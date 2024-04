Google birkaç gün önce yeni akıllı telefon serisi olan Pixel 8 serisini tanıttı. Bu seride Pixel 8 ve Pixel 8 Pro olmak üzere iki farklı amiral gemisi akıllı telefon bulunuyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Google, serinin orta segment telefonu olacak olan Pixel 8a üzerinde çalışıyor. Pixel 8a fiyatları sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Pixel 8a fiyatları sızdırıldı

Pixel 8a fiyatları Kanadalı bir perakende sitesi tarafından sızdırıldı. Sızan Pixel 8a fiyatları ise şu şekilde:

128 GB: 708.99 dolar

256 GB: 792.99 dolar

Pixel 8a fiyatlarının önceki nesil olan Pixel 7a’ya göre pahalı olmasının en temel sebebi de akıllı telefonun maliyetinin artmış olması.

Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızına sahip. 6.1 inç büyüklüğündeki ekranda OLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Pixel 7a kaputun altında Google Tensor G2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Google Tensor G2 yonga seti gücünü 4385 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise ikili bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 13 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlüğünde bir ana kamera kullanılıyor.