Spotify, Apple One’ı beğenmedi!

Bildiğiniz üzere dün, 15 Eylül’de Apple’ın büyük tanıtım etkinliği ‘Time Flies’ gerçekleşti. Bir kısım iPhone 12’leri göremeyince hayal kırıklığı yaşasa da yeni tanıtılan Watch 6 ile Watch SE ve iPad 8 ve iPad Air 4 heyecan yarattı diyebiliriz. Ancak şirket sadece donanım tanıtmakla kalmayarak Fitness+ gibi bir uygulamanın yanı sıra Apple One adlı yeni paketini de duyurdu.

İlginizi çekebilir: Netflix, Cemal Kaşıkçı sansürüne ilişkin itirafta bulundu

reklam

Tüm bu yenilikler büyük bir kitle tarafından heyecanla karşılanırken bir kısmı da sinirlendirmişe benziyor. Etkinlik bittikten hemen sonra bir açıklamada bulunan Spotify, Apple’ı rekabete karşı uygulamalarla suçlarken şirkete olan güvensizliğini ve hayal kırıklığını yeniden dile getirdi.

İşte Spotify tarafında yapılan açıklama!

Spotify cephesinden gelen açıklamayı çevirirsek karşımıza çıkanlar şu şekilde:

” Bir kez daha görüyoruz ki, Apple piyasadaki dominant pozisyonunu ve adaletsiz uygulamalarını kullanarak kendi servislerini ön plana çıkarıyor. Bu şekilde hem rakiplerini dezavantajlı bir hale sokuyor hem de müşterileri farklı hizmetlerden mahrum bırakıyor. Biz, kontrol edilmezse geliştirici topluluğuna onarılamaz zararlar verecek olan ve hepimizin kolektif özgürlüğü olan dinleme, öğrenme, yaratma ve bağlanma haklarımızı tehdit eden bu rekabet engelleyici uygulamaları kısıtlaması için acil bir şekilde rekabet otoritelerine sesleniyoruz. ”

Her ne kadar Spotify açıklamada hangi servis veya ürünlerden bahsettiğini açıklamasa da kolaylıkla Apple One’dan bahsettiği anlaşılabilir. Apple’ın bu yeni servisi şirketin sağladığı birçok uygulamayı bir arada daha uygun bir fiyata sunmayı hedefliyor. Bir araya gelen uygulamalar ise Apple Arcade, Apple TV+, iCloud ve tabii ki Apple Music. Spotify cephesi, özellikle iOS cihazlarda birebir savaş halinde olduğu Apple Music’i de içeren bu paketi kendisine tehdit olarak görmüş olacak ki hemen hareket aldı.

Ancak buna benzer bir ‘şikayet’ Spotify tarafından ilk kez yapılmıyor. Şirket Mart 2019’da Apple’ın App Store’daki bir uygulamanın gelirinin %30’unun almasını ve bunun iOS üzerinde bir tekel oluşturduğunu içeren bir yazılı şikayette bulunmuştu. Ayrıca son zamanlarda benzer eleştiriler ve şikayetler Microsoft ve Epic Games tarafından da yapıldı. Hatta Epic Games ve Apple şu anda karşılıklı olarak birbiriyle davalı durumda.

Kullanıcıları her anlamda kendi ekosistemi içerisinde tutmaya çalışan ve bu yönde adımlar atan Apple’ın bazı hamleleri ise bu şekilde Spotify gibi rakip firmalar tarafından farklı şekilde yorumlanabiliyor. Her iki tarafın da bu konuda yeni tutumlarının ne olacağını ve yaşanacakları ise zaman gösterecek.