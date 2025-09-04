Google çöktü mü sorusu 4 Eylül sabahından bu yana milyonlarca kullanıcının gündeminde. Peki gerçekten servisler mi çalışmıyor, yoksa sorun yerel internet altyapısından mı kaynaklanıyor? Google çalışmıyor haberleri özellikle Türkiye’de birçok kullanıcıyı endişelendirdi.

Google çöktü mü? Google servisleri çöktü mü?

Google çöktü mü sorusuna verilecek yanıt maalesef evet. 4 Eylül 2025 sabahında hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerde Google servislerine erişimde ciddi problemler yaşandı. Kullanıcılar özellikle Gmail, YouTube ve Drive üzerinde yavaşlama, hata kodları ve sayfa yüklenememe sorunlarını rapor etti.

Sosyal medya platformlarında kısa sürede “Google çalışmıyor” etiketi trend oldu. Benzer şekilde Downdetector gibi sitelerde de binlerce rapor paylaşıldı.

Türkiye özelinde bakıldığında, erişim sorunlarının özellikle sabah saatlerinde yoğunlaştığı görülüyor. Kullanıcılar hem masaüstü hem de mobil cihazlardan servislere ulaşamadıklarını belirtiyor. Bazı bölgelerde tamamen erişim sağlanamazken, bazı bölgelerde kısmi sorunlar devam ediyor.

Henüz servisler için resmi bir açıklama yapılmadı. Kesinti süresinin ne kadar süreceği ya da teknik ekibin müdahale süresi konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak geçmişte yaşanan benzer kesintiler düşünüldüğünde, birkaç saat içinde normale dönmesi bekleniyor.

Yine de bu durum, kullanıcıların günlük yaşamlarını doğrudan etkiliyor; çünkü hem iş hem de eğitim süreçlerinde Google çöktü mü sorusu kritik bir hal almış durumda. Uygulama tasarımlarında ise erişim sorunları sırasında “hata ekranları” ve “bağlantı sağlanamadı” mesajları öne çıkıyor.

Kullanıcılar özellikle mobil cihazlarda gri arka planlı hata ekranları ve yeniden dene butonlarıyla karşılaşıyor. Bu da kesintinin yalnızca ağ kaynaklı değil, doğrudan Google servisleri tarafında yaşandığını düşündürüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google çöktü mü sorusuna verilen bu cevap, teknolojik altyapının zayıflığını mı gösteriyor, yoksa olağan bir kesinti mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilir, gelişmeleri takip etmeye devam edebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takipte kalın!