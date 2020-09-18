Spotify, Podcastler için bildirim özelliğini getiriyor!

Spotify, podcast yayıncıları ve dinleyicileri için oldukça önemli bir özellik olan bildirimleri sonunda kullanıcılarına sunacak. Gelecek olan güncellemeyle kullanıcılar, takip ettiği şovların ne zaman yayına girdiğini anlık bildirim olarak alabilecek.

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Spotify’da kullanıcıların, yeni podcast bölümlerini manuel olarak kontrol etmeleri ya da en azından uygulamaya girdiklerinde algoritma sayesinde yukarda yer almasıyla denk gelmesi gerekiyordu. Spotify, Podcast servisini kullanıma sunduğundan beri talep edilen anlık bildirim özelliğini sonunda kullanıma sunuyor. Engadget’da yer alan habere göre son güncellemeyle beraber bildirim özelliği kullanıcılarla buluşacak.

Bildirimler, yayıncılar için de önemli

Hem podcast yayıncıları hem de dinleyicileri tarafından beklenen özellik, yayıncı tarafında son yayının daha fazla kitle tarafından dinlenmesi, dinleyici tarafında da gündem bazlı yayınların kaçırılmaması açısından oldukça önemli görülüyordu. Uzun zaman boyunca bu isteğe yanıt vermeyen şirket, rakiplerinde halihazırda bulunan özelliği bünyesine katmış bulunuyor. Her ne kadar çoğu kullanıcı bu özelliği talep etse de sürekli bildirim almak istemeyenler de olacağı için bildirimleri elle açmanız gerekiyor.

Özellik, Spotify Free kullanıcılarına da sunulacak

Beğendiğiniz şov yayınını takip ettikten sonra yan kısımda bulunan üç noktaya tıklayıp ardından da ‘yeni bölüm bildirimlerini al’ seçeneğini aktif etmeniz halinde bildirimleri almaya başlayabileceksiniz. Hem Spotify Premium hem de Free kullanıcıları için sunulan özellik bugün mobil cihazlara güncelleme ile dağıtılmaya başlanacak. Otomatik güncelleştirmeleri açık tutmanız, yeni gelecek özellikleri kullanmanız açısından oldukça önemli.