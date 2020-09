Spotify, Apple One’ı beğenmedi!

Etkinliğe saatler kala Best Buy’da listelenen bir ekran koruyucu, iPhone SE Plus için çıkan söylentileri yeniden alevlendirdi. Ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre SE Plus, 2021’in ikinci yarısında gelebilir.

iPhone SE 2020, fiyatı ve performansıyla beğenilmişti

Apple geçtiğimiz Nisan ayında iPhone 8 tasarımıyla yenilenmiş bir uygun fiyatlı iPhone SE modeli tanıtmıştı. Apple kanadından gelen bu cihaz, fiyatı baz alındığında birçok Android muadilinden oldukça performanslı olarak nitelendiriliyor. Cupertino merkezli teknoloji şirketinin geliştirdiği A13 Bionic’ten gücünü alan SE, kullanıcılar tarafından fiyatı ve performansıyla sıcak karşılanmıştı.

IOS 14 kodlarında iPhone SE Plus detayı

IOS 14 kodları üzerinde araştırmalarda bulunan 9to5Mac, bulduğu kodlarla beraber iPhone SE’nin tek başına kalmayacağını öne sürmüştü. Nitekim Ming-Chi Kuo’da bunu onaylar nitelikte açıklamalarda bulunmuş ve bir SE Plus modelini gelebileceğini ifade etmişti. Kuo’ya göre SE Plus’ın, 2021’in ikinci yarısında gelmesi kuvvetle muhtemel.

iPhone 8 Plus ölçülerinde gelebilir

‘Time Flies’ etkinliğine saatler kala BestBuy’da listelenen SE Plus ekran koruyucusuyla beraber yeni SE modeli söylentiler yeniden gündeme geldi. BestBuy’da listelenen 5.5” uyumlu ekran koruyucusunda ‘home’ tuşu boşluğunun da bulunması, olası SE Plus modelinin iPhone 8 Plus’ın ölçülerinde gelebileceğini düşündürüyor. Ancak elbette Apple’ın SE Plus’ı ne zaman tanıtacağı ya da modelden vazgeçip vazgeçmeyeceği hakkında resmi kanattan gelen bir bilgi ise bulunmuyor.