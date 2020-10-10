Apple
Spotify, iOS 14 için widget’larını test ediyor!
iOS 14 ile beraber gelen widget özelliği için Spotify kanadından iki yeni widget tasarımı, beta versiyonda ortaya çıktı. Beta versiyonundaki widget’lar, tasarımsal açıdan Apple Music ile benzer.
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Android kullanıcılılarının uzun süredir deneyimlediği widget özelliği geçtiğimiz ay Apple tarafından da kullanıcılara sunulmuştu. Eylül ayında kullanıcılara sunulan iOS 14 ile beraber nihayet iPhone kullanıcıları ‘widget’larla buluştu. Apple Music haricinde iOS kullanıcılarının en çok tercih ettiği çevrimiçi müzik dinleme platformu olan Spotify kanadından herhangi bir widget gelmemişti. Üçüncü parti uygulamaların widget’larından destek alan kullanıcılar için Spotify harekete geçmiş gibi görünüyor. 9to5Mac’te yer alan habere göre uygulamanın beta versiyonunda Spotify’ın kendi widget’ları ortaya çıktı. Tasarımsal açıdan Apple Music ile benzer olan widget’lar iki farklı tasarıma sahip.
Spotify widget’ları, iki farklı seçenekle geliyor
9to5Mac okuyucusu Yo Nel tarafından fark edilen widget’larda şimdilik iki boyut seçeneği bulunuyor. Orta boyuttaki widget’ta dört öğe aynı anda yer alabilirken, küçük olan widget’ta yalnızca bir şarkı, şarkıcı ya da albümün bilgileri bulunuyor. Beta aşamada yer alan bu widget’larda şimdilik albüm kapağı görüntüsü yükleme konusunda sıkıntı bulunsa da kararlı versiyonda bu hataların hiçbirisi bulunmayacağını söylemek yanlış olmaz. Test aşamasındaki Spotify widget’larının, ne zaman kararlı versiyona geleceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. Test aşamasındaki Spotify widget’larının, ne zaman kararlı versiyona geleceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone kullanıcıları, telefonlarının 5G’yi desteklediğine inanıyor!
Çoğu ülkede 5G ağları henüz emekleme döneminde olmasına rağmen, tüm iPhone kullanıcıları bunu bilmiyor. Dahası, çoğu akıllı telefonlarının zaten 5G’yi desteklediğinden emin.
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iPhone kullanıcıları, 5G’ye sahip olduklarını zannediyor!
Yakın tarihli bir Küresel Kablosuz Çözümler (GWS) anketi, iPhone sahiplerinin neredeyse yarısının (% 49) telefonlarının beşinci nesil özellikli olduğuna inandığını gösteriyor.
Ankete katılanların %29’u akıllı telefonlarının 5G’yi destekleyip desteklemediğini bilmiyor. Bu yıl yeni bir cihaz alanlardan bahsedecek olursak, %24’ü akıllı telefonlarının 5G ağına bağlı olup olmadığından emin değil. Ayrıca %38’i operatörlerinin kendi bölgelerinde 5G bağlantısı sunup sunmadığını bilmiyor.
Mevcut nesil Apple iPhone cihazlarının beşinci nesil ağı desteklemediğini ve Apple’ın yeni nesil telefonlarını bununla donatmayı planladığını belirtmek gerekiyor.
Apple, 5G Maliyetini azaltmak için iPhone 12 bileşenlerinin fiyatını düşürecek
Analist Ming-Chi Kuo’nun yeni bir araştırma raporuna göre Apple, 5G teknolojisinin artan maliyetlerini dengelemek için iPhone 12 bileşenlerinin fiyatlarını düşürmeyi ve akıllı telefonlar için perakende fiyatlarını yükseltmeyi hedefliyor.
Analist, yeni akıllı telefonlara tam 5G desteği eklemenin bileşen maliyetlerini 125-135 dolar artıracağını söyledi. Dolayısıyla şirket, diğer bileşenlerin maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor.
Bu arayış Apple’ı ilk olarak pil kartına yönlendiriyor. Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, daha az katman içeren daha basit, daha kompakt bir tasarıma doğru ilerliyor. iPhone 12 için üretilmesi planlanan hibrit kart, iPhone 11 serisindeki muadil bölümden %40 daha ucuz olacak.
Apple
Apple TV Plus deneme üyelikleri 2021’e kadar uzatıldı
Apple, normalde bu yılın kasım ayında sonlanması beklenen Apple TV Plus deneme aboneliğinin süresini Şubat 2021′e kadar uzattı.
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Apple, geçen yıl kendi reklamsız web televizyon hizmeti olan TV Plus’ı piyasaya sürdü. Şirket, yeni bir Apple ürünü satın alan kullanıcılara ücretsiz TV Plus deneme üyeliği vermişti. Bu deneme süresi de çoğu kullanıcı için 1 Kasım 2020′de sona erecekti; ancak Apple, bu süreyi Şubat 2021′e kadar uzatma kararı aldı.
Apple TV Plus deneme üyeliği 2021’e kadar uzatıldı
Üstelik sadece yeni bir Apple ürününün yanında ücretsiz TV Plus’a sahip olanlar değil, kendi isteğiyle yıllık deneme üyeliğine kaydolanların dahi süresi uzatıldı. Apple, insanların COVID-19′dan ötürü 2021′in kışını da evde geçireceğini anlaşılan öngörüyor, bu noktada şirketin TV Plus’ı bir süreliğine daha kullanıcılara ücretsiz olarak vermesi son derece mantıklı.
Ancak elbette Apple’ın TV hizmetini kullanıcılara benimsetmek için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Bloomberg geçtiğimiz aylarda Şubat 2020′ye kadar Apple TV Plus’ın 10 milyon abone toplayabildiğini ancak bu abonelerin yalnızca yarısının hizmeti kullandığına dair bir rapor yayınlamıştı. Bu rapordan sonra Apple, zorunlu olarak TV Plus’ın tanıtımı için yoğun çalışmalarını artırdı.
Karşılaştırmak gerekirse Disney Plus, lansmanından sonraki ilk 24 saat içinde 10 milyon aboneye ulaşmıştı. Bu noktada Apple’ın rekabeti sağlamak adına çok daha fazla çalışma yapması gerekecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanında Apple yeni ürünlerini tanıtabilir!
iPhone 12 lansmanında tanıtılmak üzere ortaya çıkan çeşitli ürün spekülasyonları vardı. Canlı etkinlik tarihi Apple tarafından 13 Ekim olarak açıklandı ve ürün detayları netlik kazandı.
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Apple’ın yeni ürünleri neler?
Geçtiğimiz birkaç ay içinde, yaklaşan iPhone 12 serisine ilişkin bir dizi söylenti ve spekülasyon oldu. Apple, bu yılki ikinci sonbahar konferansı için davet mektubunu resmi olarak yayınladı. Şirket, 13 Ekim Salı günü saat 20.00’da Apple Park’ta çevrimiçi canlı yayın şeklinde özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Hepimiz şirketin bu etkinlikte iPhone 12 serisini piyasaya sürmesini bekliyoruz. Ancak Apple’ın yeni akıllı telefon serisi yalnız olmayacak. İşte beklenen iPhone 12 lansmanında görebileceğimiz yeni ürünler;
AirPods Studio
Apple, AirPods serisine ait üst düzey kulaklıklar geliştiriyor. AirPods Studio’nun 349 $ fiyat etiketi ile geleceğine dair söylentiler var. Ayrıca retro tarzı bir tasarımın yanı sıra aktif bir gürültü engelleme özelliğine sahip olacak.
Raporlara göre, AirPods Studio bu yılın sonundan önce çıkacak, bu nedenle Ekim etkinliği Apple’ın bunları tanıtması için ideal bir zaman olacak.
AirTags
AirTags, iPhone, iPad ve Mac’in “Bul Uygulaması” ile kullanılabilmeleri için cüzdanlar ve anahtarlar gibi öğelere eklenebilen, Apple’ın uzun süredir söylentilere konu olan Bluetooth izleyicisidir. Bu cihazla ilgili çok fazla bilgi olmamasına rağmen iPhone 12 etkinliğinde tanıtılabilir.
HomePod Mini
Apple yakında daha küçük ve daha ucuz bir HomePod’u satış listesine ekleyecek. Bu yeni daha ucuz seri, mevcut HomePod ile bir ürün grubu oluşturacak. Bu cihazın yıl sonundan önce piyasaya sürüleceğine dair de spekülasyonlar var. Apple’ın 13 Ekim etkinliğinde bu cihazla ilgili daha fazla şey duymayı umuyoruz.
ARM Mac
Apple’ın bu yıl ilk ARM tabanlı Mac serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu seriyi güncellenmiş bir MacBook Air ve yeniden tasarlanmış bir 23 veya 24 inç iMac biçiminde görünebiliriz.
iPhone 12
Elbette etkinliğin kahramanı olarak iPhone 12 serisini göreceğiz. Bu yıl üç boyutta, dört iPhone’un çıkması bekleniyor. iPhone 12, 5,4 ve 6,1 inç seçenekleriyle daha uygun fiyatlı bir iPhone modeli olacak. 5.4 inçlik iPhone, Apple tarafından son yıllarda piyasaya sürülen en küçük iPhone olacak. Bu telefonun iPhone 12 Mini adını alacağı tahmin ediliyor.
Apple’ın üst düzey amiral gemisi modelleri, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırması bekleniyor. iPhone 12 Pro modelleri, 6.1 ve 6.7 inç seçenekleriyle satışa sunulacak. iPhone 12 Pro Max, Apple’ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en büyük ekran boyutuna sahip 6.7 inçlik iPhone olacak.