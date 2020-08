Spotify, ilk e-Spor ortaklığını League of Legends ile yaptı

Spotify ve Riot Games, resmi League of Legends e-Spor ortaklığı için birleşti. İki şirket arasındaki anlaşmaya ilişkin detaylar, bugün yapılan duyuruyla beraber netlik kazandı.

Spotify ve Riot Games, e-Spor anlaşmasına vardı

Uzun zamandır podcast yayınlarını geliştirmek amacıyla önemli ortaklıklarla karşımıza çıkan Spotify, bu sefer Riot Games ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bu anlaşmanın bir meyvesi olarak Spotify, Riot Games tarafından geliştirilen video oyunu League of Legends‘in müzikleri için merkez üssü olacak. Öte yandan Spotify’da artık LoL ile alakalı düzinelerce içerik yer alacak. Peki bu içerikler neler? İsterseniz onlardan bahsedelim.

Öncelikle mevcut “This is League of Legends” listesi düzenli olarak yeni içeriklerle güncellenecek. Ayrıca platforma LoL ve e-Spor için yeni çalma listeleri de eklemeyi planlayan Spotify’ın, bu listelerde e-Sporla alakalı titizlikle seçilmiş podcastlere yer vereceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Spotify ile Riot Games arasındaki ortaklık; Mid-Season Invitational, All Star ve Dünya Şampiyonası olmak üzere LoL’ün uluslararası etkinliklerini de kapsayacak.

Spotify’ın Tüketici ve Ürün Pazarlama Başkanı June Sauvaget, iki şirket arasında yapılan yapılan anlaşmayla alakalı; “Riot Games ile ortaklığımız , dünya çapındaki milyonlarca Spotify ve League of Legends hayranı için türünün ilk örneği olacak. League of Legends’ın özel ve şimdiye kadarki ilk küresel ses hizmeti ortağı olarak, kullanıcılarımız için birinci sınıf bir ses akışı deneyimi oluşturmayı ve hem müzik hem de podcast’leri keşfetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Her iki şirketten de, League of Legends yayınlarının ne zaman başlayacağına dair ise herhangi bir açıklama yapmadı.