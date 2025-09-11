Son ÖTV düzenlemesi ile fiyatların yeniden şekillendiği Türkiye pazarı için elektrikli otomobil devi Tesla, kimsenin beklemediği bir karar açıkladı. Şirket, popüler modeli Tesla Model Y için yaklaşık 1.5 ay boyunca yeni otomobil satışı gerçekleştirmeyeceğini duyurdu. Bu gelişme, sıfır kilometre bir Tesla sahibi olmak için bekleyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor ve planlarını tamamen değiştirebilir.

Tesla Türkiye’de Frene Bastı: Model Y Satışlarına Uzun Mola!

Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre, bu uzun bekleyişin ardından gerçekleştirilecek ilk ve tek envanter listelemesi için 23 Ekim tarihi işaret edildi. Şirket, Ekim ayı boyunca başka bir satış etkinliği planlamadığını kesin bir dille belirtti. Bu durum, markanın kendine özgü stok sistemiyle satış yapması nedeniyle, alıcılar için sabırlı bir bekleyiş sürecinin başladığı anlamına geliyor.

Yaklaşık 1.5 aylık bu satışsız dönemin ardından 23 Ekim saat 18:30’da açılacak olan sistem, Tesla sahibi olmak isteyenler için yılın en önemli fırsatlarından biri olacak. Ayrıca, bu süreçte iptal edilen siparişlerin de aynı tarihte otomatik olarak envanter listesine ekleneceği bilgisi paylaşıldı. Bu, anlık olarak stok takibi yapanlara ek bir alım fırsatı sunabilir ve yoğun bir rekabet ortamı yaratabilir.

Türkiye pazarı genelinde elektrikli otomobil talebinin zirvede olduğu bir dönemde Tesla markasının aldığı bu mola kararı, piyasa dinamiklerini de etkileme potansiyeline sahip. Bu uzun ara, markanın tedarik zinciri ve lojistik planlaması hakkında da ipuçları veriyor. Model Y’nin Avrupa’daki popülaritesi, Türkiye’deki talebin ne denli yüksek olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki 1.5 ay boyunca sıfır kilometre bir Tesla Model Y almak isteyenlerin sabretmesi gerekecek. Tüm gözler, bu uzun aranın ardından stokların eritileceği 23 Ekim tarihinde olacak. Bu tarih, Tesla hayranları için adeta bir milat niteliği taşıyor ve o gün yaşanacak yoğunluk şimdiden merak konusu.

İlginizi Çekebilir: Tesla Supercharger fiyatına zam geldi!

Siz Tesla hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.