birbirlerini arayanlar çağrıya cevap verilmediği halde karşısındaki kişinin konuşmalarını duyuyordu. Bu hatayı giderebilmek için Apple, grup özelliğini devre dışı bırakmıştı.

Söz konusu iOS 12.1.4 güncellemesi ile birlikte bu sorun giderilmiş oldu. Ayrıca bu yeni güncelleme ile birlikte sistem daha stabil hale gelirken, cihazların performansında tipik olarak iyileştirmeler yapıldı.

Sizde güncellemeye indirmek istiyorsanız Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi yolunu takip edebilirsiniz.

iOS 12.1.4 Güncellemesini alan cihazlar: