PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye fiyatı belli oldu!

PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye’ye geliyor. Merakla beklenen oyun konsolunun ülkemizde uygulanacak satış fiyatı belli oldu.

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PlayStation 5 Dijital Sürüm 5999 TL satış fiyatı ile ülkemize geliyor!

Oyun dünyasının en önemli gündemlerinden biri kuşkusuz oyun konsolları. Sony, Microsoft ve Nintendo‘nun kıyasıya rekabette olduğu bu piyasada yeni nesil oyun kavramı da yine gündemi meşgul ediyor. Sony‘nin Kasım 2020‘de dünya genelinde satışa çıkardığı PlayStation 5, dijital versiyonu ile ülkemize giriş yapıyor. 399 dolarlık fiyat etiketine sahip olan yeni nesil oyun konsolunun Türkiye fiyatı belli oldu. Şubat 2021 içerisinde oyun konsolu ülkemize giriş yapacak. Bununla birlikte konsolun tavsiye edilen satış fiyatının 5999 TL olacağını PlayStation Türkiye açıkladı.

Dijital sürüm genel yapı itibariyle standart PlayStation 5‘ten biraz farklı. Herhangi bir fiziksel medya oynatıcısı bulunmayan oyun konsolu, daha ince yapısı ile hayranlarını karşılayacak. Bununla birlikte dijital sürüm, yeni nesil olarak standart sürümden herhangi bir performans eksikliğine sahip değil. Tavsiye edilen satış fiyatı olarak 5999 TL ile ülkemize girecek konsolun, geliş tarihi ortaya çıkmadı. Ayrıca oyun konsolunun stok sorunu yaşayıp yaşamayacağı da merak konusu. Bakalım dijital sürüm, fiyatların uçtuğu şu dönemde ülkemizde beklenen ilgiyi görecek mi merakla takip edeceğiz.

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