Bu bir yandan da Spotify’ın büyük bir hızla büyüdüğünü gösteriyor. Şirket 2016 yılının Mart ayında 30 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. 2016 yılının Eylül ayında ise ücretli kullanıcı sayısı 40 milyona çıktı. Bugün ise bu sayı 50 milyonu geçti. Eğer servisi ücretsiz kullananları da eklersen servisi kullanan kişi sayısı 100 milyonu geçiyor.

Thank you to our 50 million subscribers. #Spotify50 pic.twitter.com/eXkOV71bwu

— Spotify (@Spotify) March 2, 2017