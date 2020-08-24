e-Spor
Spotify, ilk e-Spor ortaklığını League of Legends ile yaptı
Spotify ve Riot Games, resmi League of Legends e-Spor ortaklığı için birleşti. İki şirket arasındaki anlaşmaya ilişkin detaylar, bugün yapılan duyuruyla beraber netlik kazandı.
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Spotify ve Riot Games, e-Spor anlaşmasına vardı
Uzun zamandır podcast yayınlarını geliştirmek amacıyla önemli ortaklıklarla karşımıza çıkan Spotify, bu sefer Riot Games ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bu anlaşmanın bir meyvesi olarak Spotify, Riot Games tarafından geliştirilen video oyunu League of Legends‘in müzikleri için merkez üssü olacak. Öte yandan Spotify’da artık LoL ile alakalı düzinelerce içerik yer alacak. Peki bu içerikler neler? İsterseniz onlardan bahsedelim.
Öncelikle mevcut “This is League of Legends” listesi düzenli olarak yeni içeriklerle güncellenecek. Ayrıca platforma LoL ve e-Spor için yeni çalma listeleri de eklemeyi planlayan Spotify’ın, bu listelerde e-Sporla alakalı titizlikle seçilmiş podcastlere yer vereceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Spotify ile Riot Games arasındaki ortaklık; Mid-Season Invitational, All Star ve Dünya Şampiyonası olmak üzere LoL’ün uluslararası etkinliklerini de kapsayacak.
Spotify’ın Tüketici ve Ürün Pazarlama Başkanı June Sauvaget, iki şirket arasında yapılan yapılan anlaşmayla alakalı; “Riot Games ile ortaklığımız , dünya çapındaki milyonlarca Spotify ve League of Legends hayranı için türünün ilk örneği olacak. League of Legends’ın özel ve şimdiye kadarki ilk küresel ses hizmeti ortağı olarak, kullanıcılarımız için birinci sınıf bir ses akışı deneyimi oluşturmayı ve hem müzik hem de podcast’leri keşfetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirmeyi planlıyoruz.” dedi.
Her iki şirketten de, League of Legends yayınlarının ne zaman başlayacağına dair ise herhangi bir açıklama yapmadı.
e-Spor
Gaming in Turkey Gamescom 2020’nin resmi partneri oldu!
Gaming in Turkey, Gamescom 2020‘nin resmi partneri olduğunu açıkladı. Daha önce CS:GO’nun en önemli turnuvalarından biri olan Blast Pro Series’i Türkiye’de yapılmasını sağlayan önemli aktörlerden Gaming in Turkey, şimdi de dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom 2020’nin resmi partneri oldu.
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Gamescom 2020 Türkçe yayınlanacak!
Yapılan iş birliği lağsamında bu sene pandemi sebebiyle dijital olarak yapılacak olan etkinlik tamamen Türkçe olarak takip edilebilecek. Aynı zamanda Gaming in Turkey’in yaptığı önemli bir adım ile oyun ve espor ajansı ile yapılan iş birliği kapsamında, Türkiye’deki influencerlar, gamescom şovlarını Türkçe sunacak ve yayınlar esnasında toplanan bağışlar, Bir Dilek Tut Derneği’ne (Make-A-Wish Türkiye) bağışlanacak.
Türkiye’deki izleyicilerde bu iş birliği kapsamında, sergilenecek şovları sevdikleri isimlerin sunumlarıyla izleyebilecek. Geçen yıl dünya çapında en çok izlenen oyun şovlarından biri olan Geoff Keighley ile Açılış Gecesi Yayını ve 27 Ağustos 2020 tarihinde gamescom 2020’yi başlatacak şov olacak.
En önemli oyun markaları bu etkinlikte!
Etkinliğe Ubisoft, EA Games, Xbox, ESL, Activision Blizzard, Bethesda gibi birçok uluslararası şirketin katılacağı açıklandı. gamescom 2020 ile ilgili birçok yeni satışa sunulacak oyun, oynanabilir demo haberleri ve sürprizleri ile 27 ila 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Gaming in Turkey Kurucu ve CEO’su Ozan Aydemir, yapılan iş birliği hakkında “Ekip olarak, oyun dünyasının geleneksel ve beklenen fuarının bu yıl dijital platformlarda yer almasından dolayı çok heyecanlıyız. Hepimiz için çok farklı bir deneyim olacak. gamescom 2020 ile partnerliğimizin bir parçası olan Türkiye’deki yayınlarımızın tüm gelirlerini Bir Dilek Tut Derneği’ne (Make-A-Wish Türkiye) bağışlama fikrimizi kabul eden gamescom ekibine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
e-Spor
1907 Fenerbahçe Espor, Kış Mevsimi Şampiyonu oldu
Vodafone FreeZone sponsorluğunda 1907 Fenerbahçe Espor ile Fastpay Wildcats arasında geçen Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali nefesleri kesti. Koronavirüs salgını nedeniyle online oynanan finali kazanan takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu.
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Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan League of Legends, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu süreler kat kat arttı.
Vodafone FreeZone sponsorluğundaki turnuvanın 2020 Kış Mevsimi Finali 11 Mayıs’ta online olarak oynandı. Saat 14:00’de başlayan ve oyuncuların evlerinden bağlandığı final maçı, watch.lolesports.com, nimo.tv, Twitch, YouTube ve Vodafone TV ekranlarından canlı olarak yayınlandı.
1907 Fenerbahçe Espor’un rakibi Fastpay Wildcats, sezonu dördüncü sırada bitirmesine rağmen playofflarda sergilediği başarılı performans ile adını finale yazdırmayı başardı. Ancak finalde güçlü rakibi karşısında IWC, iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen bu galibiyete yeterli olmadı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final maçını, Fastpay Wildcats’i 3-0’lık skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor kazandı.
Bu güzel final mücadelesinde en değerli oyuncu (MVP) ödülünü ise yüksek performansıyla dikkat çeken, 1907 Fenerbahçe Espor’un Orta Koridor oyuncusu Ersin ‘Blue’ Gören aldı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürdüklerini belirtti. Aksoy ayrıca, “Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne 3 yıldır destek veriyoruz. Birinciliği kazanan 1907 Fenerbahçe Espor takımını kutluyoruz. En Değerli Oyuncu ödülüne hak kazanan Ersin ‘Blue’ Gören’i de ayrıca kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz ” dedi.
e-Spor
Twitch’e e-spor dizini geliyor!
Popüler büyük spor dallarının etkinliklerinin ve müsabakalarının birçoğunun iptal edildiği bu günlerde e-spor’un popülaritesi giderek artıyor. Twitch izleyicilerin turnuva ve etkinlikleri daha kolay takip edebilmesi için platformuna yeni bir dizin ekleyecek.
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Twitch platformuna e-spor dizini ekleyerek canlı turnuvaları bulmayı kolaylaştırıyor!
COVID-19 salgını nedeniyle birçok kişinin evlerinde kaldığı şu günlerde Twitch yeni bir özelliğini duyurdu. Dünya genelinde tüm büyük spor etkinlikleri iptal edilmiş veya askıya alınmış durumda. Fakat e-spor maçları hala internet üzerinden devam etmekte ve bu durum e-spor branşlarının popülaritesinde artışa neden oldu. Twitch e-spor müsabakalarını kullanıcılara daha kolay ulaştırmak için önümüzdeki günlerde platforma e-spor dizini ekleyecek. Şimdiye kadar etkinlikleri ve turnuvaları takip etmek göreceli olarak zordu. Sans Francisco merkezli firma yeni güncelleme ile birlikte izleyiciler için bu durumu değiştirmeyi umuyor.
Yeni güncelleme ile birlikte devam etmekte olan e-spor turnuvaları ve etkinliklerinin yanı sıra profesyonel sporcuların yayınları da e-spor dizini altında listelenecek. Görüntüleme geçmişinize bağlı olarak birçok platformda görmeye alışkın olduğumuz öneriler bölümü eklenecek. Böylece ilgi duyduğunuz takımların veya sporcuların yayınlarına takip etmek her zamankinden kolay olacak. Yapılan bu düzenleme ile birlikte platform üzerinde yeni kanalları keşfetmek de oldukça kolaylaşacak gibi görünüyor. Ayrıca bu az bilinen turnuvaların ve sporcuların keşfedilmesi için de büyük bir fırsat.