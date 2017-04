Splatoon 2, 21 Temmuz Tarihinde Nintendo Switch’e Gelecek

Nintendo, Splatoon’un ilk oyununu 2015 yılında Wii U için çıkarmıştı. Bu şirketin ilk rekabetçi çoklu oyunculu oyunuydu. Oyun temel olarak 4 sıvı formuna geçiş yapabilen insanlardan oluşan takımlar arası mücadeleye dayanıyor. Oyunda herhangi bir şiddet ögesi yok. Kazanmak için rakibinizden daha fazla yer boyamalısınız.

It’s a scientific fact that new #Splatoon2 series amiibo figures will be released – Inkling Girl, Inkling Boy, and Inkling Squid. pic.twitter.com/q6xfpJmG24

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 12, 2017