Bir akıllı telefon aldınız. İlk yapacağınız şey ne olurdu? Ben sizin yerinize cevap vereyim. Akıllı telefon için koruyucu ekran ve kılıf almak. Bu sektörde de en önde olan markalardan birisi Spigen. Spigen; akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler gibi birçok teknolojik ürün için kılıflar ve koruma camları satıyor. Bunların yanı sıra Spigen, bazı teknolojik aksesuarlar da satıyor. Geldiğimiz noktada bugün Spigen, Tesla otomobiller için koruma camı çıkardığını Twitter adresi üzerinden duyurdu.

the biggest glass screen protector coming soon https://t.co/6ziM5Gwwq5 pic.twitter.com/HpagVKELJj — Spigen (@SpigenWorld) April 1, 2023

Otomobil camları oldukça pahalı. Uzun yolda taş çarpması, şehir içerisinde top gelmesi gibi ufak tefek durumlardan mütevellit araç camları kırılmakta. Spigen bunun için bir cam koruma ürettiğini söylüyor. Ancak atlamamamız gereken bir nokta mevcut. O da Tweet’teki link. Linke tıkladığımızda karşımıza Spigen’in resmi internet sitesi açılıyor. Burada da her şeyin 1 Nisan şakasından ibaret olduğu, Spigen’in Tesla için koruma camı üretmediği yazıyor. Spigen ekibi, “Şaka bir yana, Tesla ve Otomobil koleksiyonumuza göz atın.” açıklaması ile sizleri otomobil aksesuarları bölümüne çekiyor. Burada Tesla otomobiller için gaz, fren pedalı kılıfından otomobil için telefon tutucuya kadar birçok aksesuar var. Evet belki ön cam için koruma satışı bulunmuyor ancak araç içi bilgi-eğlence sistemlerinin ekranları için koruma camı bulunuyor.

Tekrardan belirtmekte fayda var, Spigen’in Tesla otomobillerin ön camı için koruma üretme fikri şimdilik yok. İnovatif bir fikir, ön camı taş vb. dış etkenlerden koruyabilir. Ancak bu sadece 1 Nisan şakasından ibaret.