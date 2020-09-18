Haber
Spotify, Podcastler için bildirim özelliğini getiriyor!
Spotify, podcast yayıncıları ve dinleyicileri için oldukça önemli bir özellik olan bildirimleri sonunda kullanıcılarına sunacak. Gelecek olan güncellemeyle kullanıcılar, takip ettiği şovların ne zaman yayına girdiğini anlık bildirim olarak alabilecek.
İlginizi çekebilir: Spotify, Apple One’ı beğenmedi!
Spotify’da kullanıcıların, yeni podcast bölümlerini manuel olarak kontrol etmeleri ya da en azından uygulamaya girdiklerinde algoritma sayesinde yukarda yer almasıyla denk gelmesi gerekiyordu. Spotify, Podcast servisini kullanıma sunduğundan beri talep edilen anlık bildirim özelliğini sonunda kullanıma sunuyor. Engadget’da yer alan habere göre son güncellemeyle beraber bildirim özelliği kullanıcılarla buluşacak.
Bildirimler, yayıncılar için de önemli
Hem podcast yayıncıları hem de dinleyicileri tarafından beklenen özellik, yayıncı tarafında son yayının daha fazla kitle tarafından dinlenmesi, dinleyici tarafında da gündem bazlı yayınların kaçırılmaması açısından oldukça önemli görülüyordu. Uzun zaman boyunca bu isteğe yanıt vermeyen şirket, rakiplerinde halihazırda bulunan özelliği bünyesine katmış bulunuyor. Her ne kadar çoğu kullanıcı bu özelliği talep etse de sürekli bildirim almak istemeyenler de olacağı için bildirimleri elle açmanız gerekiyor.
Özellik, Spotify Free kullanıcılarına da sunulacak
Beğendiğiniz şov yayınını takip ettikten sonra yan kısımda bulunan üç noktaya tıklayıp ardından da ‘yeni bölüm bildirimlerini al’ seçeneğini aktif etmeniz halinde bildirimleri almaya başlayabileceksiniz. Hem Spotify Premium hem de Free kullanıcıları için sunulan özellik bugün mobil cihazlara güncelleme ile dağıtılmaya başlanacak. Otomatik güncelleştirmeleri açık tutmanız, yeni gelecek özellikleri kullanmanız açısından oldukça önemli.
Akıllı Telefonlar
iOS 14, yeniden başlatma sonrası varsayılan uygulamaları sıfırlıyor
iOS 14 ve iPadOS 14 yükleyen bazı iPhone ve iPad kullanıcıları, cihazlarını yeniden başlattıktan sonra varsayılan uygulama tercihlerinin sıfırlanarak eski haline döndüğünü bildirdi.
İlginizi çekebilir: Shazam, iOS kontrol merkezine entegre ediliyor
Apple, iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte iPhone kullanıcılarına varsayılan tarayıcı ve e-posta uygulamalarını değiştirme seçeneği sunmaya başladı. Yeni işletim sisteminde artık varsayılan tarayıcınızı Safari dışında Chrome gibi başka bir tarayıcıyla; varsayılan mail uygulamanızı ise Mail dışında başka bir uygulamayla değiştirebiliyorsunuz.
Örneğin, varsayılan web tarayıcınızı Safari yerine Google Chrome yapmak istediğinizi varsayalım. Ayarlar uygulamasından ‘varsayılan tarayıcı’ seçeneğini bulup Chrome’u seçtiğinizde, tüm bağlantılar otomatik olarak Safari yerine Chrome’da açılıyor. Aynı kural Mail uygulaması için de geçerli.
iOS 14 ile ayyuka çıkan garip hata
9to5Mac ekibinin bildirdiğine göre Apple’ın kullanıcılara sunduğu bu imkan, şu an için can sıkıcı bir hatayla karşı karşıya. iOS 14 ve iPadOS 14 yüklü cihazınızda varsayılan uygulamalar evet değiştirilebiliyor; ama telefonunuzu yeniden başlattığınızda sistem tercihlerinizi otomatik olarak sıfırlıyor. Yani varsayılan tarayıcı Safari, varsayılan e-posta uygulaması ise yeniden Mail oluyor.
Bu hatanın gün yüzüne çıkmasının ardından birkaç farklı iPhone ve iPad kullanıcısı da, iOS 14 ve iPadOS 14 yükledikten sonra aynı durumun kendilerinde yaşandığını bildirdi. Hatta bir Google Chrome mühendisi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada problemin farkında olduklarını söyledi. Ancak bu noktada top tamamen Apple’ın elinde.
Apple’ın kullanıcılara varsayılan uygulama tercihlerini sıfırlama seçeneği sunup hem de böyle bir sorun yaşatmasının sehven yapılmış bir hata olduğu aşikar. Büyük olasılıkla şirket, önümüzdeki günlerde yayınlayacağı 14.0.1 güncellemesiyle söz konusu hatayı çözecektir. Her ne kadar sadece telefonu yeniden başlattıktan sonra hata meydana gelse de, yine oldukça can sıkıcı bir sorun olduğunu unutmamak gerekiyor.
Aksesuar
HyperX, Alloy Elite 2 mekanik oyun klavyesi duyuruldu
Kingston Technology’nin oyun birimi HyperX tarafından, Alloy Elite 2 mekanik oyun klavyesi duyuruldu. Yeni Alloy Elite 2, uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. HyperX tarafından belirtildiği üzere Alloy Elite 2, anahtar başına 80 milyon ömür boyu tıklama oranı için tasarlanmış.
İlginizi çekebilir: HyperX Stinger serisine, üç yeni oyuncu kulaklığı ekleniyor!
HyperX Alloy Elite 2, oyuncuların beklentilerini karşılamak için tasarlanmış
Klavye üzerinde, hızlı erişim düğmeleri ve ses seviyesi ayarlama tekerleğine sahip özel medya tuşları bulunan Alloy Elite 2 modelinde, daha fazla LED ve RGB aydınlatma için çift katmanlı şeffaf tuş kapakları da bulunuyor. Alloy Elite 2 modelinde bulunan LED ışık çubuğu, her bir tuş için özel olarak tasarlanmış dinamik RGB efektlerine sahip. Dayanıklılığı ile öne çıkan Alloy Elite 2 modelinde, yeterli mukavemeti sağlayabilmek adınaysa çelik çerçeveler tercih edilmiş. Klavye, parlaklık, aydınlatma efektleri ve oyun modu için hızlı erişim düğmelerine sahip olup; beraberinde bulunan özel medya düğmeleri ve büyük bir ses seviyesi ayarlama tekerleği sayesinde, birçok fonksiyona hızlı erişim sağlamakta. Alloy Elite 2 ayrıca, USB 2.0 geçişi, %100 yanlış tuş algılama/önleme ve aynı anda basılan tüm tuşları doğru algılama özelliğine de sahip.
Genel anlamda bakıldığında Alloy Elite 2, dayanıklı bir çelik çerçeve ile tasarlanmış; tam özellikli bir RGB mekanik oyun klavyesi. Yazılım yönünde de rakiplerinden geri kalmayan Alloy Elite 2, “NGENUITY” yazılımı aracılığıyla sezgisel aydınlatmaları ve efektleri de otomatik olarak ayarlayabiliyor. Kişiselleştirme opsiyonları da sunan HyperX Alloy Elite 2, kullanıcıların üç adete kadar profil kayıt etmelerine de olanak sağlıyor. Ayrıca “NGENUITY” yazılımı ile özelleştirme deneyimini geliştirmeniz de mümkün kılınmış. NGENUITY ile, tuş başına aydınlatma efektlerini, oyun modu ve makro ayarlarınızı kişisel zevklerinize göre ayarlamanız mümkün. Günümüzde, oyun konsollarının popülaritesinin artmasıyla da beraber Alloy Elite 2, PC, PlayStation 4 ve Xbox One uyumluluğu sayesinde herhangi bir problem yaşamadan birçok farklı konsolda sorunsuzca kullanılabiliyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Teknik Özellikler:
Anahtar: HyperX Switch
Tip: Mekanik
Arka aydınlatma: RGB (16.777,216 renk)
Işık efektleri: Her tuşa özel RGB aydınlatma 1 ve 5 parlaklık seviyesi
Yerleşik bellek: 3 profil
USB 2.0 geçişi: Var
Yanlış tuş algılamayı önleme: %100 anti ghosting
Aynı anda basılan tuşları doğru algılama: N-key modu
LED gösterge: Var
Medya kontrolü: Var
Oyun Modu: Var
OS uyumluluğu: Windows® 10, 8.1, 8, 7
Tuş Anahtarları
Anahtar: HyperX Red
Çalışma biçimi: Doğrusal
Etkinleştirme kuvveti: 45 g
Tuşların hareket mesafesi: 1.8 mm
Toplam mesafe: 3.8 mm
Kullanım ömrü (tuş vuruşları): 80 milyon
Kablo
Tür: Bağlı, örgülü
Uzunluk: 1.8 m
Boyutlar
Genişlik: 444.0 mm
Derinlik: 174.0 mm
Yükseklik: 37.4 mm
Ağırlık (Klavye ve kablo): 1530 g
Haber
Ehliyet ve kimlik kartları birleşiyor!
İçişleri bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamaya göre ehliyet ve kimlik kartını birleştirme projesi tamamlandı. Yeni tip ehliyet ve çipli kimliğiniz varsa 21 Eylül tarihinden itibaren ücretsiz olarak birleştirmek mümkün olacak.
İlginizi çekebilir: Bakanlık, scooter yönetmeliği üzerinde çalışmaya başladı.
Ehliyet ve kimlik tek kartta
Yeni dönemle birlikte çipli kimlik kartları daha işlevsel bir hal alıyor. Ehliyetin çipli kimliğe yüklenmesiyle vatandaşların yanında yalnızca kimlik taşıması yeterli olacak. 21 Eylül’den itibaren nüfus müdürlüklerinden randevu alarak ehliyeti kimliğe yükleyebilirsiniz. Bu işlem için vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmayacak. Artık eski kimliğin yerine yeni kimlik alırken ehliyeti yüklemek isteyip istemediği de vatandaşa sorulacak. Bu sayede vatandaşın ehliyeti yüklemek için tekrar bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Ancak halihazırda olduğu gibi yüklenen ehliyetin de bir süre sonra yenilenmesi gerekecek. Süresi dolan ehliyetler otomatik olarak kimlik kartından silinecek.
İlerleyen dönemde çipli kimlik kartlarının daha işlevsel olması için çalışmalar sürdürülüyor. Dolandırıcıların önüne geçmek için elektronik kimlik doğrulama sistemi üzerinde çalışıldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Süleyman Soylu, yapılan açıklamada ”Önümüzdeki yılın ilk zaman dilimlerinde inşallah elektronik kimlik doğrulama sistemini getiriyoruz. Bu da bir devrim, değişim. Bu teknoloji olarak bizi başka bir noktaya götüren husus. Notere gidiyorsunuz nüfus kağıdı veriyorsunuz, siz misiniz değil misiniz… Çok dolandırıcılık oldu. Keza bankalar, kamu kurumları, özel sektör de dahil. Basit bir şey. Ufak bir kimlik doğrulama cihazı. Gidecek kimliğini oradan geçirecek, parmağını oradan koyacak. Karşı tarafta noterdeki şahsa diyecek ki bu benim; bitti. Yüzüne bakacak, resmine bakacak. Bu sağlandığı andan itibaren bir başka noktaya daha geçiyor tüm Türkiye. Dolandırıcılığın, sahteciliğin engellendiği işlem kolaylığının olduğu ve bütün kurumların bu konuda kontrol mekanizması açısından çok ciddi bir noktaya getirecek bir yapıya ulaştırılmış olacak. Bütün altyapı bitti, yazılımlar bitti, düzenlemeler bitti. Şimdi atacağımız adımlar ile birlikte inşallah 2021’de; ehliyet kimlik meselesinden sonra inşallah adım atılmış olacak.” dedi. Her yıl milyonlarca vatandaşın nüfus ve kimlik işlemleri yaptığını söyleyen Soylu, yapılan yenilikleri bir devrim olarak nitelendirdi.