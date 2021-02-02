Spotify aile üyeliği planının fiyatını yükseltti!

Dijital müzik platformu Spotify, aile üyeliği planının fiyatına küçük bir zamcık yaptı. En iyi deneyimi sunabilme amacıyla bunu yaptığını söyleyen platform, aile planının fiyatını 3 TL artırdı.

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Dünyanın en çok tercih edilen dijital platformlarından Spotify, geçtiğimiz aylarda RTÜK’le yaşadığı lisans problemliyle gündemdeydi. Türkiye’de yürürlüğe giren yeni yasa gereği RTÜK’ten yayın lisansı alması gereken şirket, lisansını geciktirdiği için RTÜK’ten uyarı almıştı. Hatta lisansını almayı biraz daha geciktirse, Spotify’a Türkiye’den erişimin engellenmesi bile söz konusuydu. Nitekim bu durum kısa bir süre de olsa TİDAL’ın başına gelmişti.

Spotify’ın şimdiki gündem konusuysa, küçük bir zamcık. Evet, zamcık diyoruz zira karşılaştığımız diğer zamların yanında, Spotify’ınki zamcık kalıyor. Normalde 26,99 TL olan Spotify aile üyeliği planının fiyatı, bugün itibarıyla 29,99 TL’ye çıktı. Totalde 3 TL olan fiyat artışı, hâlihazırda aile üyeliği olanlar için bir ay gecikmeli uygulanacak; yani şu anda Spotify aile üyeliğiniz varsa, siz mart ayından itibaren 29,99 TL ödemeye başlayacaksınız. Ancak aile üyeliğine ilk defa kaydolacaksanız, ödemeye direkt olarak 29,99 TL’den başlayacaksınız.

Spotify: Bunu, yenilik ve yatırımlara devam edebilmemiz için yapıyoruz

Spotify yetkilileri tarafından gönderilen bilgilendirme mailinde, söz konusu fiyat artışının neden yapıldığı yüzeysel olarak belirtiliyor. Aile üyeliği planının fiyatını yatırımlarına devam edebilme amacıyla artırdığını söyleyen Spotify, bunun sonucunda en iyi deneyimi sunabileceğinin de altını çiziyor.

Spotify tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Ailece ya da bireysel olarak keyfini çıkarabileceğin yeni içerikler ve özelliklerle en iyi deneyimi sunma amacıyla, yenilik ve yatırım yapmaya devam edebilmemiz için 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren Aile için Premium planının fiyatını artırıyoruz.

Daha önce ayda 26,99 TL olan Aile için Premium’un yeni fiyatı ayda 29,99 TL olacak. Aile için Premium üyesi olduğundan dolayı mevcut fiyattan bir ay daha yararlanabileceksin. Yani, senin için yeni fiyat Mart ayındaki fatura tarihinden itibaren geçerli olacak.

Premium üyesi olduğun için teşekkür ederiz!”