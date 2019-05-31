Spotify kullanıcılarının ortak liste oluşturmasına izin verebilir!

Popüler müzik stream servisi Spotify yeni özelliğiyle kullanıcıların ortak dinleme listesi oluşturmalarına ve beraber dinlemelerine izin verebilir.

İlginizi çekebilir: Whatsapp güncellemesi Android’e yeni bir özellik getiriyor

Spotify yeni özelliğiyle ne sunacak?

Şirketin üzerinde çalıştığı ‘sosyal dinleme’ isimli bu özellik sayesinde kullanıcılar farklı cihazlarla ortak bir dinleme listesini yönetecekler. Aynı zamanda bu listedeki bir şarkıyı aynı anda beraber dinleyebilecekler. Şirket bu özelliği henüz resmi olarak duyurmadı. Fakat sızıntı haberleriyle tanınan araştırmacı Jane Manchun Wong Twitter’da paylaştığı görüntülerle özelliği ortaya çıkardı.

Sosyal dinleme özelliği Dubtrack.fm ve Turntable.fm sitelerindeki uygulamaya oldukça benziyor. Benzer bir özelliği geçen yıl oyun odaklı sohbet uygulaması Discord da kullanıcılarına sunmuştu. Sohbet kanallarındaki kullanıcılar beraber aynı müziği dinleyebiliyorlardı.

Devasa abonelik ve indirilme rakamlarıyla rakiplerine fark atan Spotify’ın bu özellikle kullanıcıları arasındaki etkileşimi artırmaya amaçladığı görülüyor. Fakat daha önceki örneklerde olduğu gibi şirket, prototip aşamasındaki bu yeni özelliğini de kullanıcılara hiçbir zaman sunmayabilir.