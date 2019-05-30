Whatsapp güncellemesi Android’e yeni bir özellik getiriyor

Android için yayımlanan son Whatsapp güncellemesi ile birlikte kullanıcılar sesli mesajları otamatik oynatabilecek.

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Güncelleme iPhone’dan sonra, Android için de yayımlandı

Whatsapp paylaştığı yeni güncelleme ile birlikte, mesajlaşma sırasında kullanıcı deneyimini arttıran yeni bir özelliği cihazlara getirdi. Bu güncelleme paketi ile birlikte kullanıcılar, mesajlaşma sırasında gönderilen çoklu ses kayıtlarını otomatik oynatabilecekler. Güncellemeden önce Android Whatsapp kullanıcıları, sesli mesajlarının süresi bittiğinde diğer ses kayıtlarının oynatılması için sesli mesaja basmaları gerekiyordu. Ancak yeni özelliğin devamlı çalışması için sesli mesajların arasına yazılı metinlerin olmaması gerektiği belirtildi.

Android için yayımlanan v2.19.150 versiyon koduna sahip Whatsapp güncelleme özellikleri, mart ayı beta kullanıcılarına daha önce paylaşılmıştı. Şimdi ise test sürümünü geçen özellikler, tüm Android kullanıcılarının erişimine açıldı. Ayrıca son güncellemenin içinde bulunan devamlı sesli mesaj özelliği, güvenlik paketi daha önce iPhone cihazlar için paylaşılmıştı. Sizlerde güncelleme özelliklerini kullanmak isterseniz Google Play Store üzerinden Whatsapp güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.