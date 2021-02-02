Haber
Spotify aile üyeliği planının fiyatını yükseltti!
Dijital müzik platformu Spotify, aile üyeliği planının fiyatına küçük bir zamcık yaptı. En iyi deneyimi sunabilme amacıyla bunu yaptığını söyleyen platform, aile planının fiyatını 3 TL artırdı.
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Dünyanın en çok tercih edilen dijital platformlarından Spotify, geçtiğimiz aylarda RTÜK’le yaşadığı lisans problemliyle gündemdeydi. Türkiye’de yürürlüğe giren yeni yasa gereği RTÜK’ten yayın lisansı alması gereken şirket, lisansını geciktirdiği için RTÜK’ten uyarı almıştı. Hatta lisansını almayı biraz daha geciktirse, Spotify’a Türkiye’den erişimin engellenmesi bile söz konusuydu. Nitekim bu durum kısa bir süre de olsa TİDAL’ın başına gelmişti.
Spotify’ın şimdiki gündem konusuysa, küçük bir zamcık. Evet, zamcık diyoruz zira karşılaştığımız diğer zamların yanında, Spotify’ınki zamcık kalıyor. Normalde 26,99 TL olan Spotify aile üyeliği planının fiyatı, bugün itibarıyla 29,99 TL’ye çıktı. Totalde 3 TL olan fiyat artışı, hâlihazırda aile üyeliği olanlar için bir ay gecikmeli uygulanacak; yani şu anda Spotify aile üyeliğiniz varsa, siz mart ayından itibaren 29,99 TL ödemeye başlayacaksınız. Ancak aile üyeliğine ilk defa kaydolacaksanız, ödemeye direkt olarak 29,99 TL’den başlayacaksınız.
Spotify: Bunu, yenilik ve yatırımlara devam edebilmemiz için yapıyoruz
Spotify yetkilileri tarafından gönderilen bilgilendirme mailinde, söz konusu fiyat artışının neden yapıldığı yüzeysel olarak belirtiliyor. Aile üyeliği planının fiyatını yatırımlarına devam edebilme amacıyla artırdığını söyleyen Spotify, bunun sonucunda en iyi deneyimi sunabileceğinin de altını çiziyor.
Spotify tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Ailece ya da bireysel olarak keyfini çıkarabileceğin yeni içerikler ve özelliklerle en iyi deneyimi sunma amacıyla, yenilik ve yatırım yapmaya devam edebilmemiz için 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren Aile için Premium planının fiyatını artırıyoruz.
Daha önce ayda 26,99 TL olan Aile için Premium’un yeni fiyatı ayda 29,99 TL olacak. Aile için Premium üyesi olduğundan dolayı mevcut fiyattan bir ay daha yararlanabileceksin. Yani, senin için yeni fiyat Mart ayındaki fatura tarihinden itibaren geçerli olacak.
Premium üyesi olduğun için teşekkür ederiz!”
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Haber
Elektrikli otomobillere %400’e varan ÖTV zammı geldi!
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre, elektrikli otomobiller için uygulanan ÖTV oranları değişti. Yapılan flaş zam ile birlikte araçlardan alınan ÖTV miktarı 4 kata kadar artacak!
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Elektrikli otomobillerin ÖTV oranında %400’e varan zam!
Bugün yürürlüğe giren kararda, yalnızca elektrik motorlu binek otomobillerin ÖTV oranına ilişkin düzenleme yer alıyor. Buna göre, motor gücü 85 kW’ı (114 beygir) geçmeyen araçlardan alınan vergi oranı %3’ten %10’a yükseldi. 85-119 kW arası (160 beygir) güce sahip elektrikli otomobillerden alınan %7’lik ÖTV oranı %25 oldu. Motor gücü 120 kW’ın (163 beygir) üzerindeki otomobillerdeki vergi ise %15’ten %60’a çıktı. Böylece elektrikli otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi’nde %330 ile %400 arası arttı.
Ülkemizde satılan elektrikli otomobillere baktığımızda ise pek çok modelin düzenlemeden ciddi şekilde etkilendiği göze çarpıyor. Porsche Taycan, Mini Cooper SE, Audi e-Tron, Mercedes EQC, BMW i3 ve Jaguar i-PACE gibi pek çok popüler otomobil en üst limitten vergilendiriliyor. Renault Zoe, Renault Twizy ve Smart EQ modelleri ise en alt vergi diliminde yer alıyor. Dolayısıyla yapılan vergi zammının araç fiyatlarına etkisi 20.000 TL ve 1.000.000 TL arasında olacak.
Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarında yaşanan büyüme dikkat çekmişti. Pek çok marka elektrikli modellerini satışa sunmaya hazırlanırken, TOGG markasına ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Yapılan ÖTV zammının ardından elektrikli otomobil almak isteyenlerin tercihinin ne yönde şekilleneceği ise merak konusu.
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Finans
GameStop olayının baş aktörü yatırımcının toplam kaybı belli oldu!
GameStop hisseleri nedeniyle yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Kısacası, bu olay “Short Squeeze” diye adlandırılıyor. Başka bir deyişle, bir grup Reddit üyesinin Wall Street yatırımcılarına kafa tutması diye de özetleyebiliriz. Geçtiğimiz haftaya damga vuran olayın sonuçları ise artık daha net bir şekilde belli olmaya başladı ve konunun baş rolü Melvin Capital’ın yaşdığı maddi kayıp ortaya çıktı. Rakam ise cidden dudak uçuklatacak cinsten…
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GameStop, Melvin Capital’a bir ayda %53 kaybettirdi
Geçtiğimiz hafta yaşanan GameStop olaylarının en büyük darbeyi vurduğu yatırım şirketi belki de Melvin Capital’dı. GameStop’ın hisselerine “Short Stock” yöntemiyle büyük yatırım yapan firma, hisse fiyatının ani artışının da en büyük kaybedeniydi. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, bu kaybın Melvin Capital’a faturası 4,5 Milyar Amerikan Doları. Öyle ki, şirket varlıkları (assets) 4.5 Milyar Amerikan Doları kaybetti ve %53 oranında eridi. İşin daha şok edici kısmı ise bu büyük kaybın sadece 1 ayda gerçekleşmesi. Ayrıca, bu kayıp şirketin daha yeni aldığı 2,75 Milyar Dolar yatırımdan sonra gerçekleşti. Sonuç olarak, firmanın bu aldığı büyük yatırıma rağmen böyle bir kayıp yaşaması, Reddit gibi internet topluluklarının gücünü net bir şekilde göstermekte…
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Melvin Capital geçtiğimiz senenin en gözde yatırımcılarındandı
Melvin Capital, 2014 yılında Gabe Polkin tarafından kurulan bir Amerikan yatırım firması. Şirket “Hedge Fund” olarak hizmet veriyor ve genelde teknoloji firmalarına yatırım yapıyor. Kurulduğu günden bu yana en iyi yatırımcılar listelerine yabancı olmayan firma, geçtiğimiz yılı da %52 kazançla tamamlamıştı. Buna ek olarak, yine Bloomberg’in en başarılı hedge fundları listesine girmşti. Ancak, görünen o ki, son yılların gözde yatırım firması aynı başarıyı bu sene yakalayamayacak. Bunun nedeni ise tabi ki %1625 değer kazanan GameStop hisseleri. Şirkete 1 ayda 4 Milyar Dolar’dan fazlasını kaybettiren GameStop, Melvin Capital’ın sonu olacak mı zaman gösterecek…
Kaynak: ArsTechnica, NyTimes
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Pro teknik özellikleri belli oldu!
Oppo Find X3 Pro bir test uygulamasında ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefonun teknik özellikleri de böylelikle kesinleşmiş oldu.
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Oppo Find X3 Pro Snapdragon 888 işlemcisi ile geliyor!
Oppo yeni yılın gelişi ile birlikte yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Birçok kategoride ürünü kullanıcıları ile buluşturan akıllı telefon üreticisi, şimdi de amiral gemisi cihazları için geri sayıma geçti. Find X3 serisi için kulları sıvayan firmanın Pro modeli bir test uygulamasında ortaya çıktı. Böylelikle PEEM00 kod adlı akıllı telefonun teknik özellikleri de kesinleşti. Amiral gemisi akıllı telefon Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak.
Güçlü bir performans vadeden akıllı telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon 6.7 inçlik kavisli OLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Akıllı telefon dörtlü arka kamera sistemi ile bizleri karşılayacak. Bu arka kameraların iki tanesi 50 MP‘lik Sony lenslerinden oluşmakta. Amiral gemisi özellikleri ile güçlü performans vadeden akıllı telefon tahminlere göre Mart 2021’de bizlerle buluşacak. Tasarım detayları daha önceden sızdırılan cihaz, bakalım 2021‘de beklenen etkiyi yapacak mı bekleyip göreceğiz.
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Yazan: dnzsfk, 1 hafta önce
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