Haber
Spotify, iOS 14 widget’larını tüm kullanıcılara sunuyor!
Geçtiğimiz hafta kısıtlı sayıdaki beta kullanıcısıyla beraber test edilen Spotify widget’ları, bugün itibariyle bütün iOS 14 kullanıcılarına sunuluyor. Ancak widget’lar ile yapılabilecekler şimdilik oldukça sınırlı.
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Bir süre önce bazı iOS 14 kullanıcıları tarafından fark edilen Spotify widget’ları, beta sürecini tamamlamış görünüyor. Beta sürecindeki widget’ların tam olarak hangi özellikleri içerdiği hakkında bilgiler oldukça kısıtlıydı. 9to5Mac’te yer alan habere göre widget’ların kararlı sürüme gelmesiyle beraber detaylar da belli olmuş oldu.
Kapak görseline göre renk değiştiriyor
İki boyut seçeneği bulunan widget’lar, son dinlemiş olduğunuz sanatçı, şarkı, albüm ya da çalma listesini odağa alıyor. ‘Yakın zamanda oynatılanlar’ olarak 4 bölmede seçenekler sunan orta boyuttaki widget haricinde bir de küçük versiyon bulunuyor. Küçük widget ise yalnızca tek bölmeye sahip. Son açmış olduğunuz parçanın kapak görselindeki ağırlıklı renge göre renk değiştiren widget’lar, oldukça hızlı tepki verebiliyor.
Spotify Widget’larını eklemek oldukça basit
Kısayolları cihazında kullanmak isteyen kullanıcıların, ilk olarak App Store üzerinden uygulamayı son versiyonuna güncellemeleri gerekiyor. Güncelleştirmenin ardından uygulamaya girdiğinizde, geliştirmeyle alakalı bilgilendirme ekranı sizi karşılayacak. tüm bunların ardından Widget’ları ana ekranınıza eklemek ve deneyimlemek isterseniz:
- Ana ekranda ekrana uygulamaların titrediğini görene dek basılı tutun,
- Ardından sol üst kısımda beliren “+” butonuna basın,
- Widget’lar arasında Spotify araç takımını / widget’ını bulun,
- Size uygun olan widget’ı seçtikten sonra ekranınıza ekleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30S teknik özellikleriyle ortaya çıktı
Xiaomi’nin alt markası Redmi yakında yeni bir telefon çıkarmayı planlıyor. Bu telefonun K30 serisinin bir üyesi olması bekleniyor. K30 serisinin son üyesi olacak telefonun adının Redmi K30S olması bekleniyor. Ayrıca telefonun birçok teknik özelliği de ortaya çıktı.
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Redmi K30S teknik özellikleri
Sızıntılara göre Redmi K30S, delik çentikli 6.67 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Ekranın en dikkat çeken özelliği ise 144 Hz ekran tazeleme hızı. Delik çentikte 20 MP ön kamera yer alacak. Arka tarafta ise üçlü kamera dizilimi bulunacak. 64 MP ana kamera sensörüne, 13 MP ultra geniş sensör ve 5 MP makro sensörü eşlik edecek. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 platformundan alacak telefonda 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunacak. Pil tarafında 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya yer alacak. Kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak telefonda MIUI 12 arayüzü bulunacak.
Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K30S, aslında Xiaomi Mi 10T’nin Redmi markası altında tekrar piyasaya çıkan bir versiyonu olacak. Dolayısıyla tasarımı da Mi 10T ile aynı olacak. Söylentilere göre, Redmi’nin yeni akıllı telefonu 11 Kasım’da ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Fiyat konusunda ise henüz bir bilgi bulunmamakta.
Oyun
Assassin’s Creed Valhalla sistem gereksinimleri açıklandı
Ubisoft’un 10 Kasım’da çıkacak olan yeni oyunu Assassin’s Creed Valhalla PC sürümü için sistem gereksinimleri yayınlandı. Ubisoft, popüler serisinin yeni oyunu için epey detaylı bir tablo yayınladı. Yayınlanan gereksinimlere göre oyun güçlü bir sisteme ihtiyaç duyacak.
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Assassin’s Creed Valhalla sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri (1080P 30 FPS Düşük ayarlar)
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 Ghz / Intel i5-4460 – 3.2 Ghz
- RAM: 8 GB (Dual-channel)
- Ekran kartı: AMD R9 380 – 4GB / GeForce GTX 960 4GB
- Depolama: 50 GB HDD (SSD Önerilir)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
Önerilen sistem gereksinimleri (1080P 30 FPS Yüksek ayarlar)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 – 3.2 Ghz / Intel i7-4790 – 3.6 Ghz
- RAM: 8 GB (Dual-channel)
- Ekran kartı: AMD RX 570 – 8GB / GeForce GTX 1060 – 6GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
1080p 60 FPS Yüksek Ayarlar
- İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 – 3.0 Ghz / Intel i7-6700 – 3.4 Ghz
- RAM: 8 GB (Dual-channel)
- Ekran kartı: AMD Vega 64 – 8GB / GeForce GTX 1080- 8GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
1440p 30 FPS Çok Yüksek ayarlar
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X – 3.7 Ghz / Intel i7 – 7700 – 3.6 Ghz
- RAM: 16 GB (Dual-channel)
- Ekran kartı: AMD Vega 56 – 8GB / GeForce GTX 1070 – 8GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
1440p 60 FPS Çok Yüksek ayarlar
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 Ghz / Intel i7 – 8700K – 3.7 Ghz
- RAM: 16 GB (Dual-channel)
- Ekran kartı: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 S – 8GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
2160p 30 FPS Ultra ayarlar
- İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X – 3.6 Ghz / Intel i9 – 9700K – 3.6 Ghz
- RAM: 16 GB (Dual-channel)
- Ekran kartı: AMD RX 5700XT – 8GB / GeForce RTX 2080 – 8GB
- Depolama: SSD (50 GB)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- DirectX: DirectX 12
Samsung
Samsung, Galaxy Z Fold 2’nin özelliklerini Galaxy Z Fold’a getiriyor
Samsung bugün, Galaxy Z Fold 2 kullanıcılarına sunduğu temel özellikleri yakında Galaxy Fold’a getireceğinin müjdesini verdi. Güncellemenin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir bilgi yok.
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Eylül ayının başında Galaxy Z Fold 2 adlı en yeni katlanabilir akıllı telefonunu tanıtan Samsung, bu telefonda donanımsal iyileştirmelerin yanı sıra birbirinden kullanışlı yazılımsal özellikleri de insanların hizmetine sundu. Çoklu Görev, Wireless Dex ve daha bir sürü yeni özellik, Samsung’un yaptığı duyuruya göre yakında Galaxy Fold için kullanıma sunulacak.
Samsung, güncellemeyi tam olarak ne zaman yayınlayacağını açıklamadı ama hangi özelliklerin geleceği net bir şekilde biliniyor. Gelin biraz onlardan bahsedelim.
Galaxy Fold için kullanıma sunulacak Galaxy Z Fold 2 özellikleri
Çoklu Görev
Güncellemenin Galaxy Fold kullanıcılarına getireceği en önemli yenilik, ekranda aynı anda birden çok uygulama çalıştırabilme desteği olacak. Galaxy Z Fold 2 kullanıcılarına has olan çoklu görev özelliği sayesinde, bölünmüş ekran düzeninde üç adede kadar uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Kullanılabilir olduğunda özellik, kenar paneli aracılığıyla erişilebilir olacak.
Üstelik çoklu pencere düzenini sadece dikey değil, yatay olarak da kullanabileceksiniz.
Wireless Samsung Dex
Samsung’un Galaxy Fold’a ekleyeceği bir diğer özellik ise Wireless DeX. Wireless DeX sayesinde Galaxy Fold’u herhangi bir kablo kullanmadan akıllı TV’nize bağlayabileceksiniz. Kullanılabilir olduğunda hızlı ayarlar panelini aşağı çekip Samsung Dex düğmesine dokunarak telefonunuzu bağlanma moduna sokabilir ve kablosuz olarak televizyonunuza bağlayabilirsiniz.
Galaxy Z Fold 2 bünyesindeki kamera özellikleri de Galaxy Fold’a geliyor
Samsung Galaxy Fold sahipleri, yeni güncellemeyle birlikte daha iyi bir kamera deneyimi elde edecek. Samsung, Galaxy Z Fold 2 ile hayata geçirdiği Otomatik Çerçeveleme özelliğini Galaxy Fold’a getireceğini ifade etti. Otomatik Çerçeveleme sayesinde telefonun kamerası, önünde kaç kişi olduğuna bağlı olmak suretiyle otomatik olarak yakınlaşıyor ya da uzaklaşıyor.
Örneğin toplu halde fotoğraf çekineceğinizi düşünün. Bu noktada kadraja yeni kişiler dahil oldukça ekran genişleyecek, var olan kişiler çıktıkça da ekran daralacak. Ek olarak Samsung, Pro Video moduna da çift görüntüleme, 21:9 en boy oranı, 24 fps video ve Tek Çekim özellikleri ekleyeceğini söyledi.
Tüm bunlara ek olarak arka kamerayla selfie çekebilme ve Wi-Fi şifrelerini diğer Galaxy cihazlarıyla paylaşabilme desteği de Galaxy Fold kullanıcılarına sunulacak.