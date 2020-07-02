Spotify Premium Duo özelliği aktif hale geldi!

BTK, henüz hazırlığı yapılan yeni internet kanunu ile birlikte “kamu yararı” diyerek internet siteleri kapatabilecek. 15 Temmuz’a kadar tamamlanması beklenen yeni kanun teklifi, ayrıca sosyal ağlara da yeni yaptırımlar getirecek.

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Sosyal mecraların Türkiye’de halihazırda ofislerinin olmaması ve bundan dolayı da şirketlere herhangi bir yaptırım uygulanmaması üzerinde aylardır duruluyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar bu konuyu tekrar gündeme taşımış oldu.

Hükümetin yeni yasal düzenlemesi; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu adlı iki kanunun içeriğini temelden değiştiriyor.

Kanunlarda yapılan değişiklik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) daha geniş yetkiler veriyor. Yasa taslağında belirtilen “şebekeler üstü hizmet” tanımı, bizi ilgilendiren kısmıyla internet camiası içerisinde internet sitelerin sunmuş olduğu hizmetler bütünü olarak özetlenebilir. Bu yasa eğer meclisten geçerse, WhatsApp, Netflix, Telegram, Twitter, Facebook ve aklınıza gelen, günlük yaşamda kullandığımız tüm ygulamaların engellenmesi mümkün olacak.

Taslakta belirtilen madde aynen şu şekilde: Kurum (BTK) kamu yararı gereklerini göz önünde bulundurarak şebekeler üstü hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya, yetkilendirilmeksizin şebekeler üstü hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin tedbirleri almaya, gerektiğinde işletmecilere Kurum düzenlemelerinde öngörülen tedbirlerin alınması için yükümlülük getirmeye yetkilidir.

Sosyal medya platformları Türkiye’de temsilcilik açmak zorunda tutulacak!

Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi dünya çapında faaliyet gösteren şirketler, Türkiye’de muhattap olarak görülecek bir temsilcilik bulundurmak zorunda olacaklar. Uzun süredir aslında Türkiye, sosyal medya sitelerine, konuyla ilgili zaten çağrıda bulunuyordu. Fakat, herhangi bir geri dönüş alınmıyordu. Sosyal medya platformlarının sahibi olan şirketler; yasa çıktıktan sonra, 30 gün içerisinde temsilciliklerini bildirmezseler, internet trafik genişlikleri yüzde 50 daraltılacak. Yine belirtilen kurala uyum gösterilmezse 30 gün daha tanınacak. Süreç çözümlenemiyorsa BTK, ilgili sosyal medya platformunu tamamen Türkiye’den erişimini kısıtlayacak. BTK, tüm bu işlemlerin “kamu yararı”na aykırı olduğunu sebep gösterebilecek.

Türk kullanıcıların verileri Türkiye’de barındırılacak!

İnternet üzerinden hizmet sunan şirketler, genellikler Amerika üzerinde kurulan ve sunucularının büyük bir kısmını kendi ülkelerinde barındıran şirketler oluyor. Uzun bir süredir dünyada sosyal medya platformlarına dayatılan ve firmaların ısrarla yerine getirmek istemedikleri veri yerelleştirme işlemi, artık kanuni olarak zorunda tutulacak.

BTK, gerekli gördüğü hallerde sosyal medya sitelerinin Türkiye’deki ofislerini denetleyebilecek. Verileri, Türkiye’de bulundurmayan şirketle 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar para cezası kesilebilecek.

İçerikler tamamen silinmeli!

Sosyal medya siteleri, mahkemelerin verdiği, içerik kaldırma kararlarını genellikle uygulamıyor veya sadece Türkiye’de görünürlükten kaldırıyordu. Twitter’da birçok hesaba Türkiye’den erişim sağlanamazken, aynı şekilde Youtube’da da bazı videolar engelleniyor. Yeni düzenleme ile eğer hukuka aykırı veya mahkeme kararı kesinleşen içerikler 24 saat içerisinde sosyal medya platformu tarafından kaldırılmalı. Eğer içerik kaldırılmazsa veya erişim engellenmeze, firmalar çok ağır tazminatlar ödeyecek.

Mahkeme kararı olmaksızın, içerikler silinecek!

Düzenleme vatandaşların da sosyal medya sitelerinden içerik kaldırma talebinde bulunmasının önünü açıyor. Yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 72 saat içinde cevap vermeyen sosyal ağlar 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası ödeyecek. Sosyal ağlar, vatandaşlarına başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları üç ayda bir BTK’ya bildirecek.