Spotify İle Warner Music Arasında Telif Hakkı Anlaşması Sağlanacak Gibi

Ünlü müzik servisi Spotify, telif hakkının daha eşit paylaşımı için Warner ile anlaşmaya gidiyor.

Spotify ile Warner Music arasında eylül ayında başlayan telif hakkı sıkıntısında yeni gelişme yaşandı.

Kaynaklara göre Spotify bu dava ile ilgili davacı taraf Warner Music ile anlaşmaya varmak üzereymiş. Reuters kaynakları bu anlaşma ile Soptify’ın daha iyi bir gelir dağılımı sağlamak amacı ile bazı albümleri paralı üyelere belli bir süre exclusive olarak sunacağını belirtti. Warner henüz bu konuda bir açıklama yapmasa da konunun Spotify lehine tamamlanması bekleniyor.