Haber
Spotify Premium Duo özelliği aktif hale geldi!
Spotify, aynı evde yaşayan çiftleri hedefleyen iki hesabı tek bir abonelik üzerinden kullanabilme özelliği Premium Duo’yu aktif hale getirdi. Spotify Premium Duo, temel olarak 6 kişilik aile hesabının 2 kişilik versiyonu gibi düşünülebilir.
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Spotify Premium Duo hangi fiyattan ücretlendirilecek?
Spotify Premium Duo, Türkiye’de 23,99 TL üzerinden ücretlendirilecek. Eğer iki farklı hesabı Premium Duo‘ya bağlarsanız müzik tercihi sunan algoritma ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bu plan aileleri hedeflediği için hesapların aynı adresi girmesi gerekiyor. Fakat bu sadece kağıt üstünde bir işlem olduğu ve denetlenmediği için bir sıkıntı yaratmayacaktır. İkili planın bir başka önemli özelliği ise Duo Mix olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik her iki hesabın beğendiği ve en çok dinlediği şarkıları ortak olarak bir playlist haline getiriyor. Bu sayede iki kişi birbirinin müzik zevkini daha yakından deneyimleyebilecek. Tabii ki bu özellik kişilerin kendi isteklerine bağlı olarak kullanılıyor.
Premium Duo, 6 kişilik aile paketinden daha ucuz fakat bireyselden daha pahalı bir fiyat konumlandırmasına sahip. Yeni pakette bireysel paketteki her özelliğe erişiminiz sürüyor. Spotify, iki kişilik ailelerin daha fazla para ödemesini önlemek için bu abonelik sistemini getirdiğini belirtiyor. Bunların haricinde daha önce Premium üyelik kullanmamış hesaplar, ilk ay ücretsiz kampanyasından bu pakette de faydalanabilecek.
Sosyal Medya
KVKK, TikTok uygulamasına inceleme başlattı!
KVKK, popüler sosyal medya uygulaması TikTok’a inceleme başlattı. Geçtiğimiz günlerde Hindistan’da hükumet tarafından uygulama içerisinde kullanıcı gizliliğini ihlal eden açıklar olduğu için engellenmişti.
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İlk olarak Reddit’teki paylaşımlarla gündem haline gelen TikTok’a dünya çapında soruşturmalar gelmeye devam ediyor. Hindistan’da yapılan araştırmalar neticesinde uygulamaya ülke çapında erişim engeli getirilmişti. Hindistan’ın ardından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), TikTok için gündemde yer alan haberler ve ihbarlar sonucunda inceleme başlattığını duyurdu.
TikTok hangi verilerimize ulaşabiliyor?
- Kullanıcıların aktif olarak kullandıkları tüm uygulamaların bilgilerine erişim.
- Uygulamanın kullanıldığı cihaza bağlı olan ağa dair IP adreslerine ve WiFi bilgilerine erişim.
- Bazı versiyonlarda, 30 saniyelik aralıklarla konum verilerine ulaşma ve takip etme izni.
- Telefon galerisinde yer alan tüm fotoğraf ve video gibi medya içeriklerine erişim ve bunların farklı cihazlarda görüntürelenmesi için izinler.
- Uygulama kullanımı dışında, kullanıcıların kamera ve mikrofonlarına erişim.
- iOS sürümünde ortaya çıkarılan fakat tepkiler sonrasında kaldırılan, panoya kopyalanan bilgileri okuyabilme.
Dünya çapında 2 milyar indirme sayısına sahip olan uygulama, eğer güvenlik sorunlarına çözüm bulamazsa çok büyük yaptırımlara maruz bırakılabilir. Çin menşeili uygulamanın erişim izni olduğu verileri Çin Hükumeti’ne satmış olma ihtimali de şu aralar basında yer alan, bir diğer konu olarak dikkat çekiyor.
KVKK, Facebook’a 3 milyon 250 bin TL idari para cezası kesmişti!
KVKK, incelemeler sonrasında eğer uygulamanın veri ihlaline yönelik açıklar taşıdığı tespit edilirse, firma çok büyük cezalar alabilir. Daha öncesinde KVKK, yaptığı incelemelerde Facebook’a veri ihlalinden 3 milyon 250 bin TL idari para cezası uygulamaya karar vermişti.
İnternet
Yeni internet kanunuyla BTK, kamu yararı diyerek site kapatabilecek!
BTK, henüz hazırlığı yapılan yeni internet kanunu ile birlikte “kamu yararı” diyerek internet siteleri kapatabilecek. 15 Temmuz’a kadar tamamlanması beklenen yeni kanun teklifi, ayrıca sosyal ağlara da yeni yaptırımlar getirecek.
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Sosyal mecraların Türkiye’de halihazırda ofislerinin olmaması ve bundan dolayı da şirketlere herhangi bir yaptırım uygulanmaması üzerinde aylardır duruluyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar bu konuyu tekrar gündeme taşımış oldu.
Hükümetin yeni yasal düzenlemesi; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu adlı iki kanunun içeriğini temelden değiştiriyor.
Kanunlarda yapılan değişiklik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) daha geniş yetkiler veriyor. Yasa taslağında belirtilen “şebekeler üstü hizmet” tanımı, bizi ilgilendiren kısmıyla internet camiası içerisinde internet sitelerin sunmuş olduğu hizmetler bütünü olarak özetlenebilir. Bu yasa eğer meclisten geçerse, WhatsApp, Netflix, Telegram, Twitter, Facebook ve aklınıza gelen, günlük yaşamda kullandığımız tüm ygulamaların engellenmesi mümkün olacak.
Taslakta belirtilen madde aynen şu şekilde: Kurum (BTK) kamu yararı gereklerini göz önünde bulundurarak şebekeler üstü hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya, yetkilendirilmeksizin şebekeler üstü hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin tedbirleri almaya, gerektiğinde işletmecilere Kurum düzenlemelerinde öngörülen tedbirlerin alınması için yükümlülük getirmeye yetkilidir.
Sosyal medya platformları Türkiye’de temsilcilik açmak zorunda tutulacak!
Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi dünya çapında faaliyet gösteren şirketler, Türkiye’de muhattap olarak görülecek bir temsilcilik bulundurmak zorunda olacaklar. Uzun süredir aslında Türkiye, sosyal medya sitelerine, konuyla ilgili zaten çağrıda bulunuyordu. Fakat, herhangi bir geri dönüş alınmıyordu. Sosyal medya platformlarının sahibi olan şirketler; yasa çıktıktan sonra, 30 gün içerisinde temsilciliklerini bildirmezseler, internet trafik genişlikleri yüzde 50 daraltılacak. Yine belirtilen kurala uyum gösterilmezse 30 gün daha tanınacak. Süreç çözümlenemiyorsa BTK, ilgili sosyal medya platformunu tamamen Türkiye’den erişimini kısıtlayacak. BTK, tüm bu işlemlerin “kamu yararı”na aykırı olduğunu sebep gösterebilecek.
Türk kullanıcıların verileri Türkiye’de barındırılacak!
İnternet üzerinden hizmet sunan şirketler, genellikler Amerika üzerinde kurulan ve sunucularının büyük bir kısmını kendi ülkelerinde barındıran şirketler oluyor. Uzun bir süredir dünyada sosyal medya platformlarına dayatılan ve firmaların ısrarla yerine getirmek istemedikleri veri yerelleştirme işlemi, artık kanuni olarak zorunda tutulacak.
BTK, gerekli gördüğü hallerde sosyal medya sitelerinin Türkiye’deki ofislerini denetleyebilecek. Verileri, Türkiye’de bulundurmayan şirketle 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar para cezası kesilebilecek.
İçerikler tamamen silinmeli!
Sosyal medya siteleri, mahkemelerin verdiği, içerik kaldırma kararlarını genellikle uygulamıyor veya sadece Türkiye’de görünürlükten kaldırıyordu. Twitter’da birçok hesaba Türkiye’den erişim sağlanamazken, aynı şekilde Youtube’da da bazı videolar engelleniyor. Yeni düzenleme ile eğer hukuka aykırı veya mahkeme kararı kesinleşen içerikler 24 saat içerisinde sosyal medya platformu tarafından kaldırılmalı. Eğer içerik kaldırılmazsa veya erişim engellenmeze, firmalar çok ağır tazminatlar ödeyecek.
Mahkeme kararı olmaksızın, içerikler silinecek!
Düzenleme vatandaşların da sosyal medya sitelerinden içerik kaldırma talebinde bulunmasının önünü açıyor. Yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 72 saat içinde cevap vermeyen sosyal ağlar 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası ödeyecek. Sosyal ağlar, vatandaşlarına başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları üç ayda bir BTK’ya bildirecek.
Akıllı Telefonlar
POCO M2 Pro Geekbench üzerinde görüntülendi!
POCO firması M2 Pro isimli orta seviye cihazını duyurdu. Firmanın yeni cihazı Geekbench üzerinde görüntülendi ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.
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POCO M2 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı!
POCO yeni orta seviye cihazı M2 Pro ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Twitter hesabı üzerinden cihazı duyuran firma 7 Temmuz tarihinde internet üzerinden yapılacak etkinlik ile cihazın tanıtımını da gerçekleştirecek. Tanıtımına bu kadar kısa bir süre kala cihaz Geekbench üzerinde görüntülendi. Tekli çekirdek performansında 554 puan alan cihaz çoklu çekirdek kısmında ise 1757 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan bu test sonucunda bazı teknik özellikleri de ortaya çıkan cihaz gücünü Snapdragon 720 işlemcisinden alıyor. Ayrıca listede 6 GB RAM değeri göze çarpıyor.
For all those who were on the edge of their seat. It's time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.
Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r
— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 1, 2020
Tasarım kısmında ise firmanın Twitter paylaşımında dört kameralı kurulum dikkat çekerken, kameraların sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirleneceği konuşuluyor. 6.57 inç Full HD+ LCD ekran ile bizleri karşılaması beklenen cihazın parmak izi koruyucusunun da yan tarafta yer alacağı iddia ediliyor. M2 Pro cihazının Redmi Note 9 Pro‘nun yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olarak bizleri karşılayacağı düşünülürken, tasarım ve kamera detayları da bu bağlamda yorumlanıyor. Ayrıca cihazın 5020 mAh batarya ve 30W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. 7 Temmuz tarihinde internet üzerinden yapılacak etkinlik ile tanıtılacak POCO M2 Pro, bakalım iddiaları ne derecede doğrulayacak bekleyip göreceğiz.