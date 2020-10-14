Spotify, iOS 14 widget’larını tüm kullanıcılara sunuyor!

Geçtiğimiz hafta kısıtlı sayıdaki beta kullanıcısıyla beraber test edilen Spotify widget’ları, bugün itibariyle bütün iOS 14 kullanıcılarına sunuluyor. Ancak widget’lar ile yapılabilecekler şimdilik oldukça sınırlı.

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Bir süre önce bazı iOS 14 kullanıcıları tarafından fark edilen Spotify widget’ları, beta sürecini tamamlamış görünüyor. Beta sürecindeki widget’ların tam olarak hangi özellikleri içerdiği hakkında bilgiler oldukça kısıtlıydı. 9to5Mac’te yer alan habere göre widget’ların kararlı sürüme gelmesiyle beraber detaylar da belli olmuş oldu.

Kapak görseline göre renk değiştiriyor

İki boyut seçeneği bulunan widget’lar, son dinlemiş olduğunuz sanatçı, şarkı, albüm ya da çalma listesini odağa alıyor. ‘Yakın zamanda oynatılanlar’ olarak 4 bölmede seçenekler sunan orta boyuttaki widget haricinde bir de küçük versiyon bulunuyor. Küçük widget ise yalnızca tek bölmeye sahip. Son açmış olduğunuz parçanın kapak görselindeki ağırlıklı renge göre renk değiştiren widget’lar, oldukça hızlı tepki verebiliyor.

Spotify Widget’larını eklemek oldukça basit

Kısayolları cihazında kullanmak isteyen kullanıcıların, ilk olarak App Store üzerinden uygulamayı son versiyonuna güncellemeleri gerekiyor. Güncelleştirmenin ardından uygulamaya girdiğinizde, geliştirmeyle alakalı bilgilendirme ekranı sizi karşılayacak. tüm bunların ardından Widget’ları ana ekranınıza eklemek ve deneyimlemek isterseniz: