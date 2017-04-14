Splatoon 2, 21 Temmuz Tarihinde Nintendo Switch’e Gelecek

Akışkan çocuklar yeniden geri dönüyor. Nintendo’nun yaptığı açıklamaya göre Splatoon’un devam oyunu 21 Temmuz’da Nintendo Switch’e gelecek.

Nintendo, Splatoon’un ilk oyununu 2015 yılında Wii U için çıkarmıştı. Bu şirketin ilk rekabetçi çoklu oyunculu oyunuydu. Oyun temel olarak 4 sıvı formuna geçiş yapabilen insanlardan oluşan takımlar arası mücadeleye dayanıyor. Oyunda herhangi bir şiddet ögesi yok. Kazanmak için rakibinizden daha fazla yer boyamalısınız.

It’s a scientific fact that new #Splatoon2 series amiibo figures will be released – Inkling Girl, Inkling Boy, and Inkling Squid. pic.twitter.com/q6xfpJmG24 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 12, 2017

Splatoon 2 orijinal oyunu daha da genişletiyor. Bu oyunla beraber yeni silahlar, renk seçenekleri, LAN modu ve en önemlisi karakterlerdeki değişiklikler. Yapılan açıklamaya göre ikinci oyun çıksa bile ilk oyuna destek kesilmeyecek. Ayrıca Splatoon 2 serisinden karakterlerin amiibo figürleri de satışa çıkıyor.