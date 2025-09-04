Spotify çöktü mü sorusu 4 Eylül sabahından bu yana Türkiye’de gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Birçok kullanıcı Spotify çalışmıyor diyerek sosyal medyada paylaşım yaptı. Peki gerçekten Spotify hata mı veriyor yoksa sorun internet bağlantılarından mı kaynaklanıyor?

4 Eylül Spotify çöktü mü? Spotify neden girilmiyor?

Spotify çöktü mü sorusunun cevabı ne yazık ki evet. 4 Eylül 2025 tarihinde hem Türkiye’de hem de farklı bölgelerde Spotify erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar şarkıların açılmaması, oynatma listelerinin yüklenmemesi ve uygulamanın sık sık “Spotify hata” mesajı vermesinden şikâyet etti.

Özellikle mobil cihazlarda uygulama donma ve oturumdan atma problemleriyle karşılaşıldı. “Spotify çalışmıyor” etiketi kısa sürede X (Twitter) gündeminde üst sıralara yükseldi.

Türkiye’de kesinti sabah saatlerinde yoğun hissedildi. Hem Android hem de iOS kullanıcıları aynı anda benzer sorunları rapor etti. Bazı kullanıcılar masaüstü uygulamasında da bağlantı kurulamadığını belirtti. Downdetector gibi platformlarda on binlerce “Spotify erişim sorunu” raporu paylaşıldı.

Henüz Spotify çöktü mü sorusuna resmi bir açıklama gelmiş değil. Şirketin teknik ekibinin sorun üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor. Geçmişte yaşanan benzer kesintilere bakıldığında, birkaç saat içinde hizmetin normale dönmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Google çöktü mü? Google servisleri çöktü mü?

Ancak kullanıcıların günlük rutininde önemli bir yere sahip olan müzik dinleme deneyimi, bu süreçte ciddi şekilde kesintiye uğramış durumda.

Uygulamanın tasarımında sorun yaşayan kullanıcılar genellikle “şarkı çalınamıyor” uyarısıyla birlikte gri arka planlı hata ekranı ve yeniden dene butonuyla karşılaşıyor. Bu durum, kesintinin yalnızca bağlantı kaynaklı olmadığını ve doğrudan Spotify tarafında bir problem olduğunu düşündürüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın, daha fazla gelişme için bizi takip etmeyi unutmayın!