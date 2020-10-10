Spotify, iOS 14 için widget’larını test ediyor!

iOS 14 ile beraber gelen widget özelliği için Spotify kanadından iki yeni widget tasarımı, beta versiyonda ortaya çıktı. Beta versiyonundaki widget’lar, tasarımsal açıdan Apple Music ile benzer.

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Android kullanıcılılarının uzun süredir deneyimlediği widget özelliği geçtiğimiz ay Apple tarafından da kullanıcılara sunulmuştu. Eylül ayında kullanıcılara sunulan iOS 14 ile beraber nihayet iPhone kullanıcıları ‘widget’larla buluştu. Apple Music haricinde iOS kullanıcılarının en çok tercih ettiği çevrimiçi müzik dinleme platformu olan Spotify kanadından herhangi bir widget gelmemişti. Üçüncü parti uygulamaların widget’larından destek alan kullanıcılar için Spotify harekete geçmiş gibi görünüyor. 9to5Mac’te yer alan habere göre uygulamanın beta versiyonunda Spotify’ın kendi widget’ları ortaya çıktı. Tasarımsal açıdan Apple Music ile benzer olan widget’lar iki farklı tasarıma sahip.

Spotify widget’ları, iki farklı seçenekle geliyor

9to5Mac okuyucusu Yo Nel tarafından fark edilen widget’larda şimdilik iki boyut seçeneği bulunuyor. Orta boyuttaki widget’ta dört öğe aynı anda yer alabilirken, küçük olan widget’ta yalnızca bir şarkı, şarkıcı ya da albümün bilgileri bulunuyor. Beta aşamada yer alan bu widget’larda şimdilik albüm kapağı görüntüsü yükleme konusunda sıkıntı bulunsa da kararlı versiyonda bu hataların hiçbirisi bulunmayacağını söylemek yanlış olmaz. Test aşamasındaki Spotify widget’larının, ne zaman kararlı versiyona geleceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. Test aşamasındaki Spotify widget’larının, ne zaman kararlı versiyona geleceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.