Spotify aktif üye sayısını açıkladı

Dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından birisi olan Spotify, 2020’nin dördüncü çeyreğine ait mali durum raporunu paylaştı. Söz konusu rapora göre şirket hem kullanıcı sayısını hem de kullanıcılardan elde ettiği geliri artırmış oldu.

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Popüler dijital müzik platformu, 2020 yılının son çeyreği için mali durum raporunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda; geçtiğimiz yılın son üç aylık periyodunda 25 milyon aktif abone daha kazanıldığı, böylelikle de Spotify’ın aktif kullanıcı sayısının 345 milyona ulaştığı belirtildi.

Platform en büyük artışı ise %30 ile 199 milyona ulaşan reklamlı aylık aktif kullanıcısında yaşadı. Buna göre geçen senenin aynı döneminde 144 milyon olan premium abone sayısı 155 milyona yükseldi.

Paylaşılan rapora göre Spotify; premium kullanıcılar sayesinde geçtiğimiz çeyrekte 1 milyar 887 milyon euro kazandı. Platformun podcast destekli reklamlardan sağladığı gelirse 281 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Son olarak İsveç merkezli müzik akış servisi Spotify; yayınlanan son kazanç raporunda hem premium abone hem de aktif kullanıcı sayısında artış yaşadı. Ancak, Wall Street Journal’ın aktardığına göre, kullanıcı başı ortalama gelirinde düşüş yaşadı. Bu bağlamda geçen senenin aynı dönemine göre şirketin yüzde 8’lik bir düşüşe sahip. Bunun sebebi ise, Rusya ve Hindistan gibi pazarlarda uygulanan düşük fiyat politikası.

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