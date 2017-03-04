Spotify müzik yayın sektöründeki lider pozisyonunu giderek güçlendirmeye devam ediyor ve bu konuda önemli bir başarı daha elde etti.

Bu bir yandan da Spotify’ın büyük bir hızla büyüdüğünü gösteriyor. Şirket 2016 yılının Mart ayında 30 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. 2016 yılının Eylül ayında ise ücretli kullanıcı sayısı 40 milyona çıktı. Bugün ise bu sayı 50 milyonu geçti. Eğer servisi ücretsiz kullananları da eklersen servisi kullanan kişi sayısı 100 milyonu geçiyor.

Nasıl değerlendirirseniz değerlendirin servis bu sektörün lideri halinde. En yakın rakibi Apple Music tarafından en son Aralık ayında gelen açıklama 20 milyon kullanıcı olduğu şeklindeydi. Ancak servisin daha çok yeni olduğunu düşünürsek bu oldukça iyi. Apple Music’ten daha eski olan Tidal’ın ise 1.1 milyon kullanıcısı var.